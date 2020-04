همانطور که می‌دانید در طول دو سه سال اخیر گرانی گوشی‌های پرچم‌دار به یک مشکل تبدیل شده. مثلا در سال ۲۰۱۷ اپل آیفون X را با قیمت پایه ۱۰۰۰ دلار معرفی کرد. در حالی که همه از این قیمت نجومی حیرت زده شده ‌بودند، سامسونگ با گلکسی نوت ۸ وارد بازار شد و دقیقا همین سیاست اپل را در پیش گرفت! از آن روز به بعد، دیگر به پرچم‌دارهای ۴ رقمی عادت کردیم مگر اینکه شرکتی مثل شیائومی محصولی بالارده تولید می‌کرد.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که در همان سال‌ها برخی از شرکت‌ها نسخه‌های ارزان قیمت‌تر از پرچم‌داران خود را نیز راهی بازار می‌کردند تا بدین شکل کاربرانی با بودجه محدود هم بتوانند از گوشی‌های خوب بهره‌مند شوند. مثلا در کنار آیفون X، شاهد عرضه آیفون ۸ با قیمت معقول ۶۹۹ دلار بودیم. گلکسی اس ۸ هم ۷۲۰ دلار قیمت گذاری شد تا خرید آن‌ها آسان‌تر شود. اما این روزها ظاهرا حتی مقرون به صرفه هم دیگر آن معنای قبل را ندارد.

از سری گلکسی اس ۲۰ شروع کنیم. پرچم‌دارانی که درست در زمان شیوع ویروس کرونا راهی بازار شدند و همین مسئله فروش آن‌ها را تحت الشعاع قرار داد. اما نکته اینجاست که گلکسی اس ۲۰ با قیمت ۱۰۰۰ دلار راهی بازار شد و قیمت قدرتمندترین نسخه آن هم که اس ۲۰ اولترا بود تا ۱۶۰۰ دلار پیش رفت! حتی ال جی V60 در دوره‌ای که بسیاری از کاربران ترجیح می‌دادند از محصولات این شرکت استفاده نکنند ۹۰۰ دلار قیمت گذاری شد.

بیشتر بخوانید: آیفون ۱۲ با قیمت ۷۰۰ دلار، رقیب جدی گلکسی نوت ۲۰ خواهد بود

قیمت وان پلاس ۸ به نسبت ۷T حدودا ۱۰۰ دلار افزایش یافت و به ۷۰۰ دلار رسید. عجیب بود چون این شرکت با این هدف فعالیت می‌کرد که بهترین قابلیت‌ها را در کمترین قیمت ممکن قرار دهد اما خب دیدیم که امسال داستان به طور کامل تغییر کرد. شاید تنها شیائومی بود که سیاست قیمتی خود را آنقدرها تغییر نداد!

دلایل زیادی برای افزایش قیمت وجود دارد. مثلا از باتری بزرگ‌تر گرفته تا نمایشگرهای بزرگ با فناوری‌های پیشرفته نظیر نوع پنل، وضوح تصویر و رفرش ریت آن، دوربین‌های بسیار با کیفیت و بسیاری از چیزهای دیگر. بدیهی است انتظار افزایش قیمت را داشتیم و کاربران زیادی مشکلی بابت پرداخت مبالغ زیاد جهت در اختیار داشتن این قابلیت‌ها ندارند. اما در این بین قطعه‌ای وجود دارد که به نسب قبل تجربه کاربری را آنقدرها بهبود نمی‌بخشد اما قیمت را به شدت افزایش داده. احتمالا درست حدس زدید؛ اسنپدراگون ۸۶۵!

توجه داشته باشید که این مقاله نظر شخصی نویسنده بوده است.

بیشتر بخوانید: قدرت پردازشی آیفون SE 2 از گلکسی اس ۲۰ اولترا و پیکسل ۴ نیز بیشتر است!

پردازنده جدید کوالکام همانطور که می‌دانید قدرتمندترین محصول این شرکت است که با خود قابلیت‌های زیادی را از جمله مصرف بهینه‌تر باتری، بهبود پردازش تصاویر، مصرف کم و در نتیجه کمتر داغ شدن و مواردی از این دست به همراه داشت. برخلاف دیگر پردازنده‌های کوالکام، اگرچه این پردازنده مودم ۵G داخلی ندارد اما تولیدکنندگان باید مودم X55 را هم درون گوشی خود به صورت مجزا قرار دهند.

این یعنی اصلا مهم نیست در چه کشوری زندگی می‌کنید. مادامی که یک محصول با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ خریداری کنید باید بابت مودم آن نیز هزینه اضافی بپردازید. این در حالی است که در بسیاری از شهرهایی هم که بستر بهره‌مندی از اینترنت ۵G تا حدودی فراهم شده، در واقع همه کاربران نمی‌توانند به طور کامل از پتانسیل آن بهره ببرند. به عبارتی اگر این افزایش قیمت را در سال بعد داشتیم شاید می‌شد تا حدودی آن را توجیه کرد. چون در آن صورت بسیاری از کشورها می‌توانستند در زمینه اینترنت ۵G پیشرفت کنند.

فن آوری موج میلی‌متری که این روزها توسط اپراتورهای مختلفی نظیر ورایزن ارائه می‌شود بسیار سریع است اما محدوده کمی را پوشش می‌دهد. در طرف مقابل اما فناوری زیر ۶ گیگاهرتز را داریم که محدوده بسیار وسیعی را پوشش می‌دهد اما از نظر سرعت با LTE مقایسه می‌شود. از طرفی هزینه‌های سنگین برای بهره‌مندی از اینترنت ۵G را هم باید به آن افزود.

بیشتر بخوانید: چرا گوشی‌های هوشمند شکل و شمایل مشابهی دارند؟

همه این موارد اسنپدراگون ۸۶۵ را به یک قطعه گران قیمت تبدیل می‌کند و اگر این شرکت‌ها سرغ پردازنده دیگری می‌رفتند شاید مجبور نبودیم تا این حد برای گوشی‌های مجهز به این پردازنده هزینه کنیم. نمونه آن را می‌توانیم در اسنپدراگون ۷۶۵ ببینیم که می‌توانست برای برخی پرچم‌دارهای مقرون به صرفه یک انتخاب فوق‌العاده به حساب بیاید.

مثلا وان پلاس ۸. بسیار عالی بود اگر وان پلاس این گوشی را با پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ راهی بازار می‌کرد. بدین ترتیب هم به اینترنت ۵G دسترسی داشتیم، هم قدرت مناسبی را دریافت می‌کردیم و هم قیمت پایین‌تری را برای آن پرداخت می‌کردیم. اینکه هم وان پلاس و هم ۸ پرو به یک پردازنده مجهز شوند و صرفا تفاوت در نمایشگر و دوربین باشد که آن‌ها را از هم متمایز کند اصلا ایده جالبی نیست چون کاربر برخی موارد اصلا به قدرت اسنپدراگون ۸۶۵ نیازی ندارد!

همین مثال را می‌توانستیم در مورد سری اس ۲۰ هم بکار ببریم. سه محصول در یک خانواده با سه برچسب قیمتی متفاوت اما هیچ یک از آن‌ها را نمی‌توان مقرون به صرفه در نظر گرفت. به عبارتی شما در هر سه گوشی قابلیت فیلم‌برداری ۸K، نمایشگر ۱۲۰ هرتز، اینترنت ۵G، پردازنده و میزان رم مشابهی را دریافت می‌کنید و صرفا بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری است که شاید برخی‌ها را مجاب به خرید اس ۲۰ اولترا کند. نه اینکه قدرت دوربین این محصول فقط به همین بزرگ‌نمایی خلاصه شود اما سوال اینجاست که آیا واقعا این تفاوت ارزشش را دارد که چنین مبلغی را برای آن بپردازیم؟

بسیار بهتر می‌شد اگر سامسونگ قیمت پرچم‌دار قدرتمند خود را نهایتا در محدوده ۱۱۰۰ یا ۱۲۰۰ دلار نگه می‌داشت و به جای آن اس ۲۰ را با پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ راهی بازار می‌کرد. کمی سخت است بخواهیم این حقیقت را بپذیریم که ۱۰۰۰ دلار کمترین مبلغی است که برای در اختیار داشتن یک پرچم‌دار مقرون به صرفه باید بپردازیم!

بیشتر بخوانید: گلکسی نوت ۲۰ با تراشه اگزینوس ۹۹۲ عرضه می‌شود

این روزها به شدت منتظر عرضه پیکسل ۴a به بازار هستیم. محصولی از شرکت گوگل که قرار است جانشین پیکسل ۳a شود. قدرتی معادل قدرت دوربین پیکسل ۴ در این گوشی بکار رفته و میزان رم نیز ظاهرا برابر است (۶ گیگابایت). تفاوت اما اینجاست که این محصول احتمالا از پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ بهره می‌برد و به همین خاطر نیز ۴۰۰ دلار قیمت گذاری خواهد شد!

