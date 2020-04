طراح اپل واچ فاش کرد: نمونه اولیه این ساعت بر پایه نسل ششم آیپاد نانو تولید شد

پنج سال پیش در چنین روزهایی اپل از اولین ساعت هوشمند خود به نام اپل واچ رونمایی کرد. این ساعت در حال حاضر یکی از پرفروش‌ترین محصولات در رده گجت‌های پوشیدنی محسوب می‌شود و می‌توان گفت محبوب‌ترین ساعت هوشمند جهان به شمار می‌آید. همچنین، این محصول یکی از پرفروش‌ترین تولیدات اپل در چند سال اخیر نیز بوده است. اما داستان تولید این ساعت محبوب چه بود؟

شاید در آن زمان بزرگترین سورپرایز اپل این بود که از نام iWatch برای این ساعت استفاده نکرده است. عنوانی که بارها در شایعات و خبرها به آن اشاره شد، تا حدی که حتی تیم کوک نیز در مصاحبه‌ای به اشتباه به‌جای اپل واچ از نام iWatch استفاده کرد. البته عدم استفاده از نام iWatch به این دلیل بود که در سال ۲۰۱۲ شرکت دیگری به نام OMG Electronics این نام را به عنوان برند خود به ثبت رسانده بود.

عمران چادری (‌Imran Chaudhri) یکی از اعضای تیم توسعه دهنده اپل واچ است. او بیش از ۲۰ سال در اپل مشغول به کار بوده و از طراحی‌های او در محصولاتی مانند آیفون، آیپد، آیپاد، اپل واچ و ایرپادز استفاده شده است.

چادری در روزهای گذشته در مجموعه‌ای از توییت‌هایش به تصاویر و داستان‌هایی درباره اپل واچ اشاره کرد. برای مثال، او فاش کرد که اولین نمونه‌ آزمایشی ساعت هوشمند اپل در واقع همان نسل ششم آیپاد نانو بود که به یک بند ساعت مجهز شده بود. آن‌گونه که این طراح در حساب توییتر خود اشاره کرده است، او هرگز این فرصت را به دست نیاورد تا نمونه‌ اولیه را به استیو جابز نشان دهد زیرا مدت کوتاهی پس از تولید این نمونه آزمایشی، جابز درگذشت. تصویر زیر بازسازی نمونه‌ای از طرح‌های اولیه چادری برای صفحه هوم اپل واچ است.

البته او در ادامه اطلاعات جزئی‌تری را نیز فاش کرده است، مانند این که هیچ یک از پروانه‌های استفاده شده در خلق واچ فیس‌های متحرک مورد آزار قرار نگرفتند؛ زیرا از قبل مرده بودند. به لطف انیمیشن‌های تولید شده توسط اندرو زاکرمن (فیلم‌ساز و عکاس) این پروانه‌ها دوباره به زندگی برگردانده شدند و پروانه آبی استفاده شده نیز اکنون در خانه این طراح نگه‌داری می‌شود. چادری درباره تولید واچ فیس خورشیدی نیز می‌گوید آن را خلق کرده است تا مسلمانانی که اوقات ماه رمضان را دنبال می‌کنند بتوانند به سرعت محل قرار گیری خورشید را ببینند و سایر افراد هم بتوانند رابطه خورشید را با زمان درک کنند.

او با انتشار تصویر زیر اعلام کرده است که اولین نمونه آزمایشی اپل واچ را بر پایه نسل ششم آیپاد نانو و اتصال آن به این بند ساخته است و در ادامه توضیح داده که با دستکاری iOS 5، ماهیت مرکز اعلانات و سیری و تحول آن‌ها در آینده را به متخصصان نشان داده است.

همان‌طور که در ابتدای مطلب ذکر شد، اپل واچ خیلی زود به محبوب‌ترین ساعت هوشمند دنیا تبدیل شد. اما ظاهرا این محبوبیت به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ اپل واچ اکنون محبوب‌ترین ساعت دنیاست!

اگر کمی به این عنوان فکر کنیم، متوجه موفقیت بزرگی که نصیب کوپرتینویی‌ها شده است خواهیم شد. برندهای سوئیسی معروف مانند Rolex و Omega که بیش از صد سال پیش کار خود را آغاز کرده‌اند و برای سال‌ها به عنوان محبوب‌ترین و معتبرترین برندهای ساعت سازی شناخته می‌شدند، اکنون قافیه را به اپل واچ ۵ ساله باخته‌اند. بخش گجت‌های پوشیدنی اپل که ساعت هوشمند این شرکت را نیز در برمی‌گیرد، سریع‌ترین رشد را در میان تمام بخش‌های این شرکت به خود اختصاص داده است. البته موفقیت بخش‌ گجت‌های پوشیدنی تنها به دلیل موفقیت اپل واچ نبوده است و نباید نقش ایرپادز را هم نادیده بگیریم.

پس از ۵ سال، اکنون اپل واچ به ابزاری تبدیل شده که حتی در مواردی منجر به نجات جان کاربران شده است. سنسور مانیتور ضربان قلب این ابزار تا کنون کاربران زیادی را از مشکلات سلامتی خود آگاه کرده است و بعضی از این نجات یافتگان به دعوت اپل در یک ویدیو تبلیغاتی حاضر شدند تا داستان بازگشت‌شان به زندگی را تعریف کنند. کوپرتینویی‌ها در اپل واچ سری ۴ از سنسور ECG بهره گرفتند که با کنترل ضربان قلب کاربر می‌تواند ریتم‌های نامنظم را تشخیص دهد. تشخیص این نارسایی می‌تواند به تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی کمک کند که در نهایت موجب جلوگیری از لخته شدن خون، سکته، ایست قلبی و مرگ خواهد شد.

اما ظاهرا اپل به این میزان موفقیت قانع نیست و قصد دارد ساعت هوشمندش را به ابزاری کاربردی‌تر برای کاربران تبدیل کند. طبق شنیده‌ها، انتظار داریم اپل واچ سری ۶ به ویژگی‌ جدیدی به نام تشخیص میزان اکسیژن خون مجهز شود. به‌طور طبیعی میزان سطح اکسیژن خون باید بین ۹۴ تا ۱۰۰ درصد باشد و اگر این میزان به کمتر از ۸۰ درصد برسد، می‌تواند منجر به آسیب‌های قلبی و مغزی شود. همچنین گفته می‌شود در این نسل اپلیکیشن اختصاصی پایش خواب نیز به اپل واچ اضافه خواهد شد.

