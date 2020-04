طی روزهای گذشته، تعدادی از کاربران از شکسته شدن ناگهانی شیشه محافظ دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا خود خبر داده‌اند بدون اینکه ضربه‌ای به آن وارد شود. این کاربران با مراجعه به انجمن‌های مربوط به گوشی‌های سامسونگ این گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند تا شکسته شدن ناگهانی ماژول دوربین این گوشی را اطلاع‌رسانی کنند. تمام این کاربران می‌گویند که گوشی آن‌ها از دستشان به زمین نیفتاده و حتی بسیاری از آن‌ها از استفاده کیس محافظ محکم برای گوشی خود خبر داده‌اند.

تعدادی از کاربران هم از به وجود آمدن یک خط نازک بر روی محافظ شیشه‌ای ماژول دوربین صحبت کرده‌اند. بدیهی است که این امر مشکلاتی را برای عکاسی به وجود می‌آورد و باید خاطرنشان کنیم ماژول دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این گوشی مطرح شده است. یک کاربر در ابتدا این مشکل را مطرح کرد و سپس یک نفر دیگر هم آن را تایید کرده است. آن‌ها می‌گویند بدون هیچ دلیلی به‌صورت ناگهانی یک خط بر روی شیشه محافظ دوربین پدیدار شده است.

اما برای تعدادی دیگر از کاربران، مشکل بسیار جدی‌تر است و یک حفره نسبتا بزرگ بر روی محافظ شیشه‌ای دوربین گوشی آن‌ها ایجاد شده است. یکی از کاربران گفته که یک روز صبح بعد از بیدار شدن با این صحنه مواجه شده است و نمی‌داند که چرا به‌صورت اتفاقی ماژول دوربین این گوشی شکسته است.

از آنجایی که این مشکل هنوز گسترده نیست، سامسونگ این مشکل را جزو خدمات پس از فروش قرار نمی‌دهد. همچنین اثبات این موضوع که کاربران راست می‌گویند کار بسیار سختی است. البته اگر این مشکل گسترده‌تر شود، سامسونگ به ناچار باید برای حل این مشکل کاری انجام دهد.

در حال حاضر، کاربران موردنظر برای تعمیر این موارد باید شخصا مبلغ موردنظر را بپردازند. برای کاربرانی که عضو بیمه تعمیرات سامسونگ هستند، این تعمیر ۱۰۰ دلار هزینه دارد و افراد دیگر باید ۴۰۰ دلار برای برطرف کردن این مشکل هزینه کنند که مبلغ بسیار بالایی محسوب می‌شود. سامسونگ هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده است.

منبع: Android Authority

