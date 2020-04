مشخصات فنی و قیمت احتمالی شیائومی می نوت ۱۰ لایت لو رفت

شیائومی فردا از گوشی می نوت ۱۰ لایت رونمایی می‌کند اما یک فروشگاه روسی، اطلاعات این محصول از جمله قیمت آن را پیش از معرفی رسمی فاش کرد.

مشخصات می نوت ۱۰ لایت که تا چند ساعت پیش اطلاعات زیادی در رابطه با آن در اختیار نداشتیم اکنون به طور کامل فاش شده و با توجه به آن می‌دانیم این محصول به یک نمایشگر ۶.۷ اینچی امولد با وضوح +FHD و اندکی خمیدگی مجهز خواهد شد که دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی دقیقا مانند آنچه که در می نوت ۱۰ دیدیم به صورت قطره‌ای درون آن قرار گرفته است.

قلب تپنده این محصول را اسنپدراگون ۷۳۰G تشکیل می‌دهد که دقیقا مشابه پردازنده به کار رفته درون می نوت ۱۰ است. به حافظه رم که برسیم ظاهرا باید آن را هم ردیف با می نوت ۱۰ بدانیم که ۶ گیگابایت رم دارد (می نوت ۱۰ پرو به ۸ گیگابایت حافظه رم مجهز شده).

حال سوالی که پیش می‌آید این است که پسوند لایت دقیقا چه معنایی در اینجا دارد؟ در واقع می نوت ۱۰ یک محصول میان رده بود که از یک دوربین قدرتمند بهره می‌برد. این دوربین سنسوری به بزرگی ۱۰۸ مگاپیکسل داشت که این گوشی را در وب‌سایت DxOmark هم ردیف با پرچم‌دارها قرار می‌داد!

می نوت ۱۰ لایت هم یک میان رده است و مشخصات فنی آن باید با دیگر میان رده‌ها برابر باشد. اما وقتی به دوربین می‌رسیم می‌بینیم که بزرگی سنسور از ۱۰۸ به ۶۴ مگاپیکسل کاهش یافته. دوربین فوق عریض از ۲۰ به ۸ کاهش پیدا کرد و دوربین تله‌فوتو هم به طور کامل حذف شد! در کنار این دو، یک سنسور ۵ و ۲ مگاپیکسلی دیگر هم قرار گرفت که به ترتیب ماکرو و سنجش عمق هستند.

باتری این گوشی نیز همانند می نوت ۱۰ حجیم بوده و ۵.۲۶۰ میلی‌آمپر ساعت حجم دارد. پشتیبانی از شارژر سریع ۳۰ واتی هم از خصوصیات بارز این باتری بزرگ به حساب می‌آید. جک ۳.۵ میلی‌متری در این گوشی نیز حضور دارد و حتی وزن آن هم ۲۰۸ گرم باقی مانده. به عبارتی تنها تفاوت بین این دو گوشی شکل ماژول دوربین و اندازه سنسور است.

شیائومی می نوت ۱۰ لایت فردا و در جریان استریمی زنده رونمایی می‌شود. همچنین گفته می‌شود سری ردمی نوت ۹ نیز فردا به بازار جهانی عرضه می‌شوند. می نوت ۱۰ لایت طبق اطلاعات این فروشگاه با قیمت ۳۴۵ دلار (۳۲۰ یورو) راهی بازار خواهد شد که حدودا ۲۰۰ دلار از می نوت ۱۰ ارزان‌تر است.

منبع متن: digikala