البته صرفا اشاره به کوالکام و پردازنده‌های این شرکت به عنوان اصلی‌ترین دلیل گرانی گوشی‌های پرچم‌دار درست نیست. به اپل هم باید نگاهی داشته باشیم. شرکتی که هر سال پردازنده‌هایش دو برابر بهتر از پردازنده‌های رقیب قدرت و توان در اختیار کاربران قرار می‌دهند و در حالی که از نظر نوآوری و کیفیت ساخت برتری خاصی به رقبا ندارند، اما باز هم گرانی گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت آن‌ها را به محصولاتی دست نیافتنی تبدیل کرده است.

اما این شرکت با آیفون SE نشان داد حتی با قدرتمندترین پردازنده موبایل جهان، دوربین قدرتمند، پشتیبانی نرم‌افزاری مشابه با سری‌های قدرتمند و گران قیمت و … نیز می‌توان همچنان محصولی ۵۰۰ دلاری طراحی کرد. آیفون SE و پیکسل ۴a کاملا ما را متقاعد می‌کنند گوشی‌های ۴۰۰ دلاری تا چه حد می‌توانند عالی و مقرون به صرفه باشند.

از همه این‌ها که بگذریم می‌رسیم به شرکت‌هایی نظیر شیائومی، اوپو، ریلمی، آنر و بسیاری از شرکت‌های دیگر که هم از نظر کیفیت ساخت عالی هستند و هم از نظر عملکرد و قیمت. البته بسیاری از آن‌ها به دلیل کمبود لوازم جانبی و عدم حضور نمایندگی‌ها در کشور ما، انتخاب منطقی نیستند اما نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که می‌شود قدرت بالا و کیفیت عالی را در محصولی ارزان قیمت پیاده کرد.

مثلا شما با خرید شیائومی می نوت ۱۰ هم می‌توانید به دوربین قدرتمندی دسترسی داشته باشید که در بررسی‌های DxOmark تقریبا هم سطح با گلکسی اس ۲۰ اولترا است، هم اینکه پردازنده‌ای قدرتمند (اسنپدراگون ۷۳۰) درون گوشی شما وجود دارد که نیازتان را برای طولانی مدت مرتفع می‌سازد. حال اگر بخواهیم پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ را در نظر بگیریم اوضاع بسیار بهتر هم می‌شود.

بیشتر بخوانید: سامسونگ چگونه می‌تواند از غیاب اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس به سود خود استفاده کند؟

منظور این نیست که درون گوشی‌های پرچم‌دار از پردازنده‌های قدرتمند استفاده نشود. اما وقتی می‌گوییم پرچم‌دار مقرون به صرفه، منطقی نیست قیمت آن از ۱۰۰۰ دلار آغاز شود. اسنپدراگون ۸۶۵ پردازنده فوق‌العاده قدرتمندی است که توانست بعد از سال‌ها فاصله زیاد ایجاد شده بین چیپ‌های سری A اپل با رقبا را کاهش دهد، اما قرار نیست هرکسی به قابلیت‌های زیاد آن نیاز داشته باشد.

با نگاهی به برخی از گوشی‌های ارزان قیمت می‌بینیم می‌شود هزینه‌های اضافی را تا حد زیادی کاهش داد اما مشخص نیست چرا شرکت‌ها این رقابت تنگاتنگ خود را فقط به یک مدل از پرچم‌دارهای خود محدود نمی‌کنند تا قیمت مدل‌های دیگر کاهش یابد.

گاهی اوقات وقتی جدول مشخصات گوشی‌ها را می‌بینیم واقعا به برخی‌ها اصلا نیازی نیست و وقتی هم به مدل‌های پایین‌تر سر بزنیم می‌بینیم باز هم آن قابلیت‌ها در آن حضور دارند و لذا کاهش قیمت آنقدرها محسوس نیست. هرچند دلیل این امر گرانی بیش از حد گوشی‌های پرچم‌دار است و کاهش قیمت آن‌ها هرچه که باشد باز هم خریدشان از توان عده زیادی خارج است.

نظر شما در رابطه با گرانی گوشی‌های پرچم‌دار چیست؟ آیا گران شدن گوشی‌ها واقعا به خاطر پردازنده و یا قابلیت‌های زیاد آن است یا عدم قناعت شرکت‌ها به سود کم؟

بیشتر بخوانید: سامسونگ توسعه سنسور دوربین ۲۵۰ مگاپیکسلی را آغاز کرده است

منبع: androidcentral

The post عامل اصلی گرانی گوشی‌های پرچم‌دار چیست؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala