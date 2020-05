روز گذشته یکی از خبرنگاران حوزه فناوری که پیش‌تر ویدئویی از گوشی پیکسل ۴a را هم منتشر کرده بود، نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی را با ردمی نوت ۷ مقایسه کرد.

تقریبا دو ماه پیش بود که ویدئوی در دست گوشی پیکسل ۴a منتشر شد. روز گذشته دقیقا همان شخصی که این ویدئو را به نمایش گذاشت، نمونه تصاویر ثبت شده توسط این گوشی را با ردمی نوت ۷ مقایسه کرد. در بررسی‌های صورت گرفته از گوشی ردمی نوت ۷، بسیاری‌ها از کیفیت دوربین آن راضی بودند. به این صورت که در محدوده قیمتی خود گوشی بسیار خوبی محسوب می‌شد. حال بهتر است ببینیم این دوربین ۴۸ مگاپیکسلی چه عملکردی در مقابل دوربین ۱۲ مگاپیکسلی نماینده گوگل از خود نشان خواهد داد.

متاسفانه از کیفیت اصلی این تصاویر بهره‌مند نیستیم چون در توییتر منتشر شده و فشرده شدند؛ هرچند با این حال می‌توان تفاوت عملکرد را به خوبی دید. اما به نمونه تصاویر که برسیم بدیهی است پیکسل ۴a عملکرد بهتری داشته. مثلا جزئیات در آن به خوبی ثبت شده‌، نویز بسیار کمی در آن وجود دارد، تفاوت بین نقاط روشن و تیره فوق‌العاده خوب صورت گرفته و نمایش رنگ‌ها و همچنین سطح کنتراست نیز در آن بسیار عالی به نمایش در آمده است.

مسلما با ورود رسمی این گوشی به بازار جزئیات بیشتر و دقیق‌تری را می‌توان مشاهده کرد و در آنجا حداقل می‌توان به تصاویر با کیفیت اصلی نیز دسترسی داشت. بنابراین ذکر جزئیات بیشتر را به همان زمان موکول می‌کنیم. چون قبل از عرضه پیکسل ۴a، گوگل ممکن است کیفیت دوربین آن‌ را با بروزرسانی‌های نرم‌افزاری بهبود بخشد بنابراین فعلا نمی‌توان به طور حتم در رابطه با عملکرد آن نظر داد.

در حال حاضر با توجه به شایعات می‌دانیم قلب تپنده پیکسل ۴a را پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰ تشکیل می‌دهد. همان پردازنده‌ای که گلکسی A71، شیائومی می نوت ۱۰ پرو و بسیاری از گوشی‌های میان رده ولی قدرتمند به آن مجهز شده‌اند. چون این پردازنده اگرچه نام میان رده را یدک می‌کشد اما واقعا از توانایی بالایی در امور پردازشی بهره می‌برد.

طبق گزارشات،‌ گوگل با کاهش ۲ گیگابایت از میزان رم بکار رفته در پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL، از ۴ گیگابایت رم در مدل استاندارد میان رده جدید خود استفاده خواهد کرد. هرچند با توجه به گفته‌های ۹To5Google، میزان حافظه رم برای همه مدل‌های این گوشی ۶ گیگابایت خواهد بود! در کنار این میزان حافظه رم، کاربر به ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نیز دسترسی خواهد داشت و این یعنی پیکسل ۴a تنها در دو مدل با دو حافظه داخلی متفاوت راهی بازار خواهد شد. چیپ امنیتی گوگل تایتان M و پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۱۸ نیز دیگر مشخصات سخت‌افزاری این محصول هستند.

ظاهرا انتشار جزئیات محصولات گوگل ماه‌ها قبل از عرضه رسمی به یک عادت تبدیل شده و بعید به نظر می‌رسد در مراسم رونمایی به نکته‌ای اشاره شود که تا کنون در رابطه با آن خبری نشنیده باشیم. اما با این حال بهتر است همه اطلاعات سخت‌افزاری که در رابطه با این محصول منتشر شده را در حد یک شایعه بدانیم. همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم که طبق آخرین شایعات، پیکسل ۴a اواخر اردیبهشت ماه رونمایی خواهد شد.

