اخیرا مقایسه‌ای بین پرچم‌دار نسل هفت اینتل یعنی Core i7-7700K و رایزن ۳ ۳۱۰۰، پردازنده پایین‌رده از AMD در گیک‌بنچ صورت گرفت که می‌تواند با توجه به قیمتی که این دو در حال حاضر در بازارهای جهانی دارند بسیار جالب باشد.

پردازنده Core i7-7700K هم اکنون در آمازون با قیمت ۵۵۰ دلار در دسترس قرار دارد که برای یک پردازنده ۴ هسته‌ای اصلا قیمت معقولی به حساب نمی‌آید. در طرف مقابل اما رایزن ۳ ۳۱۰۰ از آن جایی که یک پایین‌رده به حساب می‌آید تنها ۹۹ دلار قیمت گذاری شده. اما اینطور که به نظر می‌رسد، این اختلاف قیمت ۴۶۰ دلاری اصلا در عمل به آن صورت فاحش نیست!

در بنچمارک گیک‌بنچ، نماینده قدیمی اینتل توانست در حالت تک هسته‌ای امتیاز ۱.۲۸۴ و در حالت چند هسته‌ای نیز امتیاز ۵.۱۶۸ را کسب کند. این در حالی است که رایزن ۳ ۳۱۰۰ در این دو بخش به ترتیب به امتیاز‌های ۱.۱۴۱ و ۴.۹۲۸ دست یافت. بدیهی است پردازنده اینتل توانسته برنده باشد اما سوال اینجاست که آیا این پیروزی ارزش پرداخت ۴۶۰ دلار اضافه را دارد؟ البته این پیروزی هم با اختلاف فاحشی بدست نیامده و Core i7-7700K تنها اندکی از پایین‌رده جدید AMD بهتر عمل کرد. بنابراین در قبال هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید، قطعا نماینده تیم سرخ محصول ارزشمندتری خواهد بود.

Core i7-7700K از ۴ هسته با فرکانس پایه ۴.۲ بهره می‌برد که در حالت مکس توربو به ۴.۵ گیگاهرتز می‌رسد. توان مصرفی آن نیز ۹۱ وات است. در مقابل اما رایزن ۳ ۳۱۰۰ از فرکانس پایه ۳.۶ گیگاهرتز بهره می‌برد که در نهایت به ۳.۹ گیگاهرتز افزایش می‌یابد. توان مصرفی این پردازنده نیز تنها ۶۵ وات است. بنابراین نتیجه مقایسه رایزن ۳ ۳۱۰۰ با Core i7-7700K باید به نفع اینتل باشد که خب همین هم شد.

بیشتر بخوانید: بنچمارک پردازنده‌های سری کامت لیک اس اینتل لو رفت؛ آینده‌ای سخت در انتظار AMD

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که مقایسه رایزن ۳ ۳۱۰۰ با Core i7-7700K در شرایطی صورت گرفت که نماینده AMD در کنار رم‌هایی با باس ۲۱۳۳ تست شد. این در حالی است که می‌دانیم پردازنده‌های AMD باید در کنار رم‌هایی با باس بالا قرار گیرند تا پتانسیل کامل خود را نشان دهند. اتفاقا در یک بررسی دیگر که رایزن ۳ ۳۱۰۰ را با رم‌هایی با باس ۳۲۰۰ تست کردند، شاهد آن بودیم که امتیاز این پردازنده هم در حالت تک هسته و هم در حالت چند هسته بیشتر از امتیازی شد که در اینجا به ثبت رسیده.

همچنین در اینجا پردازنده Core i7-7700K در کنار ۳۲ گیگابایت رم DDR4 مورد بررسی قرار گرفت در حالی که نماینده AMD تنها با ۱۶ گیگابایت رم همراه شد. با این اوصاف نتیجه نهایی یک چیز خواهد بود و آن هم پیروزی رایزن ۳ ۳۱۰۰ از نظر ارزش خرید است. با در نظر گرفتن قیمت پایینی که مادربرد‌های سری B550 و B450 داردن، می‌توان گفت پردازنده پایین‌رده AMD برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال صرف هزینه پایین و بهره‌وری بالا هستند، بهترین و بروزترین انتخاب ممکن خواهد بود.

بیشتر بخوانید: پردازنده رایزن ۴۰۰۰ سری دسکتاپ ماه سپتامبر روانه بازار می‌شود

منبع: wccftech

The post پایین‌رده در مقابل پرچم‌دار؛ مقایسه رایزن ۳ ۳۱۰۰ با Core i7-7700K appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala