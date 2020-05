سال گذشته بود که گوشی آنر ۲۰ پرو به عنوان پرچمدار شرکت آنر که زیرمجموعه برند هواوی است، معرفی شد. در کنار معرفی آن، شاهد معرفی یک محصول جذاب دیگر هم بودیم به آنر ۲۰ که اکثر مشخصات سخت‌افزاری نسخه Pro را به همراه دارد اما با حذف برخی ویژگی‌ها، تبدیل به گزینه اقتصادی‌تری از آن پرچمدار شده. به این ترتیب این گوشی بیشتر از اینکه یک پرچمدار باشد، یک میان‌رده است و همزمان بیشتر از اینکه یک میان‌رده باشد، یک پرچمدار است! در ادامه با من همراه باشید تا بیشتر با این گوشی جذاب آشنا شویم.

متاسفانه یا خوشبختانه این گوشی با تاخیر زیادی وارد بازار کشورمان شده اما به جای آن، شاهد عرضه هواوی نوا ۵T در بازار کشورمان بودیم که به جز اسم هواوی و تغییرات ظاهری جزئی، تفاوت دیگری با آنر ۲۰ ندارد. با علم به این موضوع، بیشتر قصد داریم در این بررسی ببینیم که چه تفاوت‌هایی بین این گوشی و گوشی هواوی نوا ۵T وجود دارد و در نهایت چه چیزی باعث می‌شود یکی را بر دیگری ترجیح داد.

طراحی

در نگاه اولیه، آنر ۲۰ هم یک گوشی دیگر در دنیای گوشی‌های هوشمند امروزی است که از ترکیب شیشه و فلز ساخته شده. بخش پشتی و بخش جلویی گوشی را شیشه فرا گرفته و دور تا دور گوشی هم یک فریم آلومینیومی حضور دارد. شیشه جلویی و پشتی از نوع ۲.۵D هستند که این یعنی در کناره‌ها خمیدگی اندکی دارند.

وزن آنر ۲۰ هم معادل ۱۷۴ گرم است و در دست حس سبکی دارد. کیفیت ساخت هم در سطح بسیار بالایی است و شبیه به دیگر میان‌رده‌های آنر نیست. نسخه‌ای از آنر ۲۰ که در اختیار ما قرار گرفته بود، مدل سفیدرنگ این گوشی است که طراحی بخش پشتی آن هم جذابیت خاصی دارد و نور را در زوایای مختلف به شکل‌های مختلفی بازتاب می‌کند. این گوشی در دو رنگ آبی و مشکی هم عرضه می‌شود و که آن‌ها نیز جذابیت خاص خود را دارند. اما اگر به دنبال رنگی خاص می‌گردید، اینجاست که باید بگوییم هواوی نوا ۵T در رنگ بنفش می‌تواند جذاب‌تر باشد.

وقتی به جلوی آنر ۲۰ نگاه می‌کنیم، نمایشگر حفره‌دار آن فریاد می‌زند که با «یک گوشی امروزی» روبرو هستیم. سال گذشته چندین شرکت سراغ دوربین‌های سلفی پاپ‌آپ رفتند اما امسال تقریبا همه آن‌ها هم به سمت نمایشگرهای حفره‌دار رفتند تا یک جورایی بتوانیم بگوییم نمایشگر حفره‌دار ترند حال حاضر گوشی‌ها است.

آنر ۲۰ به خوبی بالانس میان اندازه و وزن و ارگونومی را رعایت کرده. به طور کل در طراحی این گوشی فقط یک نکته منفی می‌توانم نام ببرم و آن هم بیرون‌زدگی دوربین است که تقریبا یک میلی‌متر از بدنه ۷.۸ میلی‌متری و باریک دستگاه بیرون زده. این بیرون زدگی باعث می‌شود وقتی گوشی رو میز است، به سمت راست متمایل شود اما این موضوع به کمک قاب ژله‌ای که درون بسته‌بندی آنر ۲۰ قرار گرفته، به خوبی قابل رفع است.

راستی، از اونجایی که نمایشگر گوشی تکنولوژی LCD داره، سنسور اثر انگشت در لبه سمت راست و زیر دکمه پاور قرار گرفته. این سنسور سرعت بسیار بالایی در تشخیص اثر انگشت داره به شکلی که اصلا متوجه نمی‌شیم که اسکن صورت گرفته. کافیه انگشت ثبت شده رو روی این اسکنر بذارید و تمام؛ وارد صفحه Home خواهید شد. متاسفانه اما این سنسور اثر انگشت از ژست‌های حرکتی پشتیبانی نمی‌کنه و این یعنی نمیشه باهاش صفحه نوتیفیکیشن‌ها رو به پایین کشید.

