در دورانی که سونی موفق به عرضه سنسور ۴۸ مگاپیکسلی شده بود، سامسونگ توانست سنسور دوربین ۶۴ مگاپیکسلی تولید کند و از آن زمان این شرکت روند افزایش رزولوشن سنسور دوربین را متوقف نکرده است. سال گذشته، این شرکت از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی رونمایی کرد که در گلکسی اس ۲۰ اولترا هم مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین یکی از مقامات این شرکت از برنامه‌ریزی برای توسعه سنسورهای ۶۰۰ مگاپیکسلی خبر داده است. حالا بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، سامسونگ توانسته روند توسعه سنسور ۱۵۰ مگاپیکسلی را به اتمام برساند و حالا مشغول فرایند توسعه سنسور ۲۵۰ مگاپیکسلی است.

اگرچه در مورد اندازه سنسور یا ویژگی‌های آن هنوز گزارشی منتشر نشده، ولی به احتمال زیاد با یک سنسور ۱ اینچی یا حتی بزرگ‌تر سروکار خواهیم داشت. تعبیه چنین سنسور غول‌پیکری در فضای محدود گوشی‌های هوشمند به‌هیچ عنوان کار ساده‌ای نخواهد بود.

برای مقایسه، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی سامسونگ ۱/۱.۷۲ اینچ اندازه دارد و اندازه سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی آن به ۱/۱.۳۳ اینچ می‌رسد. به احتمال زیاد این سنسور دوربین ۲۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ از فناوری ترکیب ۹ پیکسل مجاور پشتیبانی می‌کند و با این کار قادر به ثبت عکس‌های ۲۷ مگاپیکسلی خواهد بود. در مورد این سنسور سال آینده اطلاعات بیشتری مطرح خواهد شد.

اگر سنسور مذکور برای گوشی‌های هوشمند ساخته شده باشد، پس می‌تواند در یکی از پرچم‌داران آینده سامسونگ مورد استفاده قرار بگیرد. گفته می‌شود شیائومی قصد دارد در سال جاری اولین گوشی دارای سنسور ۱۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ را روانه‌ی بازار کند و شرکت‌های اوپو و ویوو هم می‌خواهند اوایل سال ۲۰۲۱ گوشی‌های مبتنی بر این سنسور غول‌پیکر را به دست مشتریان برسانند. طبق گزارش‌های مطرح شده، نسل جدید گوشی‌های گلکسی نوت و گلکسی فولد با دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی معرفی می‌شوند.

منبع: Sam Mobile

The post سامسونگ توسعه سنسور دوربین ۲۵۰ مگاپیکسلی را آغاز کرده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala