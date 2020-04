در مراسم رونمایی از خانواده وان‌پلاس ۸، گوشی میان‌رده این خانواده موسوم به وان پلاس Z معرفی نشد. حالا یکی از افشاگران اعلام کرده که در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) این گوشی رسما معرفی خواهد شد.

به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به شیوع ویروس کرونا باعث شده که وان‌پلاس تاریخ معرفی این گوشی را به تعویق بیندازد. البته این شرکت هیچگاه به‌صورت رسمی توسعه یک گوشی میان‌رده را تایید نکرده است. بر اساس گزارش‌های مختلف، گفته می‌شود این نخستین گوشی وان‌پلاس فاقد تراشه اسنپ‌دراگون است و ظاهرا قرار است با تراشه Dimensity 1000L مدیاتک روانه‌ی بازار شود. البته باید خاطرنشان کنیم این تراشه از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند.

در تصویری که این افشاگر منتشر کرده، شاهد تعبیه حفره نمایشگر در مرکز بخش فوقانی نمایشگر هستیم ولی حفره نمایشگر گوشی‌های وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو در سمت چپ بخش فوقانی آن‌ها قرار دارد. در سال گذشته میلادی، چند رندر منسوب به وان پلاس Z منتشر شد. طبق این رندرها، برخلاف اعضای اصلی خانواده وان‌پلاس ۸، دوربین چندگانه در سمت چپ بخش فوقانی پنل پشتی قرار دارند.

بعد از عرضه وان‌پلاس X که چند سال قبل عرضه شد، به نظر می‌رسد این شرکت می‌خواهد بار دیگر وارد بازار گوشی‌های میان‌رده شود. با توجه به اینکه قیمت نسل جدید گوشی‌های پرچم‌دار وان‌پلاس افزایش قابل توجهی داشته، وان‌پلاس با این کار می‌تواند توجه بخش وسیع‌تری از کاربران را جلب کند.

