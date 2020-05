شب گذشته، نقد و بررسی گوشی جذاب آنر ۲۰ را منتشر کردیم. این گوشی میان‌رده که برخی از مشخصات فنی آن مثل پرچمداران سال گذشته هواوی است، دارای چهار دوربین در بخش پشتی و یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی است. خوشبختانه آنقدر دوربین گوشی‌ها در دو سه سال اخیر اهمیت پیدا کرده که باعث در گوشی‌های میان‌رده هم دوربین‌های خوبی ببینیم. هواوی و آنر هم که به کیفیت دوربین اهمیت زیادی می‌دهند، همیشه سعی دارند بهترین دوربین‌های ممکنه در هر رده قیمتی را استفاده کنند و آنر ۲۰ هم از این قاعده مستثنی نیست.

بدون هیچ مقدمه دیگری، بگذارید ابتدا مشخصات دوربین‌های آنر ۲۰ را بررسی کنیم و سپس برویم سراغ عکس‌هایی که با این گوشی گرفتیم.

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با لنز ۲۶ میلی‌متری و دیافراگم f/1.8

دوربین ۱۶ مگاپیکسلی با لنز ۱۷ میلی‌متری و دیافراگم f/2.2

دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو با قابلیت فوکوس از فاصله ۴ سانتی‌متری و لنزی با دیافراگم f/2.4

دوربین ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق با لنزی با دیافراگم f/2.4

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با لنز ۲۵ میلی‌متری و دیافراگم f/2.0

برای این پنج دوربینی که گفتیم، آنر ویژگی‌های نرم‌افزاری مختلفی در نظر گرفته است. از عکاسی HDR بگیرید تا عکاسی با کمک هوش مصنوعی، عکاسی پرتره، عکاسی در شب، عکاسی از اسناد یا به عبارت دیگر اسکن کردن اسناد، عکاسی با حالت Aperture برای پرتره گرفتن از اجسام، عکاسی با تنظیمات دستی (حالت Pro) و حتی ویژگی AR Lens که از واقعیت افزوده که برای سرگرمی به کمک دوربین‌های گوشی استفاده می‌شود.

نمونه تصاویر دوربین اصلی آنر ۲۰

اگر اهل تکنولوژی باشید و خبرها را دنبال کنید، احتمالا با دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی و به طور کل مگاپیکسل بالا در گوشی‌های هوشمند آشنا هستید. این دوربین‌ها در اصل با ترکیب چند پیکسل در یک پیکسل بزرگ‌تر، می‌توانند نور بیشتری جذب کنند و همزمان عکس شارپ‌تری را هم ثبت کنند. در دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی این کار با ترکیب هر چهار پیکسل در یک پیکسل انجام می‌شود؛ بنابراین اگر آنر ۲۰ را خریداری کردید و دیدید که به صورت پیش‌فرض عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی می‌گیرد، تعجب نکنید.

این عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی می‌توانند در شرایط نوری ضعیف، نویز کمتری داشته باشند و همچنان جزئیات را با دقت بیشتری ثبت کنند. اما اگر هم می‌خواهید از همه رزولوشن ۴۸ مگاپیکسلی دوربین این گوشی استفاده کنید، این امکان برای شما در تنظیمات دوربین فراهم شده است. همچنین آنر یک حالت اختصاصی برای بالا بردن جزئیات در عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی در نظر گرفته که AI Ultra Clarity نام دارد. در این حالت، حدود ۴ ثانیه طول می‌کشد تا عکس ثبت شود و گوشی درواقع چند عکس را گرفته و با یکدیگر ترکیب می‌کند.

گرفتن عکس بالا برای هر دوربینی می‌تواند چالش باشد زیرا مستقیما در حال عکاسی از سوژه‌ای هستیم که در کنار آن خورشید هم وجود دارد. اگر نرم‌افزار دوربین این گوشی از هیچ الگوریتمی برای بالانس کردن نور در این عکس استفاده نمی‌کرد، قاعدتا باید تصویری دریافت می‌کردیم که نور خورشید یا در آن آنقدر زیاد است که بخش زیادی از تصویر کاملا سفید رنگ می‌شود و یا برعکس، تصویری دریافت می‌کردیم که خورشید در آن کمی بهتر مشخص می‌شد و باقی قسمت‌های تصویر مشکی رنگ می‌شد. اما به لطف الگوریتم‌های نرم‌افزاری دوربین آنر ۲۰، شاهد جزئیات در تمام بخش‌های تصویر هستیم و به جز خورشید و بدنه برج میلاد که تبدیل به سایه شده، جایی از تصویر اصطلاحا Over Exposed نشده است.

در عکس بالا می‌توانید نسخه ۴۸ مگاپیکسلی (که البته به دلیل حجم زیاد، ریسایز شده است) که دوباره از همین زاویه گرفته شده را ببینید. خوشبختانه الگوریتم AI Ultra Clarity به خوبی توانسته در عکس ۴۸ مگاپیکسلی هم جزئیات را تا حد زیادی حفظ کند اما از یک جنبه هم می‌توان دید که چرا عکس ۱۲ مگاپیکسلی بهتر است؛ در عکس ۱۲ مگاپیکسلی، اطراف خورشید کمتر دچار نوردهی بیش‌از حد یا همان Over Exposure شده در صورتی که این پدیده در عکس ۴۸ مگاپیکسلی بیشتر است.

