اولین تصاویر واقعی از گوشی وان پلاس Z منتشر شد

سری وان پلاس ۸ اخیرا رونمایی شدند اما هنوز یک عضو جذاب و ظاهرا ارزان قیمت از آن‌ها باقی مانده که فعلا بازار شایعات در رابطه با آن کاملا داغ است. در جدیدترین خبری هم که منتشر شده شاهد تصویری هستیم که گویا نشان دهنده این گوشی (وان پلاس Z) است.

تصویر جدید توسط وب‌سایت ترو-تک (True-Tech) به بیرون درز پیدا کرد که نمای جلویی وان پلاس Z در آن کاملا مشخص است. این گوشی را از روبرو می‌توان تقریبا همان نوت ۱۰ لایت در نظر گرفت که صرفا نامش تغییر کرده. این تصویر به احتمال بسیار زیاد همان چیزی است که قرار است در ماه‌های آینده از وان پلاس شاهد باشیم چون کاملا با شایعاتی که اخیرا هم منتشر شده مطابقت دارد.

جز این، چیز دیگری در رابطه با شکل ظاهری وان پلاس Z نمی‌دانیم اما به نظر می‌رسد سنسور اثر انگشت نیز مانند دو سری دیگر این خانواده درون نمایشگر تعبیه شده است. همین مسئله می‌تواند به نوعی نشان دهنده این باشد که گوشی میان رده جدید وان پلاس از نمایشگر OLED بهره می‌برد چون در حال حاضر اسکنر اثر انگشت درون صفحه فقط روی نمایشگرهای OLED کار می‌کنند.

در این تصویر نمی‌توانیم دقیقا از جزئیات نمای پشتی و کناری دستگاه مطلع شویم اما به نظر می‌رسد حداقل کلید‌های کنترل صدا، پاور و کنترل اعلانات را می‌بینیم که در دو طرف گوشی قرار گرفته‌اند. اینطور که به نظر می‌رسد کاربر در سمت چپ فریم به کلیدهای کنترل صدا و در سمت راست هم به کلید پاور و کنترل اعلانات دسترسی خواهد داشت.

هرچند این تصویر محتمل‌ترین تصویر وان پلاس Z است اما باز هم باید آن را یک شایعه در نظر گرفت چون وان پلاس آن را رسما تایید نکرده. اینطور که گفته می‌شود وان پلاس Z قرار است مجهز به یک پردازنده مدیاتک با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۳۰ واتی راهی بازار شود. طبق خبرها این محصول به احتمال فراوان در ماه جولای (۱۱ تیر-۱۰ مرداد) راهی بازار می‌شود بنابراین تا آن زمان مسلما خبرهای بیشتری در رابطه با آن خواهیم شنید.

نظر شما در رابطه با وان پلاس Z چیست؟ آیا این محصول می‌تواند به عنوان یک پرچم‌دار مقرون به صرفه فروش خوبی داشته باشد؟