لبه بالایی گوشی یک بخش مشکی رنگ هم قرار گرفته که خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند مربوط به سنسورهای IR Blaster برای استفاده از گوشی به عنوان کنترل تلویزیون است. این سنسور در اصل همان سنسور مجاورت است که برای مثال وقتی در حال صحبت کردن با تلفن هستیم، نمایشگر گوشی را خاموش می‌کند. به هر دلیلی هواوی و آنر نتوانسته‌اند این سنسور را به حاشیه‌های نمایشگر منتقل کنند و در هر دو گوشی آنر ۲۰ و هواوی نوا ۵T، شاهد آن در لبه بالایی هستیم.

در لبه پایینی گوشی نیز میکروفون اصلی در کنار تنها بلندگو و پورت USB-C دیده می‌شود. این گوشی متاسفانه فاقد جک هدفون است اما آنر در بسته‌بندی محصول، نه تنها هدفون‌های USB-C قرار داده، بلکه یک دانگل برای متصل کردن هدفون‌های معمول با جک ۳.۵ میلی‌متری هم قرار داده است. همچنین بلندگوی آنر ۲۰ هم به صورت استریو نیست که در این برچسب قیمتی، چندان دور از انتظار نبود. تنها بلندگوی این گوشی که در لبه پایینی قرار دارد، کیفیت خروجی صدای بسیار خوبی دارد اما همچنان با یک بلندگوی مونو روبرو هستیم که با یک انگشت می‌توان جلوی صدای خروجی از آن را گرفت.

نمایشگر

صفحه نمایش آنر ۲۰، با برادر خود یعنی هواوی نوا ۵T یکسان است. این یعنی همان پنل ۶.۲۶ اینچی LCD را شاهد هستیم که رزولوشن فول‌اچ‌دی‌پلاس دارد. به طور کل کیفیت این نمایشگر در سطح خیلی خوبی است و از نظر روشنایی، مشکلی زیر نور آفتاب نخواهد بود.

در تنظیمات مربوطه به نمایشگر، دو پروفایل رنگی برای این صفحه نمایش در نظر گرفته شده که یکی شامل Vivid و دیگری Normal است. همچنین میزان دمای رنگ‌ها در این صفحه نمایش هم قابل تنظیم است و ویژگی Eye Comfort که نور زرد را زیاد می‌کند تا در شب به چشم‌ها آسیبی نرسد نیز دیده می‌شود.

هیجان‌انگیز‌ترین نکته درباره این نمایشگر اما ظاهر جذاب آن است که با حاشیه‌های کم و البته قرار گرفتن دوربین سلفی در یک حفره در بالا سمت چپ به دست آمده است. با این ظاهر، آنر ۲۰ دیگر گوشی‌ها در رده قیمتی خود را به راحتی شکست می‌دهد.

در نهایت اما همچنان با نمایشگر LCD روبرو هستیم که این یعنی نمایش رنگ مشکی به خوبی OLED نخواهد بود؛ مخصوصا اینکه آنر ۲۰ از حالت تاریک یا Dark Mode هم پشتیبانی می‌کند و همه المان‌های سیستم عامل را در آن حالت به رنگ مشکی در می‌آورد.

جدا از این مورد که مشکل به حساب نمی‌آید، یک مشکل هم متوجه این نمایشگر است. در طول استفاده وقتی گوشی را به زاویه‌های دیگر متمایل کردم، متوجه شدم میزان روشنایی و کانتراست تصویر، کمتر از حالت عادی می‌شود که این یعنی نگاه کردن از کناره‌ها به این نمایشگر، تجربه فوق‌العاده‌ای نخواهد بود. اما از روبرو کار کردن با آن، مشکلی ندارد و می‌توانیم به این نمایشگر نمره قبولی بدهیم. آنر همچنین یک محافظ نمایشگر روی این گوشی قرار داده که اگر شما اهل استفاده از محافظ‌های نمایشگر باشید، از حضور آن خوشحال خواهید شد.

