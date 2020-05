طی ماه‌های گذشته، اطلاعات و گزارش‌های زیادی در مورد جدیدترین گوشی میان‌رده وان‌پلاس موسوم به وان پلاس Z منتشر شده است. گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس ۸ پرو با وجود امکانات بسیار جذابی که دارند، اما به دلیل قیمت پایه ۸۹۹ دلاری دیگر ارزان‌قیمت محسوب نمی‌شوند و حتی وان‌پلاس ۸ هم با قیمت ۶۹۹ دلاری روانه‌ی بازار شده است.

بنابراین این شرکت چگونه می‌خواهد بار دیگر توجه بخش عظیمی از طرفداران گوشی‌های مقرون به صرفه جذاب را جلب کند؟ طرفدارانی که بسیاری از آن‌ها به دلیل قیمت مناسب گوشی‌های این برند به آن توجه نشان می‌دهند. در همین رابطه، ظاهرا وان پلاس Z با کنار گذاشتن برخی ویژگی‌های پر زرق‌وبرق خانواده وان‌پلاس ۸ قرار است با قیمت مناسبی معرفی شود.

گفته می‌شود این گوشی در تابستان امسال معرفی خواهد شد. اما روی هم رفته در مورد ویژگی‌های آن چه اطلاعاتی در دست داریم؟ در ادامه به مرور گزارش‌ها و شایعات مربوط به این گوشی می‌پردازیم.

وان پلاس Z یا وان‌پلاس ۸ لایت؟

ماه‌ها قبل که انتشار گزارش‌های مربوط به این گوشی آغاز شد، از آن تحت عنوان وان‌پلاس ۸ لایت یاد می‌شد. در آن زمان چنین نامی بسیار منطقی بود زیرا با توجه به وجود گوشی‌های وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو، به نظر می‌رسید مدل میان‌رده این خانواده با پسوند لایت معرفی خواهد شد. اما در مراسم رونمایی از این خانواده، خبری از این گوشی نشد.

در اواخر ماه مارس، یکی از افشاگران اعلام کرد که این گوشی با عنوان وان پلاس Z معرفی خواهد شد که به نوعی ارجاع به یکی از گوشی‌های قدیمی این شرکت محسوب می‌شود. این کمپانی در سال ۲۰۱۵ از گوشی میان‌رده وان‌پلاس X رونمایی کرد و حالا وان‌پلاس Z قرار است به نوعی به‌عنوان جانشین مدرن آن انجام وظیفه کند.

تاریخ معرفی

بعد از اینکه در مراسم رونمایی از خانواده وان‌پلاس ۸ خبری از این گوشی میان‌رده نشد، گمانه‌زنی‌هایی در مورد تاریخ احتمالی معرفی آن شکل گرفت. این شرکت معمولا حدود ۶ ماه بعد از نسل جدید پرچم‌داران خود، خانواده T همان پرچم‌داران را معرفی می‌کند که از ویژگی‌هایی مانند دوربین بهتر، عمر باتری بهتر و دیگر ویژگی‌های مشابه بهره می‌برند.

اما از آنجایی که وان‌پلاس Z یک گوشی میان‌رده است و ارتباط مستقیمی با پرچم‌داران این شرکت ندارد، پس باید انتظار تاریخ معرفی جداگانه‌ای برای آن داشته باشیم. در این رابطه، یکی از افشاگران اعلام کرده که گوشی موردنظر در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) معرفی خواهد شد. در این زمینه هنوز گزارش‌های بیشتری مطرح نشده اما در هر صورت معرفی در این ماه کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

