توییت‌ ایلان ماسک منجر به سقوط ارزش سهام تسلا شد

ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا، روز جمعه در توییتر نوشت که به نظر او قیمت سهام این شرکت بسیار بالا است و بعد از انتشار این توییت، ازش سهام این شرکت به شدت پایین آمد و این کار احتمالا نقض توافق با کمیسیون یورس و اوراق بهادار ایالات متحده محسوب می‌شود که سال گذشته ایلان ماسک آن را امضا کرد.

حدود نیم ساعت پس از انتشار این توییت‌ها، قیمت سهام این شرکت حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد. علاوه بر این، ایلان ماسک در یک زمان محدود توییت‌های متعددی را منتشر کرده که موضوع‌های متعددی مانند برگرداندن آزادی به مردم، بخش‌هایی از سرود ملی آمریکا، شعرهایی از دیلن توماس شاعر و در نهایت این ادعا که او تمام دارای‌های خود را خواهد فروخت، مطرح شده است.

کمی پس از این سقوط ارزش سهام، قیمت آن اندکی افزایش پیدا کرد و در کل نسبت به حالت اولیه با کاهش ۷.۱۷ درصدی روبرو شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار از اظهارنظر در مورد این که آیا چنین کاری نقض توافقنامه‌ی موردنظر است، خودداری کرد. سخنگوی شرکت تسلا هم پاسخی به سوالات خبرنگاران نداده است. ایلان ماسک در ایمیلی که برای وال‌استریت ژورنال فرستاده نوشته که او شوخی نکرده و با وجود توافق با کمیسیون بورس، این توییت‌ها قبلا بررسی نشده‌اند.

سال گذشته آقای ماسک با کمیسیون بورس به دلیل حواشی ایجاد شده در حساب توییتر خود به توافق رسید که در مورد موضوعات مختلف می‌تواند توییت کند ولی در مورد اظهارنظر مربوط به رویدادهای خاص یا موضوع‌های مالی مهم آزادی گسترده‌ای نخواهد داشت. بر اساس این توافقنامه، ایلان ماسک برای اظهارنظر در مورد این موضوعات باید از یک وکیل متخصص در زمینه مالی تاییدیه بگیرد.

در سال ۲۰۱۸، توییت ایلان ماسک در مورد آینده سهام تسلا منجر به جریمه ۲۰ میلیون دلاری او شد و او قبول کرد که به مدت حداقل ۳ سال از ریاست هیئت مدیره تسلا کناره‌گیری کند. همچنین به تسلا گفته شد که راهی برای اظهارات عمومی ماسک در مورد این شرکت برقرار کنند. حالا به نظر می‌رسد این مدیرعامل پرحاشیه قرار است بار دیگر در مرکز حاشیه‌های جدیدی قرار بگیرد.

