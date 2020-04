در روز‌های اخیر در رابطه با مشخصات فنی و طراحی آیفون‌های جدید چیزهایی شنیده بودیم. امروز اما خبری منتشر شد که قیمت آیفون ۱۲ و مدل‌های مختلف آن را به نمایش می‌گذارد.

همانطور که پیش‌تر شنیده بودیم، سری آیفون ۱۲ از ۴ گوشی تشکیل خواهد شد که به ترتیب آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی، ۶.۱ اینچی، آیفون ۱۲ پرو (۶.۱ اینچ) و پرو مکس (۶.۷ اینچ) هستند. به ترتیب با مدل بالارده که شروع کنیم، می‌بینیم احتمالا قیمت این سری آنقدرها بیشتر از سری قبل نیست.

طبق این تصاویر، قیمت آیفون ۱۲ پرو مکس با پردازنده A14، بدنه‌ای از جنس فولاد ضد زنگ، نمایشگر OLED، اینترنت ۵G و دوربین سه‌گانه به همراه یک اسکنر LiDAR حدودا ۱.۱۰۰ دلار خواهد بود. این مشخصات دقیقا برای مدل پرو نیز مشابه است اما به سبب نمایشگر کوچک‌تر، قیمت آن به ۱۰۰۰ دلار کاهش یافت.

دو مدل استاندارد اما با قیمت بسیار کمتر و مشخصات نه چندان ضعیف‌تر راهی بازار خواهند شد. مثلا قیمت آیفون ۱۲ ۶.۱ اینچی با همان مشخصات اما دوربین دوگانه، ۷۴۹ دلار و قیمت آیفون ۱۲ ۵.۱ اینچی هم ۶۴۹ دلار خواهد بود. این مسئله می‌تواند دو مدل ارزان قیمت آیفون‌های جدید را به یکی از پرفروش‌ترین آیفون‌های تاریخ بدل کند چون هم قیمت فوق‌العاده‌ای دارند هم مشخصات عالی!

البته این قیمت‌ها ممکن است در زمان عرضه تغییر کند و بهتر است آن را در حد یک شایعه محتمل در نظر بگیریم. چون اخیرا اپل نه تنها تخفیف‌های عالی روی برخی از محصولات خود گذاشته، بلکه از یک گوشی میان رده با قدرت بالا نیز رونمایی کرد تا بدین ترتیب شاهد حرکت آهسته اپل به سمت یک سیاست جدید باشیم!

در سال قبل و همچنین امسال پرچم‌دارهای اندرویدی به بهانه بهره‌مندی از اینترنت ۵G با قیمت سرسام‌اوری راهی بازار شدند. فقط کافی است به قیمت گوشی‌های سامسونگ و هواوی نگاهی بیندازید تا متوجه این افزایش قیمت شوید. بنابراین اگر اپل محصولات خود را با همین قیمت راهی بازار کند بعید به نظر می‌رسد در بسیاری از بازارها پرچم‌داران اندرویدی شانسی برای مقابله با آن‌ها داشته باشند.

اینطور که به نظر می‌رسد، زمان عرضه این گوشی‌ها به خاطر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده اما قرار نیست سال بعد شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم. به عبارتی به نظر می‌رسد این تاریخ فقط از سپتامبر به اکتبر یا نوامبر تغییر پیدا خواهد کرد. ظاهرا هرچقدر که این تاریخ تغییر کند، بعد از امسال نخواهد بود.

نظر شما در رابطه با قیمت آیفون ۱۲ چیست؟ آیا فکر می‌کنید اپل گوشی‌های جدید خود را در محدوده قیمتی پایه ۶۴۹-۱۰۹۹ دلار راهی بازار می‌کند؟

