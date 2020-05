وب‌سایت DxOMark روز گذشته دوربین گلکسی Z Flip را مورد بررسی قرار داد که در نهایت گوشی تاشوی سامسونگ توانست پایین‌تر از پرچم‌دار ۲ سال قبل اپل، در رتبه ۲۷ قرار بگیرد.

یکی از جالب‌ترین و خاص‌ترین گوشی که در سال ۲۰۲۰ رونمایی شد گلکسی Z Flip است اما این خاص بودن فقط در طراحی تاشوی آن خلاصه می‌شود چون در بخش سخت‌افزار، به خصوص دوربین، چیز خاصی را مشاهده نمی‌کنیم. اخیرا هم وب‌سایت DxOMark دوربین این محصول را مورد بررسی قرار داد که نتیجه آن چیزی بهتر از رتبه ۲۷ نبود!

امتیاز کلی دوربین گلکسی Z Flip به ۱۰۵ رسید که در واقع برای محصولی که اولین تجربه سامسونگ هم به حساب می‌آید آنقدرها بد نیست. اما ظاهرا آنقدر بد بوده که آن را پایین‌تر از پرچم‌دار دو سال گذشته اپل یعنی آیفون XS قرار دهد.

بیشتر بخوانید: شیائومی مشغول ساخت گوشی تاشو مشابه گلکسی Z Flip است

البته مشخصات دوربین در این گوشی اصلا پایین نیست منتها رقابت در این بخش بسیار شدید شده و اگرچه این محصول جدید است اما در بخش دوربین اصلا متناسب با نیاز و استاندارد روز کار نکرد. ثبت جزئیات پایین، تصاویر مصنوعی و به دور از واقعیت، عملکرد کند فوکوس خودکار و همچنین اعوجاج رنگی در تصاویر ثبت شده توسط دوربین فوق عریض خصوصا درون منزل، از ضعف‌های دوربین گلکسی Z Flip به حساب می‌آیند.

البته در رابطه با نقاط قوت این محصول هم باید به محدوده دینامیکی عریض آن اشاره کنیم که معمولا در گوشی‌های سامسونگ به خوبی انجام می‌گیرد. نمایش زیبا و جذاب رنگ‌ها، تعادل مناسب رنگ سفید و نویز کم تصاویر از جمله ویژگی‌های بارز نماینده تاشو سامسونگ در تصویربرداری به حساب می‌آیند. در فیلم‌برداری نیز قابلیت‌های فوکوس و لرزشگیر به کمک این گوشی می‌آیند تا همه چیز به بهترین شکل ممکن ضبط شود.

به طور کلی عملکرد دوربین این محصول را باید رضایت بخش ارزیابی کرد چون اگرچه در رده ۲۷ قرار دارد اما باز هم می‌تواند نیاز بسیاری از کاربران را در زمینه عکاسی و فیلم‌برداری برطرف کند.

بیشتر بخوانید: سامسونگ توسعه سنسور دوربین ۲۵۰ مگاپیکسلی را آغاز کرده است

منبع: gsmarena

The post گلکسی Z Flip پایین‌تر از آیفون XS، در رتبه ۲۷ بهترین دوربین گوشی قرار گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala