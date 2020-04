آنر از سه گوشی اقتصادی ۹A ،۹C و ۹S رونمایی کرد

آنر لحظاتی پیش گوشی‌های جدیدی را از سری ۹ در کشور روسیه رونمایی کرد که ۹A ،۹S و ۹C نام دارند. این سه گوشی‌ با مشخصات فنی نه چندان قدرتمند اما با قیمت عالی راهی بازار خواهند شد.

آنر ۹C

گوشی آنر ۹C نمایشگری ۶.۳۹ اینچی با وضوح +HD دارد (۷۲۰ × ۱۵۶۰). نوع پنل بکار رفته در آن LCD بوده که از فناوری IPS برخوردار است. یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هم به صورت حفره‌ای در سمت چپ-بالای این نمایشگر تعبیه شده و به لطف حواشی کم، نمای روبرو ظاهر خوبی دارد.

دوربین اصلی این گوشی سنسوری به بزرگی ۴۸ مگاپیکسل داشته که از قابلیت فوکوس خودکار بهره می‌برد. در کنار آن یک سنسور فوق عریض با اندازه ۸ مگاپیکسل و سنسور سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی نیز قرار دارند تا مجموعه‌ای رضایت بخش برای عکاسی در این گوشی حضور داشته باشد. علاوه بر فلش که در زیر دوربین‌ها قرار دارد و لوگوی آنر که در پایین‌ترین بخش گوشی نوشته شده، سنسور اثر انگشت را هم روی پنل پشتی می‌بینیم.

قلب تپنده این گوشی را کایرین ۷۱۰A تشکیل می‌دهد. ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه جانبی این پردازنده را همراهی می‌کنند تا به عنوان یک گوشی پایین رده، محصول کاملا قابلی را شاهد باشیم. اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری Magic UI 3.1 بخش نرم‌افزاری این گوشی را تشکیل می‌دهد که خب متاسفانه در آن خبری از سرویس‌های گوگل نیست و به جای آن از پلتفرم HMS خود هواوی استفاده شده.

منبع تغذیه این گوشی یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که با توجه به نمایشگر نسبتا کوچک و وضوح پایین آن، می‌توان آن را ایده‌آل در نظر گرفت. آخرین نکته در رابطه با مشخصات آنر ۹C پشتیبانی آن از NFC است که خب شاید آنقدرها مهم نباشد.

آنر ۹C هم اکنون در رنگ‌های مشکی و آبی با قیمت ۱۷۵ دلار (۱۲.۹۹۰ روبل، ۱۶۲ یورو) برای پیش خرید در دسترس قرار دارد و فروش رسمی آن از تاریخ ۴ مه (۱۵ اردیبهشت) شروع خواهد شد.

آنر ۹A

آنر ۹A از نمایشگر ۶.۳ اینچی از نوع IPS LCD با وضوح ۷۲۰ × ۱۶۰۰ بهره می‌برد که دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی به صورت قطره‌ای در آن تعبیه شده است. روی پنل پشتی یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی قرار گرفته که یک سنسور ۵ مگاپیکسلی فوق عریض و یک سنسور سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی نیز آن را همراهی می‌کنند. قلب تپنده این محصول را پردازنده مدیاتک هلیو P22 تشکیل می‌دهد که به همراه آن ۳ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی نیز در نظر گرفته شده.

این گوشی از یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و پشتیبانی از NFC و حسگر اثر انگشت (روی پنل پشتی) نیز در آن وجود دارد. در بخش نرم‌افزار هیچ تفاوتی بین این محصول با آنر ۹C وجود ندارد و بدیهی است محدودیت‌های نرم‌افزاری شامل این گوشی نیز می‌شود.

آنر ۹A از امروز در رنگ‌های مشکلی، آبی و سبز و با قیمت ۱۵۰ دلار (۱۰.۹۹۰ روبل، ۳۸ یورو) برای پیش خرید در دسترس قرار دارد.

آنر ۹S

در بین این سه گوشی، آنر ۹S مقرون به صرفه‌ترین است. نمایشگر ۵.۴۵ اینچی با وضوح ۷۲۰ × ۱۴۴۰ و با حواشی نسبتا زیاد، این محصول را کاملا شبیه به یک گوشی قدیمی کرده است. دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی برخلاف دو گوشی دیگر درون حاشیه بالای نمایشگر تعبیه شده و در پنل پشتی نیز فقط یک دوربین ۸ مگاپیکسلی را با قابلیت فوکوس خودکار در کنار یک فلش LED در یک ماژول مربعی شکل شاهد هستیم.

پردازنده هلیو P22 در کنار ۲ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت افزایش از طریق کارت حافظه بخش سخت‌افزاری این گوشی را تشکیل می‌دهند که برای یک گوشی ۹۵ دلاری می‌تواند مناسب باشد. رابط کاربری Magic UI 3.1 و اندروید ۱۰ بدون سرویس‌های گوگل، بخش نرم‌افزاری آنر ۹S را تشکیل می‌دهد که خب تفاوت خاصی با دو گوشی دیگر در این بخش مشاهده نمی‌کنیم.

این گوشی در رنگ‌های مشکلی، آبی و قرمز با قیمت ۹۵ دلار (۶.۹۹۰ روبل، ۸۷ یورو) برای پیش خرید در دسترس قرار دارد و تاریخ عرضه رسمی آن نیز ۴ مه (۱۵ اردیبهشت) خواهد بود. اگرچه این گوشی تنها ۹۵ دلار قیمت دارد اما عجیب است در این دوره چرا آنر محصولی با ۲ گیگابایت رم طراحی کرده!

نظر شما در رابطه با این محصولات چیست؟ آیا بدون سرویس‌های گوگل خرید گوشی‌های آنر هرچند با ارزش بالا، منطقی است؟

