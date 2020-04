شیائومی می نوت ۱۰ لایت فردا راهی بازار خواهد شد

طبق جدیدترین خبری که منتشر شده، به نظر می‌رسد شیائومی قرار است فردا از نسخه ارزان قیمت‌تر می نوت ۱۰ که تحت عنوان می نوت ۱۰ لایت شناخته می‌شود رونمایی کند.

حدودا ۵ ماهی از عرضه شیائومی می نوت ۱۰ به بازار می‌گذرد. گوشی میان رده‌ای که در بخش دوربین، به لطف سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی خود، هیچ پرچم‌داری یارای رقابت با آن را نداشت. اما بکارگیری این دوربین قدرتمند در کنار ۴ دوربین دیگر که هر یک کار مجزایی را انجام می‌دادند باعث شد قیمت این محصول آنقدرها شبیه به میان رده‌های شیائومی نشود. به همین خاطر این شرکت تصمیم گرفت نسخه لایت آن را تحت عنوان می نوت ۱۰ لایت راهی بازار کند و ظاهرا این اتفاق فردا رخ می‌دهد.

گوشی جدید از نمای روبرو تفاوت زیادی با می نوت ۱۰ ندارد و در واقع تفاوت اصلی آن‌ها در پنل پشتی است. جایی که محصول جدید از ۴ دوربین در یک ماژول بزرگ‌تر بهره می‌برد. شکل و مکان قرارگیری فلش LED دوگانه نیز کاملا مشابه سری قبل است.

در رابطه با مشخصات فنی این محصول خبر زیادی در دست نیست اما شایعات اخیر حاکی از آن است که می نوت ۱۰ لایت به یک نمایشگر ۶.۴۷ اینچی از نوع OLED با وضوح +FHD مجهز خواهد شد. به احتمال زیاد پردازنده این گوشی اسنپدراگون ۷۳۰G خواهد بود که ۶ گیگابایت رم نیز آن را همراهی می کند؛ یعنی همان مشخصات فنی که در می نوت ۱۰ بکار رفت. همچنین گفته می‌شود باتری ۵۲۶۰ میلی‌آمپری که برای سری قبلی در نظر گرفته شد در این گوشی نیز حضور خواهد داشت و از فناوری شارژ سریع ۳۰ واتی هم پشتیبانی می‌کند.

تا اینجای کار همه چیز بین می نوت ۱۰ و می نوت ۱۰ لایت برابر بود اما به دوربین که می‌رسیم، هرچند خبر موثقی در اختیار نداریم، به نظر می‌رسد برای یک محصول که پسوند لایت را یدک می‌کشد، سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی بسیار دور از انتظار است! بنابراین احتمالا دوربین اصلی این گوشی سنسور ضعیف‌تری خواهد داشت.

معارفه رسمی این گوشی فردا، مورخ ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) به صورت آنلاین انجام می‌شود و طبق گفته شیائومی، این مراسم در یوتیوب به صورت زنده نیز استریم خواهد شد.

منبع: gsmarena

