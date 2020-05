گوشی‌های شیائومی از جمله پرفروش‌ترین گوشی‌های جهان محسوب می‌شوند و این برند در دومین بازار بزرگ گوشی‌های هوشمند جهان یعنی کشور هند رتبه اول را در اختیار دارد. بخشی از محبوبیت گوشی‌های این شرکت به ارائه‌ی ویژگی‌های جذاب با وجود قیمت مناسب برمی‌گردد. با این حال، به نظر می‌رسد کاربران این گوشی در رابطه با حریم خصوصی خود باید قیمت سنگینی را بپردازند.

با توجه به گزارش جدیدی که توسط سایت فوربس منتشر شده، شواهدی در ارتباط با ثبت داده‌های خصوصی کاربران توسط گوشی‌های شیائومی پیدا شده است. در این گزارش آمده که این اطلاعات روانه‌ی سرورهای علی‌بابا می‌شوند که توسط شیائومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. طبق این پژوهش صورت گرفته، مرورگر پیش‌فرض شیائومی تمام سایت‌های بازدید شده را ثبت می‌کند و حتی در صورت استفاده از موتورهای جستجو مبتنی بر حریم خصوصی هم چنین کاری انجام می‌شود. ظاهرا حتی اگر کاربران حالت خصوصی مرورگر را هم فعال کنند، باز هم اطلاعات موردنظر روانه‌ی سرورهای شیائومی می‌شود.

در این گزارش آمده که اطلاعات مربوط به پوشه‌های باز شده در گوشی و صفحاتی که سوایپ می‌شوند هم جزو این اطلاعات ثبت شده هستند. این داده‌ها روانه‌ی سرورهایی در سنگاپور و روسیه می‌شوند ولی دامنه‌های وب مربوطه در پکن ثبت شده‌اند. با این حال، شیائومی وجود مشکل در حفظ حریم خصوصی کاربران را رد می‌کند. این شرکت ادعا می‌کند که تمام داده‌ها هنگام انتقال رمزگذاری می‌شوند و کسی نمی‌تواند به محتویات آن‌ها دسترسی داشته باشد. اما در هر صورت داده‌های رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری base64 را در عرض چند ثانیه می‌توان رمزگشایی کرد.

این شرکت چینی گفته که حریم خصوصی و امنیت برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد و افزوده که آن‌ها از قوانین و مقررات محلی مربوط به حفظ حریم خصوصی تبعیت می‌کنند. همچنین سخنگوی این شرکت با تایید جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مرورگرها اعلام کرده که این اطلاعات ناشناس هستند و ارتباطی با هویت کاربران ندارند.

همچنین سخنگوی شیائومی ضبط داده‌های مرورگر هنگام فعال بودن حالت خصوصی را تکذیب کرده است. با این حال، دو محقق امنیتی در دو آزمایش مستقل متوجه شده‌اند که فارغ از حالت مرورگر گوشی شیائومی، اطلاعات آن‌ها روانه‌های سرورها می‌شود. زمانی که فوربس مدرک موردنظر را برای شیائومی ارسال کرده، این شرکت بار دیگر این ادعا را تکذیب کرده است.

فوربس با تحقیق بیشتر به این نتیجه رسیده که شیائومی برای درک بهتر رفتار کاربران خود، از سرویس‌های شرکت Sensors Analytics استفاده می‌کند که در زمینه تجزیه و تحلیل رفتاری کاربران فعالیت دارد. شیائومی ارتباط خود با این شرکت را تایید کرده است.

منبع: GizmoChina