از طرف دیگر، گرفتن عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی یعنی ذخیره فایل‌های حجیم‌تر برای هر عکس که برای مقایسه باید بگوییم عکس اول ۴.۳ مگابایت حجم دارد اما عکس دوم ۱۵.۱ مگابایات! زمان بیشتری که طول می‌کشد تا عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی ثبت و پردازش شوند را هم در نظر بگیرید. با این تفاسیر، توصیه می‌کنیم هرجا واقعا به جزئیات بیشتر نیاز داشتید و همزمان نور مناسبی هم داشتید، از حالت ۴۸ مگاپیکسلی استفاده کنید؛ در باقی موارد، عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی این دوربین به اندازه کافی عالی هستند.

یک مقایسه دیگر که بخواهیم بین این دو تصویر داشته باشیم، مقایسه برش صد درصدی از هر دو عکس است. عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی اندازه ۸۰۰۰ در ۶۰۰۰ پیکسل دارند و عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی، اندازه ۴۰۰۰ در ۳۰۰۰ پیکسل. این به تنهایی یعنی در عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی می‌توان بیشتر زوم کرد تا جزئیات بیشتری دید. دو عکس زیر به خوبی این موضوع را نشان می‌دهند.

تصاویر بالا به خوبی نشان می‌دهند که عکس ۴۸ مگاپیکسلی می‌تواند جزئیات بیشتری داشته باشد اما به همان میزان نویز بیشتری هم نسبت به حالت عادی دارد. قبل از اینکه بخواهیم این صحنه زیبا از برج میلاد را ترک کنیم، بگذارید یک عکس دیگر از این محل اما با دوربین اولترا واید این گوشی ببینیم. جدا از اینکه چقدر این دوربین می‌تواند به واسطه عریض بودن زاویه دید جذاب باشد، از نظر رنگ و وایت‌بالانس، خیلی شبیه به دوربین اصلی آنر ۲۰ نیست. همچنین لنز این دوربین مثل اکثر گوشی‌های هوشمند دیگر، در گوشه‌ها میزان شارپنس کمتری دارد که با توجه به اندازه کوچک سنسور و لنز، این موضوع طبیعی است.

تا به اینجا چند حالت مختلف از عکاسی و دو دوربین را بررسی کردیم. یک نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم این است که در عکاسی با این گوشی، حالتی برای زوم دو برابری وجود دارد. اما از آن‌جایی که آنر ۲۰ فاقد دوربین تله‌فوتو است، این عکس‌ها با همان دوربین ۴۸ مگاپیکسلی گرفته می‌شوند و در عوض به صورت دیجیتالی دو برابر زوم شده‌اند.

اما عکاسی در شب با این دوربین چطور است؟ اگر اشتباه نکنم، هواوی اولین شرکتی بود که حالت عکاسی در شب یا Night Mode را به اپلیکیشن دوربین گوشی‌های خود اضافه کرد. این ویژگی که با خانواده هواوی P20 از راه رسید، حالا علاوه بر پرچمداران، در میان‌رده‌های آنر و هواوی هم دیده می‌شود. در این حالت، دوربین آنر ۲۰ به مدت ۵ ثانیه به صورت مداوم با دوربین اصلی از سوژه عکاسی می‌کند و سپس با ترکیب چند عکس گرفته شده، یک عکس روشن و با جزئیات بالا نشان می‌دهد. از دو تصویر زیر، عکس اول با حالت عادی و دومی با حالت Night گرفته شده است.

همانطور که شاهد هستید، در عکس دوم نور بیشتری وجود دارد اما یک مشکل بزرگ هم هست؛ دوربین این گوشی فاقد لرزشگیر اپتیکال است و وقتی از حالت Night استفاده می‌کنید، باید تا جای ممکن در ۵ ثانیه‌ای که عکس گرفته می‌شود، دست شما لرزش نداشته باشد. به همین جهت باید بگوییم اگرچه ویژگی نایت مود گاهی اوقات می‌تواند کارآمد باشد اما اگر انتظار بهترین نتیجه از آن را دارید، یا بهتر است با سه پایه عکاسی کنید و یا مطمئن شوید که در حین عکاسی، دست شما لرزش خیلی کمی دارد.

برای پایان دادن به بخش عکاسی با دوربین اصلی گوشی، ابتدا سراغ عکاسی پرتره با آنر ۲۰ می‌رویم و سپس در پایان عکس‌های گرفته شده در حالت ماکرو را خواهیم دید. در عکاسی پرتره این گوشی از همان سنسور ۴۸ مگاپیکسلی برای ثبت تصویر استفاده می‌کند اما برای بلور یا تار کردن پشت سوژه، دوربین ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق میدان وارد عمل می‌شود. در تصویر زیر به خوبی توانایی آنر ۲۰ در جدا کردن سوژه از پس‌زمینه قابل مشاهده است و می‌توانیم بگوییم دوربین دو مگاپیکسلی کار خود را به خوبی انجام داده است. عکاسی پرتره با این گوشی نیز حالت‌های مختلف دارد و می‌توان از انواع شکل‌های «بوکه» برای ثبت عکس‌های پرتره استفاده کرد.

