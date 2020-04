میان رده جدید HTC با نام Desire 20 پرو به زودی راهی بازار خواهد شد

اینطور که به نظر می‌رسد، HTC قصد خداحافظی با دنیای گوشی‌های هوشمند را ندارد و در حالی که کاربران نسل جدید تقریبا گوشی‌هایی با نام این برند را فراموش کرده‌اند، شاهد انتشار خبری هستیم مبنی بر اینکه این شرکت تایوانی مشغول کار روی یک گوشی میان رده با نام Desire 20 پرو است.

چند سالی است که شرکت‌های بزرگ گذشته دیگر در بازار گوشی‌های هوشمند آنگونه که باید حضور ندارند. این مسئله یا به خاطر سیاست‌های اشتباه بوده یا به خاطر تمایل مردم به یک برند خاص، اتفاق افتاده و در نتیجه آن می‌بینیم اکنون نوکیا، سونی، HTC، ال جی و بسیاری از شرکت‌های دیگر که روزی در بین بزرگ‌ترین فروشندگان گوشی‌های هوشمند قرار داشتند، اکنون جای خود را به برندهایی دادند که در دوره درخشان این شرکت‌ها اصلا حضور نداشتند!

HTC مدت زمان زیادی است که دیگر پرچم‌دار تولید نمی‌کند. آخرین گوشی بالارده این شرکت در سال ۲۰۱۸ و تحت عنوان Exodus 1 راهی بازار شد که فرق خاصی با +HTC U12 نداشت. از آن روز به بعد، شاهد انتشار تعدادی گوشی پایین رده و میان رده تحت عنوان برند Desire و Wildfire (دیزایر، وایلدفایر) بودیم که خب نتوانستند HTC را در این بازار پر رقابت احیا کنند.

اما باز هم می‌بینیم HTC قصد تسلیم شدن ندارد و گوشی میان رده جدید خود را تحت عنوان Desire 20 پرو به زودی راهی بازار خواهد کرد. LlabTooFeR@ که یکی از افشاگران محصولات HTC نیز به حساب می‌آید این خبر را از طریق حساب رسمی خود در توییتر منتشر کرد و خب به صحت آن نیز می‌تواند اطمینان داشت.

HTC سال ۲۰۱۸ از گوشی‌های میان رده Desire 12 و +۱۲ رونمایی کرد و با عبور ناگهانی از ۶ شماره بعد، در سال ۲۰۱۹ نیز میان رده دیگری را با نام Desire 19 راهی بازار کرد. بنابراین محصول جدید را می‌توان به نوعی جانشین سری قبل دانست. طبق گفته‌های این شخص، Desire 20 پرو که با نام رمز بایامو (Bayamo) شناخته می‌شود، از نمای روبرو ظاهری شبیه به وان پلاس ۸ داشته و از نمای پشت نیز به شیائومی می ۱۰ شبیه است.

فکر می‌کردم کار HTC تمام شده…اما HTC Desire پرو در دست ساخت قرار دارد…طراحی آن از روبرو شبیه به وان پلاس ۸ و از پشت نیز شبیه به می ۱۰ است… حتی جک ۳.۵ میلی‌متری صدا هم در آن حضور خواهد داشت!

این شخص همچنین لینکی را در این پست قرار داد که با کلیک روی آن به صفحه بنچمارکی که روی این گوشی انجام شد هدایت شدیم. معمولا بهتر است قبل از انتشار یک محصول، جزئیات منتشر شده از آن را در بنچمارک در حد یک شایعه بدانیم اما خب با توجه به این عکس، میان رده جدید HTC به یک پردازنده نامشخص از شرکت کوالکام مجهز شده که فرکانس آن به ۱.۸ گیگاهرتز می‌رسد. همچنین اندروید ۱۰ و ۶ گیگابایت رم نیز دیگر بخش‌های این گوشی را تشکیل می‌دهند. نتیجه عملکرد تا حدودی شبیه به گوشی پیکسل ۳a XL است که از پردازنده اسنپدراگون ۶۷۰ بهره می‌برد!

اگرچه با مشخصات داده شده می‌توان تا حدودی به شکل و شمایل ظاهری این محصول امیدوار بود اما بعید به نظر می‌رسد این گوشی نیز از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد. باید منتظر ماند و دید در روزهای آتی چه پیش خواهد آمد. فعلا هیچ خبر دیگری در مورد آن منتشر نشده و نمی‌دانیم تاریخ احتمالی عرضه یا انتشار آن چه روزی خواهد بود.

نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟ آیا HTC می‌تواند با سیاست‌های این چنینی، خود را در بازار پر رقابت گوشی‌های هوشمند نجات دهد؟

منبع: androidpolice