قیمت وان پلاس Z

آخرین باری که اطلاعات مربوط به قیمت این گوشی مطرح شده، مربوط به زمانی است که از آن تحت عنوان وان‌پلاس ۸ لایت یاد می‌شد. در آن زمان یکی از فروشگاه‌های آنلاین نه‌چندان مشهور این گوشی را با قیمت ۴۹۹ دلاری در سایت خود قرار داد که البته نباید این قیمت را جدی بگیریم زیرا برای گوشی‌های وان‌پلاس ۸ هم این گوشی‌ها را با قیمت ۵۴۹ و ۷۹۹ دلاری در سایت خود گذاشته بود؛ این در حالی است که قیمت حقیقی این گوشی‌ها ۱۰۰ و ۱۵۰ دلار بالاتر از این مقدار بود. در هر صورت از آنجایی که این گوشی یک میان‌رده محسوب می‌شود، مطمئنا وان‌پلاس قیمت بسیار بالایی برای آن تعیین نمی‌کند و احتمالا شاهد قیمت‌گذاری بین ۵۴۹ تا ۶۴۹ دلار خواهیم بود.

طراحی و نمایشگر

طبق اطلاعاتی که مدت‌ها پیش منتشر شده، ظاهرا با نمایشگر اولد با رفرش ریت ۹۰ هرتز سروکار داریم. فارغ از تکنولوژی نمایشگر، به احتمال زیاد اندازه آن کوچک‌تر از نمایشگرهای وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو خواهد بود. در این زمینه یکی از شایعات حاکی از آن است که با نمایشگر ۶.۴ اینچی مواجه خواهیم شد. در این رابطه تصویر واقعی منتسب به این گوشی هم منتشر شده که اگر صحت داشته باشد، باید بگوییم که نمایشگر مذکور برخلاف مدل‌های اصلی خانواده وان‌پلاس ۸ به صورت خمیده نیست و دوربین سلفی هم در یک حفره در مرکز بخش فوقانی تعبیه شده است. همچنین حاشیه‌های نمایشگر هم اندکی ضخیم‌تر محسوب می‌شوند.

تراشه، دوربین و دیگر مشخصات وان پلاس Z

برای تراشه این گوشی گزارش‌های متعددی منتشر شده که بیشتر آن‌ها از وجود تراشه Dimensity 1000 مدیاتک خبر می‌دهند. این تراشه از لحاظ توان پردازشی در برابر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ حرف زیادی برای گفتن ندارد ولی در هر صورت دارای مودم ۵G است. البته به تازگی گزارش جدیدی منتشر شده که در آن آمده این گوشی با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G روانه‌ی بازار می‌شود ولی فعلا نمی‌توان این خبر را چندان جدی گرفت.

در رابطه با دوربین هم احتمالا از ماژول دوربین مشابه وان‌پلاس ۸ بهره می‌برد و به همین خاطر می‌توانیم انتظار دوربین سه‌گانه شامل دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی را داشته باشیم.

ظرفیت باتری و سرعت شارژ

وان‌پلاس از جمله شرکت‌هایی است که روزبه‌روز ظرفیت باتری گوشی‌های خود را افزایش می‌دهد که بخشی از این موضوع به مصرف انرژی بالاتر برای فناوری ۵G برمی‌گردد. احتمالا انرژی وان پلاس Z از جانب باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین خواهد شد و برای مقایسه باید بگوییم وان‌پلاس ۸ مجهز به باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است. این گوشی هم احتمالا از فناوری شارژ سریع ۳۰ وات پشتیبانی می‌کند ولی نباید انتظار بهره‌گیری از فناوری شارژ بی‌سیم را داشته باشیم.

سخن آخر

مانند بسیاری از گوشی‌های جدید، در مورد این گوشی هم با نزدیک‌تر شدن به زمان عرضه مطمئنا اطلاعات بیشتری از آن به‌طور موثق مطرح می‌شود. در هر صورت ویژگی‌های این گوشی هر چه که باشد، امیدواریم وان‌پلاس برای آن قیمت بسیار مناسبی را در نظر بگیرد تا کاربران زیادی در کشورهای مختلف توان خرید یک گوشی وان‌پلاس جدید را داشته باشند.

منبع: Tom’s Guide

