گفته می‌شود گلکسی نوت ۲۰ در ماه آگوست معرفی خواهد شد. مطابق معمول، در مورد این پرچم‌دار مهم سامسونگ گزارش‌های زیادی منتشر شده و حالا نکته جدیدی در مورد آن مطرح شده است. بر اساس گزارش سایت ZDNet Korea، سامسونگ قصد دارد گلکسی نوت ۲۰ را به جای اگزینوس ۹۹۰ با تراشه تازه‌نفس اگزینوس ۹۹۲ عرضه کند. انتظار می‌رود این تراشه در مقایسه با اگزینوس ۹۹۰ عملکرد بهتر و مصرف انرژی کمتری داشته باشد.

در حال حاضر، در کشور کره جنوبی که مقر اصلی سامسونگ قرار دارد، گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ فروخته می‌شوند. اما با مهاجرت به اگزینوس ۹۹۲، گلکسی نوت ۲۰ در این کشور با همین تراشه به دست کاربران کره‌ای می‌رسد. بر اساس اطلاعات مطرح شده، این تراشه با فناوری ساخت ۶ نانومتری تولید می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم اگزینوس ۹۹۰ مبتنی بر فناوری ۷ نانومتری EUV است و به دلیل عملکرد ضعیف‌تر نسبت به اسنپ‌دراگون ۸۶۵ مورد انتقاد گسترده‌ای قرار گرفته است. طبق بررسی‌های انجام شده، مهم‌ترین ضعف این تراشه در زمینه پردازنده گرافیکی است و در زمینه عملکرد پردازنده تفاوت محسوسی بین آن‌ها دیده نمی‌شود.

سامسونگ مدتی قبل قرارداد همکاری با AMD امضا کرد تا بتواند با همکاری این شرکت وضعیت پردازنده گرافیکی تراشه‌های خود را بهبود ببخشد. اما انتظار می‌رود اولین تراشه‌های سامسونگ دارای پردازنده گرافیکی AMD در سال ۲۰۲۱ به دست کاربران برسند. امیدواریم اگزینوس ۹۹۲ بتواند عملکرد مشابه یا بهتر از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ را ارائه کند.

منبع: Android Authority

The post گلکسی نوت ۲۰ با تراشه اگزینوس ۹۹۲ عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala