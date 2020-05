اینطور که به نظر می‌رسد ردمی قصد دارد جهت کاهش هزینه‌های تمام شده گوشی ردمی K30i 5G این محصول را به جای دوربین ۶۴ مگاپیکسلی، با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی راهی بازار کند.

با عرضه رسمی ردمی K30 در ماه دسامبر سال گذشته، شاهد این بودیم که تنها نسخه چینی این محصول از اینترنت ۵G بهره می‌برد و نسخه ۴G آن به صورت جهانی به بازار عرضه شد. حال به نظر می‌رسد مسیر گوشی‌های مقرون به صرفه و با کیفیت ردمی قرار است با ردمی K30i 5G ادامه داشته باشد. محصولی که گفته می‌شود در خارج از چین هم با اینترنت ۵G در دسترس خواهد بود.

همانطور که می‌دانید بهره‌مندی از اینترنت ۵G قیمت گوشی را نیز افزایش می‌دهد. اتفاقی که ردمی در طی چند سال اخیر نشان داده با آن مخالف است! بنابراین این شرکت تصمیم گرفت برای دوربین این محصول از یک سنسور کوچک‌تر استفاده کند. بدین صورت برخلاف شایعات اخیر که شنیده بودیم K30i از یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد، یک کد در برنامه دوربین پیش‌فرض رابط MIUI نشان می‌دهد دوربین ردمی K30i قرار است ۴۸ مگاپیکسلی باشد!

این کد‌ها در واقع محصولی با نام رمز «پیکاسو» را توصیف می‌کنند؛ همان نام رمزی که برای ردمی K30 5G استفاده شد. اما چون ردمی K30 5G در کشور چین از دوربین ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد، بنابراین می‌توانیم بگوییم این گوشی نسخه جهانی ردمی K30i 5G است. لازم به ذکر است این محصول از ۴ دوربین روی پنل پشتی خود بهره می‌برد.

