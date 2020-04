بالاخره ال‌جی پس از سال‌ها تصمیم گرفت تغییری در کسب‌و‌کار گوشی‌های هوشمند خود ایجاد کند و گوشی جدید این شرکت که Velvet نام دارد هم قرار است اولین نماد این تغییر باشد. گرچه انتظار می‌رفت این تحولات با ورود یک پرچم‌دار جدید آغاز شود، اما Velvet یک میان‌رده است. این گوشی به چیپست اسنپ دراگون ۷۶۵ مجهز است که پشتیبانی از ۵G را ممکن می‌کند.

این شرکت در ابتدای ماه جاری میلادی اعلام کرده بود که در روز هفتم ماه مه از گوشی میان‌رده جدیدش رونمایی خواهد کرد، اما ظاهرا نظرش تغییر کرده و امروز را به عنوان موعد معرفی Velvet در نظر گرفته است. ال‌جی ضمن رونمایی از این گوشی اعلام کرد عرضه رسمی این محصول در روز ۱۵ مه آغاز خواهد شد.

در حال حاضر، کمپانی کره‌ای از قصد خود برای عرضه این گوشی در همکاری با سه اپراتور بزرگ هم‌وطنش گفته است و هنوز اطلاعی از عرضه جهانی این گوشی و قیمت آن در بازارهای مختلف در دسترس نیست. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مشخصات نماینده جدید ال‌جی:

در ابتدای مطلب ذکر کردیم که ال‌جی Velvet از چیپست اسنپ دراگون ۷۶۵ مجهز به مودم ۵G استفاده می‌کند. این چیپ با پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 تولید شده است که می‌تواند تنها در ۱۵ دقیقه میزان شارژ باتری را از صفر به ۵۰ درصد برساند.

ال‌جی سعی کرده در این دستگاه کمی سنت‌شکنی کند و استانداردهای قدیمی خود را کنار بگذارد، به‌ همین دلیل است که با طراحی جدیدی مواجه هستیم که با تمامی محصولات قبلی این شرکت متفاوت است و البته با ظاهر پرچم‌داران و میان‌رده‌های امروزی چندان هم بیگانه نیست. این گوشی به نمایشگر خمیده و بزرگ ۶.۸ اینچی از نوع Cinema FullVision مجهز است که نسبت تصویر ۲۰.۵:۹ را عرضه می‌کند. در بالای این نمایشگر یک بریدگی (ناچ) قطره‌ای وجود دارد که میزبان دوربین سلفی است.

این کمپانی از ظاهر Velvet با عنوان «بیضی متقارن» یاد می‌کند و دوربین آن را نیز «دوربین قطره‌ای» می‌نامد. مقصود ال‌جی از دوربین قطره‌ای همان چیدمان دوربین اصلی است که سه لنز و یک فلش را به‌گونه‌ای در زیر یکدیگر قرار داده که ظاهر ریزش قطرات آب را تداعی می‌کنند. بیضی متقارن نیز به ظاهر کلی بدنه اشاره دارد.

دوربین اصلی سه‌گانه این دستگاه از سه لنز ۴۸ مگاپیکسلی استاندارد، ۸ مگاپیکسلی فوق عریض و ۵ مگاپیکسلی تشخیص عمق تشکیل شده است. نرم افزار این دوربین از ویژگی‌هایی مانند تایم لپس و Voice Out Focus پشتیبانی می‌کند که مورد آخر به کاربر اجازه می‌دهد تا در زمان فیلم‌برداری صداها و نویز پس‌زمینه را از صدای فرد جدا یا آن‌ها را به‌طور کامل حذف کند.

کره‌ای‌ها از وجود باتری ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتی برای این گوشی خبر می‌دهند که با توجه به نمایشگر بزرگ دستگاه و پشتیبانی آن از شبکه ۵G انتخاب مناسبی به نظر می‌رسد. ال‌جی در این گوشی از «الگوریتم نرم افزاری کم انرژی» بهره گرفته است که از مصرف باتری در بخش‌های غیر ضروری جلوگیری خواهد کرد.

در زمان معرفی Velvet به میزان حافطه داخلی و حافظه رم این مدل هیچ اشاره‌ای نشد، اما گزارش‌های قبلی به حضور ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی (قابل ارتقا تا ۲ ترابایت) اشاره داشتند. با توجه به این‌که سایر مشخصاتی که در این گزارش‌ها ذکر شده بودند در نهایت به واقعیت تبدیل شدند، انتظار می‌رود ظرفیت اعلام شده برای حافظه‌ داخلی و رم نیز همان باشد که پیش‌تر اعلام شد.

همچنین، ال‌جی Velvet از قاب Dual Screen که پیش‌تر برای پرچم‌داران این شرکت عرضه شد و قلم استایلوس نیز پشتیبانی خواهد کرد که البته همراه با گوشی عرضه نمی‌شوند و باید آن‌ها را به‌صورت جداگانه خریداری کرد. این دستگاه در چهار رنگ مشکی، سفید، سبز و زرد/صورتی وارد بازار خواهد شد.

