اینتل روز گذشته از پردازنده‌های نسل ۱۰ خود که تحت عنوان کامت لیک شناخته شده و مخصوص دسکتاپ هستند رونمایی کرد. پردازنده‌های جدیدی که همچنان مبتنی بر معماری ۱۴ نانومتری اسکای‌لیک هستند اما از نظر قدرت پردازشی جهش عظیمی داشتند.

اینتل روز گذشته ۳۲ مدل مختلف از پردازنده‌های نسل ۱۰ خود را معرفی کرد که از Celeron آغاز شده و در نهایت به پردازنده Core i9-10900K ختم می‌شود. بدیهی است بررسی تک به تک این پردازنده‌ها از حوصله متن خارج است بنابراین به ذکر مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، هر ۳۲ مدل محصولات کاملا جدیدی نیستند و در واقع انواع مختلف یک پردازنده به حساب می‌آیند. مثلا یک پردازنده ممکن است یک مدل استاندارد، مدل K، KF و T داشته باشد که در آن F به معنای پردازنده‌های بدون گرافیک داخلی، K به معنای پردازنده‌های ضریب باز و T هم به معنای پردازنده‌های کم مصرف با توان مصرفی ۳۵ وات هستند. واضح است با دانستن این موارد می‌توانیم بگوییم سری KF در واقع همان پردازنده‌های بدون گرافیکی هستند که می‌توان آن‌ها را اورکلاک کرد.

بیشتر بخوانید: نبرد میان‌رده‌ها: مقایسه پردازنده‌های Ryzen 5 3600، Ryzen 5 3600X و اینتل Core i5 9600K

با قدرتمندترین مدل شروع کنیم. Core i9-10900K که با ۱۰ هسته و ۲۰ رشته جانشین شایسته و بسیار قدرتمند Core i9-9900K از نسل قبل به حساب می‌آید. فرکانس پایه در این پردازنده ۳.۷ گیگاهرتز است که در حالت بوست به ۵.۱ گیگاهرتز نیز افزایش می‌يابد.

اینتل همچنین با فناوری‌های توربو بوست مکس ۳.۰ و Thermal Velocity Boost، جان تازه‌ای به پردازنده‌های خود بخشید به این صورت که فناوری اول، قدرتمندترین هسته را انتخاب می‌کند تا بدین ترتیب عملکرد سیستم در بخش تک رشته‌ای بهبود پیدا کند و فرکانس در حالت دوم هم بیشترین مقداری است که پردازنده می‌تواند در دمای زیر ۷۰ درجه سلسیوس به آن دست یابد.

در مورد پرچم‌دار جدید اینتل، این مقادیر با استفاده از توربو بوست مکس ۳.۰ به ۵.۲ گیگاهرتز و با استفاده از Thermal Velocity Boost در حالت تک هسته به ۵.۳ و تمام هسته‌ها به ۴.۹ گیگاهرتز می‌رسد. همچنین تمام هسته‌های این پردازنده در حالت توربو می‌توانند به فرکانس ۴.۸ گیگاهرتز دست یابند.

بیشتر بخوانید: بنچمارک پردازنده‌های سری کامت لیک اس اینتل لو رفت؛ آینده‌ای سخت در انتظار AMD

پردازنده Core i9-10900K اینتل ۱۲۵ وات توان مصرفی دارد اما با یک سری مادربردهای خاص می‌توانید از این محدودیت فراتر هم بروید. پشتیبانی از رم‌های DDR4 با فرکانس فوق‌العاده ۲۹۳۳ مگاهرتز با این پردازنده ممکن شده اما طبق معمول می‌توانید از رم‌هایی با باس بالاتر هم بدون مشکل استفاده کنید. قیمت پیشنهادی اینتل برای فروش ۱۰۰۰ واحد این پردازنده ۴۸۸ دلار است و این یعنی باید انتظار قیمت نهایی بیشتری را داشته باشیم. این قیمت مشابه آن چیزی است که Core i9-9900K ارائه می‌دهد و اگرچه نسل جدید را نمی‌توان بسیار قدرتمندتر از آن دانست اما باز هم ارزش خرید بیشتری در این صورت پیدا می‌کند.

در سری i7، مدل i7-10700KF را می‌توان جذاب‌ترین دانست. در واقع این پردازنده همان i9-9900K با ۸ هسته و ۱۶ رشته است که فرکانس آن تا ۵.۰ گیگاهرتز نیز افزایش می‌یابد. تفاوت عمده این دو اما به قیمت برمی‌گردد جایی که i7 با ارزش بالا اما بهای بسیار معقول‌تر ۳۴۹ دلار به نسبت i9-9900K به فروش می‌رسد. جالب است هر بار مقایسه این نسل با نسل قبل ما را با افزایش قدرت چشم‌گیری روبرو نمی‌کند اما قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد. اگر هم اهل اورکلاک نیستید، می‌توانید نسخه i7-10700F را مد نظر داشته باشید که بسیار ارزشمند و قدرتمند است.

بیشتر بخوانید: پردازنده رایزن ۴۰۰۰ سری دسکتاپ ماه سپتامبر روانه بازار می‌شود

در سری پردازنده‌های پرفروش و محبوب i5 هم شاهد حضور i5-10600KF به عنوان پرچم‌دار هستیم که ۶ هسته و ۱۲ رشته دارد. فرکانس پایه این محصول ۴.۱ گیگاهرتز است که در حالت توربو روی تک هسته به ۴.۸ گیگاهرتز می‌رسد. فناوری‌های توربو بوست مکس ۳.۰ و Thermal Velocity Boost توسط این پردازنده پشتیبانی نمی‌شود اما تمام هسته‌های آن در حالت توربو به فرکانس قابل قبول ۴.۵ گیگاهرتز می‌رسند. کاربران می‌توانند رم‌هایی با فرکانس ۲۶۶۶ مگاهرتز از نوع DDR4 را به همراه این پردازنده مورد استفاده قرار دهند که می‌تواند ترکیب خوبی برای مقابله با پردازنده‌های AMD باشد.

شاید قیمت این مدل به نسبت رقیب اصلی‌اش یعنی رایزن ۵ ۳۶۰۰X بیشتر باشد اما همانطور که می‌دانید وقتی بحث سرعت کلاک می‌شود، اینتل همیشه بهتر است. الان هم که تعداد هسته و رشته این دو برابر شده، می‌توان نماینده اینتل را کاملا برتر از رایزن ۵ ۳۶۰۰X دانست اما سوال اصلی اینجاست که آیا این تفاوت قدرت ارزش هزینه بیشتر را دارد یا خیر؟ قیمت پیشنهادی این پردازنده در حال حاضر به ۲۶۲ دلار می‌رسد و همانطور که گفته شد هنگام عرضه باید انتظار اندکی افزایش را داشته باشیم.

مدل i5-10400F هم می‌تواند در بین پردازنده‌های سری i5 اینتل بسیار جذاب باشد چون تنها ۱۵۰ دلار قیمت گذاری شده اما از ۶ هسته و ۱۲ رشته در فرکانس پایه ۲.۹ گیگاهرتز بهره می‌برد که در حالت توربو به ۴.۰ گیگاهرتز نیز می‌رسد. اگرچه خبری از پردازنده گرافیکی و پشتیبانی از اورکلاک در آن نیست اما اگر از گرافیک خوبی بهره می‌برید این پردازنده می‌تواند یک انتخاب فوق‌العاده باشد.

در سری i3 اما آنقدرها شاهد شگفتی نیستیم. همه مدل‌ها از فناوری هایپرتردینگ (Hyperthreading) پشتیبانی می‌کنند اما خبری از پردازنده‌های ضریب باز نیست و با قیمت پایه ۱۳۰ دلار، شاید بتوان رایزن ۳ ۳۱۰۰ را با قیمت ۹۹ دلار انتخاب بهتر و معقول‌تری دانست.

بیشتر بخوانید: پایین‌رده در مقابل پرچم‌دار؛ مقایسه رایزن ۳ ۳۱۰۰ با Core i7-7700K

پردازنده‌های Celeron هم برای آن دسته از کاربرانی تولید می‌شوند که واقعا در محدودیت بودجه قرار دارند و می‌خواهد کارهای بسیار سبک را با سیستم انجام دهند. اما با این حال باز هم می‌توان برای پیشبرد کارهای روزانه روی آن‌ها حساب کرد.

نکته جالب در رابطه با پردازنده‌های امسال اینتل اینجاست که جز دو مدل Celeron، تمامی پردازنده‌های دیگر از قابلیت Hyperthreading پشتیبانی می‌کنند و این در کنار قیمت مناسب این پردازنده‌ها (به نسبت گذشته) بسیار نکته مثبتی است. در گذشته این قابلیت صرفا برای مدل‌های بالارده و پایین‌رده اینتل مورد استفاده قرار می‌گرفت اما اکنون حتی به سری Celeron هم راه یافته که نشان می‌دهد اینتل بسیار از رقابت با AMD درس گرفته و نمی‌خواهد بازار را از دست دهد. چون این یکی از بارزترین مشخصه‌های سری رایزن AMD است که در کنار ضریب باز و قیمت مناسبی که دارند، می‌توانند به رقبای بسیار خطرناکی برای نماینده‌های اینتل تبدیل شوند.

اینتل امسال دو تغییر بسیار بزرگ داشته؛ قیمت و قابلیت Hyperthreading اما ضعف‌هایی هم وجود دارد. مثلا وجود مدل ضریب‌باز، بدون گرافیک و ضریب بسته از یک مدل i9-10900K واقعا اضافی است و بهتر است اینتل کلا مدل‌های ضریب بسته را کنار بگذارد. همچنین وجود گرافیک داخلی در برخی از مدل‌های i5 یا i7 برای دسکتاپ اصلا منطقی نیست و صرفا باعث افزایش هزینه می‌شود.

متاسفانه یا خوشبختانه امسال برای بهره‌مندی از این پردازنده‌ها به مادربردهای جدیدی نیاز داریم تا بتوانند به راحتی از سوکت و چیپست جدید پشتیبانی کنند. پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل تنها با سوکت LGA-1200 سازگاری دارند و این یعنی هیچ مادربردی در حال حاضر نمی‌تواند از آن‌ها پشتیبانی کند.

سوکت جدید پین‌های بیشتری دارد که البته در حال حاضر نمی‌توان از آن‌ها بهره برد اما احتمالا امکان استفاده از قابلیت‌های آینده نظیر PCIe 4.0 را فراهم می‌کنند. علاوه بر این‌ها به مادربردی با چیپست Z490 برای اورکلاک، B460 یا H470 برای استفاده از پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل نیاز خواهیم داشت که بعضی از آن‌ها از PCIe 4.0 پشتیبانی می‌کنند که البته با پردازنده‌های جدید کار نمی‌کند و برای سری راکت لیک طراحی شده‌است.

بیشتر بخوانید: بهترین پردازنده‌های AMD که می‌توان در سال ۲۰۲۰ با بودجه‌های مختلف خریداری کرد

منبع: gsmarena

The post پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل (مخصوص دسکتاپ) معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala