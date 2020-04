جانشین هواوی میت Xs احتمالا مشابه گلکسی فولد سامسونگ خواهد بود

هواوی و سامسونگ در زمینه‌ی گوشی‌های تاشو پرچم‌دار رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده‌اند اما بر اساس یک پتنت ثبت شده توسط هواوی، به نظر می‌رسد این شرکت چینی بهره‌گیری از رویکرد سامسونگ را در نظر گرفته است. گوشی‌های هواوی میت X و میت Xs از یک نمایشگر بیرونی انعطاف‌پذیر بهره می‌برند که بعد از تا شدن، این نمایشگر پنل جلویی و پشتی را تشکیل می‌دهد.

اما گلکسی فولد سامسونگ مجهز به دو نمایشگر است که یکی از آن‌ها از نوع انعطاف‌پذیر محسوب می‌شود و در بخش داخلی قرار دارد و نمایشگر ثانویه در بخش بیرونی تعبیه شده و بعد از بسته شدن گجت مورد استفاده قرار می‌گیرد. حالا بر اساس پتنتی که هواوی ثبت کرده، شاهد یک گوشی تاشو مبتنی بر رویکرد گلکسی فولد سامسونگ هستیم که که از دو نمایشگر بهره می‌برد. در ادامه می‌توانید تصویر مربوط به این پتنت را مشاهده کنید.

البته بین این دو طرح یک تفاوت مهم به چشم می‌خورد. در پتنت هواوی، دوربین‌های اصلی در کنار نمایشگر بیرونی قرار دارند. این یعنی در حالت بسته بودن برای ثبت عکس‌های سلفی می‌توانید از دوربین‌های اصلی بهره ببرید. اما از طرف دیگر، برای عکس‌برداری از سوژه‌های مختلف به ناچار باید گوشی را باز کنید. همچنین نمایشگر بیرونی در این طرح به دلیل قرارگیری در کنار دوربین‌های اصلی، بسیار باریک به حساب می‌آید.

با این وجود، ثبت پتنت لزوما به معنای ساخته شدن محصول موردنظر نیست و ثبت پتنت‌ها در بیشتر اوقات فقط نشان‌دهنده‌ی تلاش مهندسان برای ارائه‌ی طرح‌های مختلف است. در هر صورت باید ببینیم این شرکت چینی برای جانشین هواوی میت Xs چه رویکردی را اتخاذ می‌کند.

