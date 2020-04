ماه گذشته، شیائومی در هند از گوشی‌های ردمی نوت ۹ پرو و نوت ۹ پرو مکس رونمایی کرد که مدل پرو در بازار جهانی به‌عنوان ردمی نوت ۹s عرضه می‌شود. حالا این شرکت ساعاتی قبل با برگزاری یک مراسم از گوشی ردمی نوت ۹ رونمایی کرد و همچنین ردمی‌ نوت ۹ پرو مکس در بازار جهانی به‌عنوان ردمی نوت ۹ پرو عرضه خواهد شد. این نامگذاری به‌شدت گیج‌کننده است ولی در هر صورت شیائومی در این زمینه ید طولایی دارد.

ردمی‌ نوت ۹ از نمایشگر ۶.۵۳ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد و در سمت چپ بخش فوقانی آن حفره حاوی دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی دیده می‌شود. در پنل پشتی، شاهد دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۲ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی هستیم که یکی از آن‌ها برای عکاسی ماکرو و دیگری برای تشخیص عمق مورد استفاده قرار می‌گیرند. حسگر اثر انگشت هم در پایین ماژول دوربین تعبیه شده است.

قلب تپنده این گوشی تراشه تازه‌نفس هلیو G85 مدیاتک است که از پردازنده ۸ هسته‌ای و پردازنده گرافیکی Mali-G52 بهره می‌برد. کاربران برای خرید این گوشی از بین ۳ یا ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند.

انرژی آن هم از جانب باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از سرعت شارژ ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند. برای خرید مدل ۳/۶۴ گیگابایتی باید مبلغ ۱۹۹ دلار را بپردازید و با پرداخت مبلغ ۲۴۹ دلار مدل ۴/۱۲۸ گیگابایتی نصیب کاربران می‌شود.

همانطور که گفتیم ردمی نوت‌ ۹ پرو هم به‌عنوان مدل جهانی ردمی‌ نوت ۹ پرو مکس هم در این مراسم معرفی شد. مدل ۶/۶۴ گیگابایتی این گوشی ۲۶۹ دلار قیمت دارد و مدل ۶/۱۲۸ گیگابایتی آن هم با قیمت ۲۹۹ دلاری روانه‌ی بازار خواهد شد.

منبع: GSM Arena

The post ردمی نوت ۹ با قیمت پایه ۲۰۰ دلار رسما معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala