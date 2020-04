آیفون ۱۲ با قیمت ۷۰۰ دلار، رقیب جدی گلکسی نوت ۲۰ خواهد بود

با توجه به شایعه‌ای که اخیرا در رابطه با قیمت آیفون ۱۲ منتشر شده، به نظر می‌رسد اپل قصد دارد ارزان قیمت‌ترین عضو خانواده را با قیمت ۷۰۰ دلار راهی بازار کند و این یعنی رقابت در سال جاری بین محصولات اپل و سامسونگ به اوج خواهد رسید!

همانطور که می‌دانید، آیفون ۱۲ قرار است ارزان قیمت‌ترین آیفون اپل در بین سری جدید این شرکت باشد. چند سالی هست که شرکت‌ها این رویه را در پیش گرفتند و نمونه‌ای ارزان قیمت‌تر از پرچم‌داران خود را برای کاربرانی با بودجه محدود راهی بازار می‌کنند. با افزایش گوشی‌های سامسونگ، شیائومی، وان پلاس و شرکت‌های معروف در بازار، اپل تصمیم گرفت خط تولید خود را افزایش دهد و به دو گوشی محدود نشود. اینطور شد که این روزها شاهد معرفی بیش از دو محصول در هر سال توسط این شرکت هستیم.

طبق شایعات، احتمالا آیفون ۱۲ امسال راهی بازار خواهد شد. حال اگر این اتفاق در ماه سپتامبر رخ ندهد، می‌تواند نوامبر یا دسامبر باشد. تاکنون خبرهای زیادی در رابطه با این محصولات منتشر نشده. شاید اگر شیوع ویروس کرونا نبود می‌توانستیم اکنون به جای حدس و گمان، در رابطه با مشخصات فنی آن صحبت کنیم اما خب متاسفانه این چنین نشد و فعلا تنها خبری که بسیاری‌ها روی آن اتفاق نظر دارند این است که آیفون ۱۲ در ۴ مدل راهی بازار می‌شود.

هنوز خیلی موارد دیگر برای دانستن وجود دارد، بنابراین مطمئن نیستیم دقیقا تفاوت این ۴ مدل با یکدیگر چیست یا اینکه مثلا اپل آن‌ها را با چه قیمتی راهی بازار خواهد کرد. اما طبق جدیدترین شایعه‌ای که منتشر شده، به نظر می‌رسد اولین سرنخ خود را از گوشی‌های این سری بدست آوردیم!

آیفون ۱۲ با اندازه ۵.۴ و ۶.۱ اینچ، آیفون ۱۲ پرو با اندازه ۶.۱ اینچ و آیفون ۱۲ پرو مکس با اندازه ۶.۷ اینچ، احتمالا ۴ مدلی هستند که اپل آن‌ها را برای عرضه به بازار در نظر دارد. چانگ هون لی از موسسه تحقیقاتی UBI، طی صحبتی که با یک فروشگاه کره‌ای داشته، در رابطه با قیمت احتمالی سری آیفون ۱۲ نیز به گفت‌ و گو پرداخت و نتیجه بدست آمده نیز معقول به نظر می‌رسد. به گفته او، آیفون ۱۲ (نسخه ۵.۴ اینچی) با قیمت ۷۰۰ دلار راهی بازار خواهد شد.

با نگاهی به تفاوت آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو مکس، می‌توانیم امیدوار باشیم در سری جدید نیز همین تفاوت بین مدل پایه و بالارده وجود داشته باشد که در این صورت یعنی این قیمت فوق‌العاده است! با عرضه آیفون SE به بازار، به نظر می‌رسد اپل خوب فهمیده چگونه به بازار گوشی‌های مقرون به صرفه ورود کند! بدین ترتیب جنگ بزرگی بین محصولات ارزان قیمت این شرکت با سری مقرون به صرفه نوت ۲۰ شاهد خواهیم بود و اگر سامسونگ بخواهد در قبال سری نوت ۲۰ هم سیاستی مشابه سری اس ۲۰ در پیش گیرد، به احتمال زیاد بازنده این نبرد خواهد بود.

در رابطه با آیفون ۱۲ ۶.۱ اینچی هم گفته می‌شود فقط ۵۰ دلار باید اضافه‌تر پرداخت؛ یعنی ۷۵۰ دلار. اما وقتی به سری پرو می‌رسد یک جهش قیمتی بزرگی را شاهد هستیم. طبق گفته‌های چانگ، آیفون ۱۲ پرو با قیمت ۹۹۹ دلار و آیفون ۱۲ پرو مکس هم با قیمت ۱۰۹۹ دلار راهی بازار خواهند شد که تقریبا مشابه قیمت گذاری آیفون ۱۱ پرو مکس است. البته به خاطر داشته باشید که این قیمت‌ها برای نسخه پایه هر محصول است.

با پیشرفت فناوری و قرارگیری بهترین و پیشرفته‌ترین آن در گوشی‌های پرچم‌دار، به شکل عجیبی شاهد افزایش قیمت آن‌ها در طی این سال‌ها بودیم. اما سوال اینجاست که این افزایش قیمت تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ ظاهرا خود شرکت‌ها نیز از اینکه کاربران زیادی توان خرید پرچم‌داران آن‌ها را ندارند نگران نیستند و به همین خاطر است که به جای کاهش قیمت، شاهد عرضه دسته جدیدی از محصولات تحت عنوان «پرچم‌داران مقرون به صرفه» به بازار هستیم.

با این حال به نظر می‌رسد خرید یک پرچم‌دار مقرون به صرفه بسیار بهتر از خرید یک گوشی میان رده باشد چون با توجه به آمار فروش گوشی‌ها می‌بینیم که این محصولات فروش بسیار خوبی داشته‌اند. مثلا آیفون XR یا آیفون ۱۱. سامسونگ هم بیشتر به جای کاهش قیمت پرچم‌داران خود، تمرکزش را روی عرضه میان‌رده‌های با کیفیت از سری A معطوف کرده و خب ظاهرا در مسیر درستی هم قرار دارد.

با عرضه آیفون SE و تمایل عجیبی که کاربران به این گوشی‌ کوچک و مقرون به صرفه اما قدرتمند پیدا کردند، به نظر می‌رسد اپل به زودی در این بخش پیشتاز خواهد شد. اگر گوشی‌های جدید این شرکت هم از نظر قیمت در محدوده معقولی قرار گیرند، دور از انتظار نخواهد بود اگر در آینده‌ای نزدیک شاهد این باشیم که اپل بتواند به رتبه اول برترین فروشنده گوشی هوشمند در دنیا تبدیل شود.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا اپل می‌تواند با سیاست جدید خود، جای سامسونگ را به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده گوشی موبایل تصاحب کند؟

