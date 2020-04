نسل دوم پهپاد DJI Mavic Air رسما معرفی شد

دو سال و نیم بعد از معرفی نسل اول پهپاد Mavic Air ساعاتی قبل کمپانی DJI از پهپاد Mavic Air 2 رونمایی کرد. از جمله تفاوت‌های مهم می‌توانیم به تعبیه سنسور دوربین بزرگ‌تر، کنار گذاشتن فناوری وای‌فای و جایگزینی آن با فناوری اختصاصی OccuSync شرکت DJI، رسیدن حداکثر زمان پرواز به ۳۴ دقیقه و کنترلر کاملا جدید اشاره کنیم.

پهپاد Mavic Air 2 فعلا روانه‌ی بازار چین می‌شود و کاربران آمریکایی هم از تاریخ ۱۱ می می‌توانند با پرداخت قیمت ۷۹۹ دلار این پهپاد جمع‌وجور را خریداری کنند. با این قیمت، پهپاد، کنترلر، باتری و دیگر کابل‌های ضروری نصیب خریداران می‌شود ولی اگر خواستار دریافت فیلتر ND، هاب شارژ و سه باتری اضافی هستید باید ۱۰۰۰ دلار بپردازید.

شرکت DJI از این پهپاد به‌عنوان هوشمندترین و امن‌ترین پهپاد ساخت این شرکت یاد می‌کند. دوربین آن از قابلیت تشخیص منظره برای مواردی مانند برف، درختان، سبزه‌زار، آسمان آبی، غروب و طلوع بهره می‌برد. تمام حالت‌های پرواز خودکار شرکت DJI هم از لحاظ عملکردی به‌روزرسانی شده‌اند. حداکثر سرعت پرواز آن به ۷۴ کیلومتر در ساعت می‌رسد و تا محدوده ۱۰ کیلومتری به راحتی می‌توانید از این پهپاد استفاده کنید.

سنسور دوربین جدید موجود در پهپاد Mavic Air 2 حدود نیم اینچ اندازه دارد و از نوع Quad Bayer است. این سنسور ۴۸ مگاپیکسلی مانند سنسورهای دوربین گوشی‌های هوشمند با فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌تواند تصاویر ۱۲ مگاپیکسلی ثبت کند و البته قادر به ثبت عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی هم هست.

برای فیلمبرداری، این دوربین قادر به فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به فیلمبرداری HDR و ثبت تصاویر پانوراما HDR هم اشاره کنیم. همچنین این دوربین می‌تواند ویدیوهای تایم‌لپس را با رزولوشن ۸K تحویل کاربر دهد.





پهپاد Mavic Air 2 نخستین پهپهادی است که از فناوری AirSense بهره می‌برد که این تکنولوژی به اپراتور پهپاد در مورد وجود دیگر پهپادها، هلیکوپترها و دیگر موارد مشابه در محیط هشدار می‌دهد. از دیگر امکانات این پهپاد نباید وجود سنسورها در جلو و عقب برای تشخیص موانع را از قلم بیندازیم. همچنین در بخش پایینی آن سنسورهایی وجود دارد که به همراه نورهای کمکی به اپراتور کمک می‌کنند در محیط‌های کم‌نور فرود راحت‌تری داشته باشند.

از لحاظ طراحی، این محصول نسبتا بزرگ‌تر و سنگین‌تر از نسل قبلی است اما در هر صورت مانند برادر کوچک‌تر پهپادهای Mavic 2 Pro و Mavic 2 Zoom محسوب می‌شود. هر سه پهپاد حالا دارای زبان طراحی مشابهی هستند و همانند اعضای یک خانواده به نظر می‌رسند. در نهایت باید به کنترلر بزرگ‌تر این پهپاد اشاره کنیم که دیگر آنتن‌های بزرگی در بالای آن دیده نمی‌شود و در عوض این بخش از کنترلر تماما برای قرار گرفتن گوشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه می‌توانید تیزر تبلیغاتی این پهپاد را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: The Verge

The post نسل دوم پهپاد DJI Mavic Air رسما معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala