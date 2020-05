طبق جدیدترین آماری که موسسه تحقیقاتی Counterpoint منتشر کرده، شاهد این هستیم که فروش گوشی‌های هوشمند در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به شدت کاهش یافت.

با توجه به جزئیات منتشر شده توسط موسسه Counterpoint، اصلا وضعیت خوبی را در بازار گوشی‌های هوشمند شاهد نیستیم. مسلما می‌دانید دلیل عمده این اتفاق شیوع ویروس کرونا بوده که نه تنها بسیاری از محصولات را با تاخیر در عرضه مواجه کرد، بلکه باعث اختلال در زنجیره تامین شد و شرکت‌ها در فروش گوشی‌هایی که پیش‌تر نیز عرضه کرده بودند به مشکل برخوردند.

ایجاد مشکلاتی اساسی در ساخت و عرضه گوشی‌ها به بازار از یک سو و خانه‌نشینی مردم از سوی دیگر باعث شد کاربران برای سر زدن به فروشگاه‌ها از خانه خارج نشوند و به همین خاطر تمام رویدادهای معرفی گوشی به صورت آنلاین برگزار شد و از ترس ابتلا به بیماری بیشتر سفارشات به صورت اینترنتی صورت می‌گرفت.

همین مسئله باعث شد اکنون فروش گوشی‌های هوشمند به نسبت سال گذشته با ۱۳ درصد افت مواجه شود. یعنی تا اینجای کار کمتر از ۳۰۰ میلیون گوشی هوشمند فروخته شده که آخرین بار در سال ۲۰۱۴ شاهد چنین آماری بودیم! در این بین اما تنها دو شرکت بودند که ضرر زیادی را متحمل نشدند. شیائومی و ریلمی! این دو شرکت چینی با عرضه محصولات با کیفیت و ارزان قیمت حتی در دوران اوج کرونا نیز فروش موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشتند اما باقی شرکت‌ها بدون استثنا زیان دیدند.

در بین شرکت‌های موجود، سامسونگ و هواوی به ترتیب با فروش ۵۹ و ۴۹ میلیون واحد در ردیف اول و دوم حضور دارند و بعد از آن‌ها نیز اپل قرار گرفته با فروش ۴۰ میلیون آیفون. این مقدار برای بازه زمانی مشابه در سال گذشته به ترتیب ۷۲، ۵۹.۱ و ۴۲ میلیون بود که بیشترین ضرر را هم با توجه به این آمار سامسونگ داشته! بعد از این سه شرکت که اتفاقا یکی از آن‌ها چینی است، رتبه‌های بعدی در اختیار دیگر چینی‌ها قرار دارد که در طول این سال‌ها به خوبی توانستند خود را در بازار گوشی‌های هوشمند بالا کشیده و پیشرفت کنند.

با توجه به گفته‌ موسسه Counterpoint، تاثیر ویروس کرونا در نیمه دوم سال جاری شدیدتر از این خواهد بود و برخی از بازارها به شدت با کاهش فروش مواجه خواهند شد. بازار کشور چین که منشا کرونا بود اکنون در حال بازگشت به شرایط خوب قبل است بنابراین شرکت‌هایی نظیر هواوی و اوپو که در این کشور بسیار مشهور هستند کمتر تحت تاثیر منفی این ویروس قرار خواهند گرفت. در این بین سامسونگ بسیار متضرر خواهد شد چرا که بسیاری از شرکت‌های بزرگ کره در قرنطینه هستند.

البته در چین هم فروش گوشی‌ها ۲۲ درصد کاهش داشته که رقم بسیار زیاد و نگران‌‌کننده‌ای برای شرکت‌های حاضر در بازار این کشور است. در بین این شرکت‌ها هواوی بیشترین سهم را داشته و بعد از آن هم ویوو، اوپو، اپل، شیائومی و … قرار دارند. اینطور که به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا حداقل در کشور چین تاثیری نداشته و هواوی فعلا در مسیر خوبی قرار دارد.

آن دسته از کاربرانی که پیش‌تر با مراجعه به فروشگاه‌ها برای خرید گوشی‌های پایین رده یا اقتصادی اقدام می‌کردند اصلا شرایط مشابهی به نسبت قبل نخواهند داشت و بنابراین پیش‌بینی می‌شود فروش این دسته از محصولات در شرایط نابسامان اقتصادی پیش رو بیشتر تحت الشعاع قرار گیرد. بخش میان رده هم به روند خوب خود ادامه می‌دهد و در این میان بالارده‌ها هستند که این مسائل تاثیر مستقیم بسیار کمی روی آن‌ها دارد.

در کنار همه این مسائل پیش آمده به خاطر کرونا، یک مسئله هم باعث کاهش گوشی‌های هوشمند شده و آن هم افزایش شدید قیمت آن‌هاست! در حالی که انتظار می‌رفت شرکت‌ها برای جلوگیری از ضرر ناشی از فروش کم، هزینه تمام شده را کاهش دهند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به شکل عجیبی قیمت محصولات بالا رفت که می‌تواند یک عامل مهم و تاثیر گزار در کاهش فروش گوشی‌های هوشمند باشد.

منبع: gsmarena