رابط کاربری

داستان تحریم و گوگل و هواوی، چیز جدیدی نیست. اما خوشبختانه این گوشی که از پردازنده Kirin 980 استفاده می‌کند، از گزند تحریم‌های گوگل و آمریکا در امان مانده و تمام سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل را دارا است. رابط کاربری که روی آنر ۲۰ نصب شده، Magic UI نام دارد اما این رابط کاربری در اصل همان EMUI هواوی است و به جز اسم، تفاوت خاص دیگری نمی‌توان یافت.

وقتی گوشی را از جعبه خارج می‌کنید، Magic UI 2.1 همراه با اندروید ۹ روی دستگاه نصب شده اما بعد از اتصال به اینترنت، می‌توانید بروزرسانی Magic UI 3 را دریافت کنید تا گوشی شما به اندروید ۱۰ آپدیت شود.

این رابط کاربری در نسخه سه، بهبودهای ظاهری در اپلیکیشن ستینگ یا تنظیمات را داشته و در صفحه اعلان‌ها و تنظیمات سریع هم بهبودهای ظاهری داشته است. به جز این موارد، Dark Mode هم حالا به صورت بهتر روی این رابط کاربری پیاده‌سازی شده که این از خاصیت‌های اندروید ۱۰ است. چیزی که اینجا غایب است، ژست‌های حرکتی اندروید ۱۰ است زیرا هواوی و آنر، ترجیح می‌دهند از جسچر‌های خودشان استفاده کنند تا آنچیزی که گوگل در اندروید قرار داده. البته به این تصمیم هم ایرادی نمی‌توان گرفت زیرا ژست‌های حرکتی در این گوشی به خوبی کار می‌کنند و شبیه به اندروید ۱۰ و iOS هستند.

در نهایت اینکه آنر ۲۰ و پردازنده قدرتمند آن از بروزرسانی‌های اندروید عقب نمانده‌اند و همچنان بروزرسانی‌های امنیتی را هم دریافت می‌کنند، خبر بسیار خوبی است. مخصوصا اینکه این گوشی به پردازنده پرچمدار سال گذشته هواوی یعنی P30 Pro مجهز است و این یعنی تا چند سال خیالتان از بابت عملکرد و سرعت این گوشی راحت است.

سخت‌افزار و عملکرد

اگر اشتباه نکنم این سومین بار است که به پردازنده Kirin 980 اشاره می‌کنم. این پردازنده برای بسیاری می‌تواند مهم‌ترین دلیل برای خرید این گوشی باشد زیرا حداقل قیمت این گوشی تقریبا نصف هواوی P30 Pro است و از نظر سخت‌افزاری می‌تواند همان عملکرد را داشته باشد.

چیپست Kirin 980 یک چیپست هشت هسته‌ای است. چهار هسته از نوع Cortex-A76 هستند و سرعت پردازشی بالاتری دارند. چهار هسته دیگر هم از نوع Cortex-A55 هستند که با سرعت پردازشی کمتر، برای کارهای سبک‌تر استافده می‌شوند. در کنار این پردازنده هم ۶ گیگابایت حافظه رم قرار گرفته اما باید بگوییم که مدلی از این گوشی با رم ۴ گیگابایتی هم به فروش می‌رسد.

حافظه داخلی این گوشی هم ۱۲۸ گیگابایتی است و در جایگاه سیم کارت دوتایی آنر ۲۰، جایی برای کارت حافظه microSD دیده نمی‌شود. از این موارد که بگذریم، آنر ۲۰ به لطف این پردازنده قدرتمند و البته ویژگی نرم‌افزاری GPU Turbo، از پس تمامی بازی‌ها به خوبی بر می‌آید. فرقی ندارد بازی سنگینی مثل Call of Duty: Mobile روی این گوشی اجرا می‌کنید یا بازی سبکی مثل ۲۰۴۸؛ آنر ۲۰ به خوبی از پس آن‌ها بر‌می‌آید. در مجموع باید به آنر ۲۰ نمره قبولی هم در بخش سخت‌افزار و هم در بخش عملکرد بدهیم و آن را یکی از بهترین گوشی‌ها در رده قیمتی خودش بنامیم.

دوربین

قبل از اینکه بخواهم درباره دوربین‌های آنر ۲۰ صحبت کنم، باید بگویم که منتظر بررسی اختصاصی از دوربین این گوشی باشید که فردا شب منتشر خواهد شد. اما پیش از آن، بگذارید نگاهی به مشخصات سخت‌افزاری چهار دوربین اصلی و دوربین سلفی آنر ۲۰ داشته باشیم و چند نمونه تصویر آن را هم ببینیم.

دوربین اصلی آنر ۲۰ از یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی تشکیل شده که برای مقایسه باید بگوییم این سنسور با سنسور دوربین وان پلاس ۷ پرو یکسان است. لنزی که جلوی این سنسور قرار گرفته نیز فاصله کانونی معادل ۲۸ میلی‌متر دارد و دیافراگم این لنز هم f/1.8 است.

در کنار این دوربین، یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی دیده می‌شود که لنزی با فاصله کانونی ۱۳ میلی‌متر و دیافراگم f/2.2 دارد. این دوربین درواقع دوربین اولترا واید در این گوشی محسوب می‌شود. دو دوربین دیگر شامل دو سنسور ۲ مگاپیکسلی می‌شوند که یکی برای عکاسی ماکرو و از فاصله نزدیک و دوربین دیگر، برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره کاربرد دارند. دوربین سلفی گوشی که درون نمایشگر قرار گرفته نیز رزولوشن ۳۲ مگاپیکسلی دارد و لنزی با فاصله کانونی ۲۶ میلی‌متر و دیافراگم f/2.0 در جلوی آن قرار گرفته است.













باتری

آنر ۲۰ از یک باتری ۳۷۵۰ میلی‌آمپری استفاده می‌کند که دوباره در این زمینه با هواوی نوا ۵T مشترک است. اگرچه دیگر این روزها به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری و بیشتر عادت کرده‌ایم اما باید بگوییم هماهنگی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این گوشی موجب شده تا شارژدهی خیلی خوبی از آنر ۲۰ ببینیم.

این گوشی به سادگی یک روز استفاده را کنار شما خواهد بود و نیازی به شارژر پیدا نخواهید کرد. در استفاده‌ای که من از این گوشی داشتم، حالت Performance روشن بود، میزان روشنایی نمایشگر تقریبا همیشه بالا بود و استفاده‌ام هم شامل چرخ زدن در شبکه‌های اجتماعی، بازی کردن و ویدیو دیدن در یوتیوب می‌شد. آنر ۲۰ معمولا با این استفاده سنگین توانست تا حداقل ۵ ساعت مداوم شارژ دهی داشته باشد و گاهی این میزان تا ۶ ساعت یا ۶:۳۰ هم می‌رفت.

پس از پایان شارژ باتری نیز شارژر سریع گوشی که سرعت ۲۲.۵ وات دارد، به سرعت باتری این گوشی را شارژ می‌کرد. برای مثال از صفر تا ۵۰ درصد تنها در نیم ساعت شارژ می‌شود که خیلی خوب است. گرچه مقایسه درستی نیست اما آیفون‌های گران‌قیمت اپل مثل سری آیفون ۱۱ پرو، شارژرهای ۱۸ واتی دارند که سرعت کمتری از شارژر آنر ۲۰ دارند. با این وجود، طبیعی است که نمره قبولی را به عمر باتری و البته سرعت شارژ شدن دستگاه بدهیم.

جمع‌بندی

هنوز درباره میان‌رده خواندن این گوشی شک دارم اما همانطور که گفتم این گوشی نه آنقدر معمولی است که آن را میان‌رده بنامیم و نه آنقدر عالی که لقب پرچمدار به آن بدهیم؛ شاید لقب میان‌رده‌ای با قلب پرچمدار، بهترین توصیفی است که از آنر ۲۰ می‌توان داشت.

آنر ۲۰ تقریبا در هیچ بخشی «فوق العاده» نیست اما همزمان در هیچ بخشی هم معمولی یا ضعیف نیست. این گوشی قطعا با توجه به رده قیمتی که دارد، می‌تواند انتخاب عالی برای بسیاری از کاربران باشد. از نظر مقایسه با هواوی نوا ۵T نیز باید بگوییم اگر با آن گوشی آشنا باشید، آنر ۲۰ تفاوت خاصی با آن ندارد و تنها در ظاهر و بخش پشتی، قیافه‌های متفاوتی دارند.

عملکرد عالی به لطف Kirin 980 طراحی جذاب و کیفیت ساخت بالا روشنایی و رنگ‌های خوب نمایشگر عمر باتری خیلی خوب

‌ نبود جک هدفون

نداشتن گواهی IP

