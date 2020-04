کالبد شکافی آیفون SE 2020 از شباهت ۹۹ درصدی آن به آیفون ۸ حکایت دارد

اولین کالبد شکافی از آیفون SE 2020 به جزئیات جالبی از تازه‌ترین نماینده اقتصادی اپل در بازار گوشی‌های هوشمند اشاره می‌کند. پس از معرفی آیفون SE جدید، اپل بلافاصله تولید آیفون ۸ را متوقف و این مدل را به همراه تمامی لوازم جانبی‌اش از بخش‌ فروشگاه وب‌سایت خود حذف کرد.

ظاهر آیفون SE 2020 شباهت بسیار زیادی به آیفون ۸ دارد و اگر به دقت به این دو مدل بنگرید، متوجه یکسان بودن محل قرار گیری کلیدها، دوربین، حاشیه‌های نمایشگر و … خواهید شد. حتی می‌توان از کاورهای آیفون ۸ از برای SE جدید استفاده کرد. اما چه چیزی تغییر کرده است؟

تغییرات نسل دوم آیفون SE نسبت به آیفون ۸ به بخش سخت افزاری مربوط است. آیفون ۸ که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد به چیپ اپل A11 Bionic و ۲ گیگابایت رم مجهز است، اما آیفون SE مانند آیفون ۱۱ از چیپ A13 Bionic و ۳ گیگابایت رم استفاده می‌کند. این افزایش سخت افزار سبب شده تا گوشی ۳۹۹ دلاری اپل به‌خوبی از پس فیلم‌برداری ۴K برآید.

آیفون SE 2020 در مقابل قطعات آیفون ۸

نتایج اولین کالبد شکافی آیفون SE 2020 که از سوی PBK انجام شده است نشان می‌دهد به‌جز چیپست و حافظه‌رم، تقریبا سایر مشخصات سخت افزاری این دستگاه مشابه آیفون ۸ است. iFixit نیز در کالبد شکافی اختصاصی خود بار دیگر صحت این موضوع را تایید کرده است و حتی ادعا کرده می‌توان قطعات آیفون SE 2020 را با قطعات آیفون ۸ جایگزین کرد. این رسانه معتقد است که اپل می‌توانست چیپ A13 Bionic را به آیفون SE جدید اضافه نکند، اما برای تضمین موفقیت این گوشی در چند سال آینده از چیپ پرچم‌دار خود بهره گرفته است.

در واقع، هر دو رسانه‌ای که به بررسی قطعات داخلی آیفون SE 2020 پرداخته‌اند تایید کرده‌اند که این گوشی گرگی است در لباس میش که با وجود ظاهر ساده و قدیمی و قیمت ارزان، قدرت زیادی را در دل خود جای داده است. در ادامه فهرست قطعاتی از آیفون SE 2020 را ذکر کرده‌ایم که می‌توان آن‌ها را با قطعات آیفون ۸ جایگزین کرد:

صفحه نمایش

دوربین

شیار سیم‌کارت

موتور Taptic

اسپیکر

اما به جز این موارد کلی، اپل در برخی مشخصات تغییراتی را نیز اعمال کرده است. علاوه بر چیپست و حافظه رم، باتری و آنتن‌های LTE از مواردی هستند که نسبت به آیفون ۸ تغییر داشته‌اند. SE 2020 در بخش ارتباطات نیز تغییراتی را تجربه کرده است و اکنون به Gigabit LTE، بلوتوث ۵ و وای‌فای ۶ مجهز است که در آیفون ۱۱ نیز یافت می‌شوند. همچنین، در نسل جدید اثری از ۳D Touch نیست.

در نهایت، شاید شباهت‌های بسیار زیاد آیفون SE 2020 به آیفون ۸ برای بسیاری از کاربران ناامید کننده به نظر برسد؛ اما این ماجرا برای اپل سود زیادی به دنبال خواهد داشت. کوپرتینویی‌ها با معرفی این محصول یک برند محبوب را احیا کرده‌اند و بار دیگر توجه کاربرانی که به ظاهر آیفون‌های قدیمی علاقه‌مند هستند به محصول جدید خود بازگردانده‌اند. همچنین، با استفاده از شباهت بسیار زیاد این گوشی به آیفون ۸، کار تعمیر آیفون SE 2020 و تامین قطعات مورد نیاز برای آن هم ساده‌تر خواهد شد.

