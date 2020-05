تا معرفی اپل واچ ۶ مدت زمان زیادی باقی مانده اما هر روز خبرها و شایعات بیشتری را در رابطه آن می‌شنویم. برای مثال روز گذشته اطلاعات جدیدی در رابطه با آن منتشر شد که ۵ ویژگی برتر آن را به نمایش می‌گذارد.

جدیدترین خبر پیرامون اپل واچ ۶ روز گذشته و از طریق فردی با نام نیکیاس مولینا (Nikias Molina) در توییتر منتشر شد. او صبح روز گذشته اعلام کرد خبرهایی در رابطه با این ساعت هوشمند در اختیار دارد و کمی بعد ۵ مورد از قابلیت‌هایی خوبی که انتظار داریم در این محصول ببینیم را در صفحه رسمی خود در توییتر لیست کرد.

این پنج ویژگی عبارت‌اند از: پردازنده S6، قابلیت ردیاب خواب، باتری با حجم بیشتر، سنجش اکسیژن خون و سنسور سلامت روان که در مورد گزینه آخر تاکنون چیز خاصی نشنیده بودیم و می‌تواند هیجان‌انگیز باشد. به گفته مولینا، این اطلاعات منحصرا برای او ارسال شده است اما خب در رابطه با برخی از این قابلیت‌ها از زبان منابع موثق‌تری نظیر جان پراسر و EverythingApplePro شنیده بودیم.

البته در مورد طول عمر بیشتر باتری چیزهای زیادی نشنیده بودیم و در واقع فقط انتظار داشتیم چنین اتفاقی رخ دهد. در بررسی‌های صورت گرفته از اپل واچ ۵، این گجت نشان داد طول عمر ۱۸ ساعته در مقایسه با برخی از رقبای قدرتمند واقعا چیز قابل توجهی نیست. با توجه به اینکه کاربران این محصول هزینه بسیار زیادی هم برای خرید آن می‌پردازند.

مثلا گفته می‌شود گلکسی واچ ۲ که قرار است به همراه گوشی‌های سری نوت ۲۰ راهی بازار شود، از یک باتری بسیار قدرتمند بهره می‌برد. در حال حاضر شاهد شارژدهی ۴ روزه از باتری گلکسی واچ هستیم و خب اپل هنوز راه زیادی برای سپری کردن دارد تا بتواند به چنین مرحله‌ای برسد.

در رابطه با قابلیت ردیاب خواب و سنجش میزان اکسیژن خون هم خبرهای زیادی شنیده بودیم. مثلا اواخر ماه مارس نسخه بتا سیستم عامل WatchOS 7 منتشر شده بود که نشان می‌داد اپل بالاخره در ساعت هوشمند خود قرار است از این دو ویژگی بسیار مهم و کاربردی بهره ببرد.

سنجش اکسیژن خون که به اختصار SPO2 نوشته می‌شود به کمک یک سنسور پالس اکسیمتر یا همان اکسیژن سنج خون کار می‌کند و می‌تواند میزان درصد اشباع اکسیژن خون را اندازه‌ بگیرد. به کمک این ویژگی کاربر می‌تواند زمانی که سطح اکسیژن خون او کمتر از حد معمول است با خبر شده و اقدام به حل مشکل خود کند.

سنسور پالس اکسیمتر معمولا برای تشخیص مشکلات تنفسی حین خواب استفاده می‌شود و همچنین می‌تواند در تشخیص هیوکسی (کم اکسیژنی) خاموش هم به کاربران کمک کند. هیپوکسی خاموش به حالتی از بیماری گفته می‌شود که فرد با وجود میزان‌ پایین اکسیژن خون، علائمی از تنگی نفس را بروز نداده و ظاهرا به راحتی نفس می‌کشد. به عبارتی ساده‌تر باید بگوییم وجود این سنسور درون اپل واچ ۶ به این معناست که ساعت هوشمندتان می‌تواند از مرگ احتمالی شما جلوگیری کند! هیپوکسی خاموش همان عارضه‌ای است که متاسفانه جان بیش از دو میلیون انسان را در سراسر جهان به خاطر ویروس کرونا گرفته.

چندی پیش شایعه‌ای منتشر شده بود مبنی براینکه اپل واچ ۶ می‌تواند کاربران را در رابطه با سطح بالای استرس و یا خطر وحشت‌زدگی آگاه کند. (وحشت‌زدگی نوعی بیماری روانی از گروه اختلالات اضطرابی است که فرد مبتلا به آن دچار وحشت زدگی ناگهانی شده و می‌ترسد مجددا این اتفاق برایش رخ دهد. لذا دائما در حالت اضطراب و استرس به سر می‌برد). ظاهرا این قابلیت بیشتر از برنامه breathe قرار است به کمک کاربران بیاید تا میزان استرس و ترس خود را کنترل کنند. اینطور که به نظر می‌رسد اپل برنامه دارد یک پزشک همراه برای کاربران طراحی کند تا همیشه و در همه حال به آ‌ن‌ها در رابطه با خطرات احتمالی هشدار دهد.

در نهایت می‌رسیم به چیپ S6 که به گفته مولینا قرار است در اپل واچ ۶ مورد استفاده قرار گیرد که خب خیلی هم دور از انتظار نبود. از چیپ جدید انتظار سرعت بیشتر و مصرف کمتر را داریم اما باز هم باید منتظر ماند و دید تا چه اندازه این انتظارات برآورده می‌شود.

نظر شما در رابطه با اپل واچ ۶ چیست؟ با افزودن این همه قابلیت کاربردی و بسیاری موارد دیگر، قیمتی معقولی را برای این ساعت پیش‌بینی می‌کنید؟

