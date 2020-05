گلکسی بادز ایکس (Galaxy Buds X) به قابلیت حذف نویز مجهز خواهد شد

در روزهای اخیر مشخص شد سامسونگ در حال کار روی ایربادزی است که بتواند با قابلیت‌های جدید و بروز، جانشین گلکسی بادز پلاس شود. این محصول طبق آخرین اخباری که در دست داریم گلکسی بادز ایکس (Galaxy Buds X) نام دارد. البته این امکان هم وجود دارد که این ایربادز جانشین گلکسی بادز پلاس نشود اما با توجه به قیمتی که دارد (۱۴۰ دلار) احتمالا باید این انتظار را داشته باشیم.

با این اوصاف با توجه به دفتر ثبت اختراع آمریکا، گلکسی بادز ایکس با قابلیت حذف نویز (Active Voice Cancelation) راهی بازار خواهد شد. قابلیت فوق‌العاده کاربردی که می‌تواند این محصول را با قیمتی که دارد، به رقیبی جدی برای پیکسل بادز ۲ و ایرپادز پرو تبدیل کند.

چند ماه پیش بود که طراحی گلکسی بادز ایکس هم لو رفت و در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید. بعید به نظر می‌رسد محصول نهایی فرق خاصی با آنچه که منتشر شده داشته باشد بنابراین می‌توان گفت گلکسی بادز ایکس دقیقا همان چیزی خواهد بود که می‌بینیم.

از آنجایی که این ایربادز در دفتر ثبت اختراع آمریکا رویت شده، به نظر می‌رسد باید زودتر از آنچه که انتظار داشتیم شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم. نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟ اگر سامسونگ بتواند قابلیت حذف نویز را به گجت حدودا ۱۴۰ دلاری خود بیاورد، فکر می‌کنید صرف هزینه برای خرید ایرپادزهای اپل منطقی است؟

منبع: gsmarena

