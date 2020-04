شیائومی در کنار ردمی نوت ۹ از گوشی می نوت ۱۰ لایت هم رونمایی کرد. طی چند هفته گذشته به دلیل حجم زیاد گزارش‌ها، نکته ناگفته‌ای در مورد این گوشی باقی نمانده بود ولی به هر حال در حال حاضر با خیال راحت با خیال راحت می‌توانیم به مشخصات و قیمت این گوشی بپردازیم. همین ابتدای امر باید بگوییم که با پرداخت قیمت ۳۴۹ یورو می‌توانید مدل ۶/۶۴ گیگابایت می نوت ۱۰ لایت را خریداری کنید و مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت هم با قیمت ۳۹۹ یورو روانه‌ی بازار می‌شود.

به غیر از بخش دوربین، این گوشی شباهت زیادی به می نوت ۱۰ و می نوت ۱۰ پرو دارد. از جمله مشخصات آن می‌توانیم به نمایشگر ۶.۴۷ اینچی امولد با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ اشاره کنیم. دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی این گوشی در بریدگی قطره‌ای شکل تعبیه شده و تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G وظیفه‌ی انجام پردازش‌ها را بر عهده دارد. انرژی آن از جانب باتری ۵۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به لطف شارژ سریع ۳۰ وات برای شارژ کردن لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانید.





در پنل پشتی، به جای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ در مدل اصلی، شاهد دوربین ۶۴ مگاپیکسلی ساخته شده توسط سونی هستیم. در کنار آن نباید دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم. برخلاف مدل‌های می نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پرو ماژول دوربین این گوشی فاقد دو دوربین تله‌فوتو است. طبق اعلام شیائومی، این گوشی از اواسط ماه May روانه‌ی بازار می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post شیائومی از گوشی می نوت ۱۰ لایت رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala