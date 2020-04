با توجه به گفته‌های سامسونگ، به احتمال بسیار زیاد طبق همان زمان‌بندی قبلی شاهد رونمایی از گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ خواهیم بود.

با توجه به شرایط پیش آمده به خاطر شیوع ویروس کرونا، شنیدن این خبر که محصول مورد نظر ما بدون تاخیر راهی بازار می‌شود بسیار خوشحال کننده است. مهم نیست طرفدار یک برند خاص باشیم یا خیر، مادامی که بشنویم محصول جدید بدون تاخیر راهی بازار می‌شود هیجان‌زده خواهیم شد. سامسونگ یکی از چندین شرکت‌هایی بود که احتمال می‌رفت محصولات جدیدش به خاطر ویروس کرونا با تاخیر در زمان عرضه مواجه شوند که خب از مدت‌ها پیش تا کنون، خبرهای زیادی برخلاف این موضوع منتشر شد.

چند وقت پیش بود که شنیدیم یک رسانه کره‌ای ادعا کرد سامسونگ درست در همان زمانی که از پیش تعیین شده بود سری نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ را معرفی می‌کند. اما خب باز هم بسیاری‌ها فکر می‌کردند چنین اتفاقی نخواهد افتاد. خصوصا اینکه احتمالا اپل هم آیفون‌های ۱۲ را با تاخیر راهی بازار می‌کند.

در گزارش اخیری که در رابطه با درآمد نیمه نخست سال جاری سامسونگ منتشر شد، غول کره‌ای تایید کرد گلکسی نوت ۲۰ (به همراه مدل‌های مختلفش) و گلکسی فولد ۲ در نیمه دوم امسال راهی بازار خواهند شد. البته باز هم دقیقا مشخص نشده و بنابراین نمی‌دانیم نوت ۲۰ قرار است در ماه آگوست (ماهی که معمولا سامسونگ سری نوت را روانه بازار می‌کند) معرفی شود. اما فعلا هر خبری که در این رابطه منتشر شده حاکی از آن است که زمان معرفی گوشی‌های جدید سامسونگ به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

در نیمه دوم سال جاری، در حالی که تردیدهای زیادی به خاطر مسائل مختلف از جمله این بیماری (ویروس کرونا) وجود دارد، احتمالا رقابت در بازار افزایش می‌یابد چون شرکت‌ها تلاش می‌کنند ضعف‌ها و ضررهای پیش آمده در نیمه نخست را جبران کنند. این شرکت (سامسونگ) هم با معرفی دو محصول بالارده از دو خانواده تاشو و نوت، به عرضه پرچم‌دارهای خود در سال جاری ادامه می‌دهد.

اگر مسائل پیش‌آمده به خاطر ویروس کرونا وجود نداشت، به این پیام آنقدرها اهمیت نمی‌دادیم اما خب فعلا هر چیزی می‌تواند حاوی سرنخی مهم باشد. معمولا شایعات در رابطه با اینکه گوشی‌ها طبق زمان‌بندی قبلی راهی بازار می‌شوند حقیقت داشته‌ و به همین خاطر دور از انتظار نخواهد بود اگر بگوییم نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ نیز در ماه آگوست در دسترس قرار می‌گیرند.

این مسئله را می‌توان به نوعی نتیجه ثبات و سیاست‌های درست سامسونگ دانست چرا که در دوران اوج کرونا نیز این شرکت از ارائه محصولات مورد انتظار به کاربران هیچ ابایی نداشته و برنامه‌های خود را به تعویق نمی‌اندازد.

