کوالکام از فناوری شارژ سریع +Quick Charge 3 رونمایی کرد

کوالکام به تازگی از فناوری شارژ سریع +Quick Charge 3 که نسل بعدی فناوری شارژ پر سرعت این شرکت نیز به حساب می‌آید رونمایی کرد.

کوالکام مدت‌هاست فناوری شارژ سریع را برای پردازنده‌های خود توسعه می‌دهد و اخیرا نیز جدیدترین نسخه آن را برای گوشی‌های میان رده سطح بالا تحت عنوان +Quick Charge 3 معرفی شد که به گفته کوالکام هم باعث افزایش سرعت می‌شود هم اینکه اضافه شدن آن به گوشی‌های اندرویدی آینده باعث افزایش قیمت آن‌ها نخواهد شد.

این فناوری ابتدا قرار است برای گوشی‌هایی در دسترس قرار گیرد که به پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ و ۷۶۵G مجهز می‌شوند و اولین گوشی که به آن مجهز می‌شود نیز شیائومی می ۱۰ لایت زوم خواهد بود. البته این دستگاه هم به فناوری +Quick Charge 3 دسترسی خواهد داشت هم +Quick Charge 4 و این یعنی محصول میان رده شیائومی اولین گوشی خواهد بود که از هر دو فناوری شارژ سریع کوالکام پشتیبانی می‌کند.

کوالکام هنوز مشخص نکرده چه پردازنده‌های دیگری به این فناوری دسترسی خواهند داشت اما اینطور که به نظر می‌رسد قطعا در سال ۲۰۲۰ شاهد محصولات بیشتر با پردازنده‌های مختلفی خواهیم بود که می‌توانند از آن پشتیبانی کنند.

فناوری شارژ سریع +Quick Charge 3 با هدف افزایش سرعت شارژ در گوشی‌های میان‌ رده سطح بالا طراحی شده، در عین حال که تاثیری در قیمت آن‌ها ندارد. به عبارتی این مسئله باعث افزایش قیمت گوشی نخواهد شد و کاربران می‌توانند همچنان گوشی‌های میان رده را با قیمت معقولی خریداری کنند.

اما به ادعای کوالکام در این رابطه می‌پردازیم. به گفته این شرکت، فناوری جدید می‌تواند در مدت زمان تنها ۱۵ دقیقه، شارژ گوشی را از ۰ به ۵۰ درصد برساند که این یعنی ۳۵ درصد سریع‌تر از نسل قبل! حال اینکه این سرعت برای باتری با چه حجمی گفته شده مشخص نیست. به علاوه، کوالکام تضمین داده این فناوری در حالی می‌تواند گوشی‌ها را با این سرعت شارژ کند که دمای آن به نسبت قبل ۹ درجه سلسیوس خنک‌تر است.

+Quick Charge 3 از کابل استاندارد USB-A به USB-C پشتیبانی می‌کند که اتفاقا همین عامل هم باعث مقرون به صرفه‌تر بودن آن به نسبت +Quick Charge 4 می‌شود. از نکات قابل توجه دیگر در رابطه با این فناوری، پشتیبانی آن از لوازم جانبی نسل قبل است و این یعنی در بسیاری از موارد کاربر نیاز به تعویض لوازمی که از قبل خریداری کرده ندارد.

خود کوالکام هم در پیامی به وب‌سایت Android Authority اعلام کرد که قصد دارد قابلیت‌های جدید را تا جایی که ممکن است با هدف تجربه‌ای یکپارچه و پایدار، در دسترس همه قرار دهد و لذا فناوری‌های جدید آن (+Quick Charge 3 و +Quick Charge 4/4) برای تمام کاربران مناسب خواهند بود.

لازم به ذکر است این فناوری جدید هم از شارژ بی‌سیم و هم با سیم پشتیبانی می‌کند و جالب‌تر اینکه حتی به صورت همزمان نیز می‌توانید از این دو حالت با پشتیبانی از +Quick Charge 3 استفاده کنید!

منبع: androidauthority gsmarena

منبع متن: digikala