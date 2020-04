گوشی تاشو گلکسی فولد ۲ از جمله مهم‌ترین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود و تا حالا شایعات و گزارش‌های مختلفی در مورد آن مطرح شده است. در این زمینه یکی از متخصصین مربوط به صنعت نمایشگرها بار دیگر اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی مطرح کرده است.

به گفته‌ی راس یانگ، گلکسی فولد ۲ با قیمت بین ۱۷۸۰ تا ۱۹۸۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود که این یعنی یا ۲۰۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبلی است یا اینکه با قیمت مشابه گلکسی فولد به دست کاربران می‌رسد. در حالی که برخی امیدوار بودند با گذشت زمان قیمت تکنولوژی‌های به کار رفته در گوشی‌های تاشو کاهش قابل توجهی پیدا کند، ولی به نظر می‌رسد حداقل در مورد گلکسی فولد ۲ قرار نیست این کاهش قیمت گسترده عملی شود. البته این کارشناس خاطرنشان کرده که گوشی مذکور از نمایشگر بهتر، قلم S Pen و دوربین بهتر بهره می‌برد.

حالا که صحبت از دوربین شد، آقای یانگ خاطرنشان کرده که این گوشی از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد. در این رابطه باید انتظار دوربین‌های ۱۲، ۱۲ و ۶۴ مگاپیکسلی را داشته باشیم که احتمالا با دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی مواجه خواهیم شد. آقای یانگ همچنین مدتی قبل اعلام کرد که گلکسی فولد ۲ با نمایشگر حفره‌دار ۱۲۰ هرتز و قلم S Pen به بازار عرضه می‌شود.

در هر صورت به نظر می‌رسد این مدل جدید نسبت به گلکسی فولد اصلی حرف زیادی برای گفتن دارد. با نزدیک‌تر شدن به زمان عرضه، مطمئنا اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی فاش می‌شود. تا آن زمان فقط می‌توان گمانه‌زنی‌هایی را در مورد ویژگی‌های احتمالی این گوشی مطرح کرد.