دوربین دو مگاپیکسلی که خارج از ماژول دوربین‌های این گوشی قرار گفته، همان دوربین ماکرو و عکاسی از فاصله نزدیک است. با توجه به رزولوشن دو مگاپیکسلی، نباید انتظار کیفیت فوق‌العاده‌ای از این دوربین داشت اما در مجموع داشتن چنین دوربینی، جنبه سرگرمی دارد. فوکوس این دوربین ثابت است و قابلیت فوکوس خودکار برای آن در نظر گرفته نشده. فاصله‌ای که می‌توان عکس‌هایی شارپ با این دوربین ثبت کرد نیز معادل ۴ سانتی‌متر است. رنگ‌های ثبت شده توسط دوربین مناسب هستند و به طور کل نمی‌توان ایراد خاصی به این دوربین گرفت.

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی

هواوی و آنر به دوربین سلفی اهمیت زیادی می‌دهند و این موضوع را مشخصا در گوشی‌های میان‌رده خود، بارها اثبات کرده‌اند. دوربین سلفی آنر ۲۰ هم مثل تعداد دیگری از گوشی‌های آنر و هواوی، سنسور ۳۲ مگاپیسکلی دارد و لنزی با دیافراگم f/2.0 در جلوی آن قرار گرفته است. این دوربین در عین حالی که می‌تواند سلفی‌ها را با جزئیات بالایی ثبت کند، از نظر رنگ و بالانس بودن نور در تصاویر ثبت شده هم در سطح عالی قرار دارد.

وقتی روی دوربین سلفی سوییچ می‌کنید، اپلیکیشن دوربین به صورت خودکار روی حالت پرتره می‌رود. افکت پرتره با تمام حالت‌های بوکه برای این دوربین در نظر گرفته شده و در کنار آن، یک دکمه دیگر برای اضافه کردن افکت‌های Beauty یا همان روتوش صورت قرار گرفته است. عکس‌های عادی که با این دوربین گرفته می‌شوند، جزئیات بالا و رنگ‌های نزدیک به واقعیت دارند و در عکس‌های پرتره هم این گوشی تا میزان بسیار خوبی می‌تواند با دقت سوژه را از پس‌زمینه جدا کند؛ اما یک تفاوت در این دو حالت دیده می‌شود که ابتدا عکس‌ها را ببینید و سپس آن را بررسی می‌کنیم.

در سلفی که در حالت عادی گرفته شده، جزئیات چهره بیشتر هستند و نور نیز بالانس بیشتری دارد؛ درواقع به گونه‌ای است که انگار سلفی که در حالت عادی گرفته شده، به صورت HDR ذخیره شده اما عکسی که در حالت پرتره گرفته شده، HDR نیست. آیا این مشکل به حساب می‌آید؟ به هیچ وجه. این موضوع درواقع تفاوت این دو حالت عکاسی و خاصیت‌های آن‌ها است و مشکل یا ایراد در یکی از آن‌ها نیست.

فیلم‌برداری

خب تا به اینجا عکاسی با تمام دوربین‌های این گوشی و تقریبا تمام ویژگی‌های نرم‌افزاری آن را هم بررسی کردیم. برای پایان دادن به این نقد و بررسی، بهتر است نگاهی داشته باشیم به فیلم‌برداری با این گوشی. آنر ۲۰ به لطف پردازنده قدرتمند خود، توانایی فیلم‌برداری در رزولوشن ۴K با حداکثر سرعت ۳۰ فریم در ثانیه را دارا است. در حالت پیش‌فرض اما آنر با رزولوشن ۱۰۸۰P فیلم‌برداری می‌کند.

همچنین از آن‌جایی که لرزشگیر اپتیکال در دوربین‌های این گوشی وجود ندارد، آنر از لرزشگیر دیجیتال استفاده کرده که در هر رزولوشنی، به شکلی عالی عمل می‌کند. همچنین امکان فیلم‌برداری با دوربین اولترا واید هم فراهم شده و می‌توان در حین فیلم‌برداری، بین دو دوربین اصلی و اولترا واید سوییچ کرد. سوییچ کردن بین دوربین‌ها و زوم کردن هم کاملا نرم و روان انجام می‌شود تا جایی که در نور روز، به سختی می‌توان تشخیص داد که بین دو دوربین جابه‌جایی صورت گرفته.

ویدیو زیر در حالت پیشنهادی گوشی یعنی ۱۰۸۰P و با نسبت تصویر ۱۶:۹ فیلم‌برداری شده است. لرزشگیر دیجیتالی دوربین آنر ۲۰ هم به خوبی قابل مشاهده است که حتی لرزش‌های ناشی از راه رفتن را هم تا حد زیادی حذف کرده است.

دانلود mp4

این بود نقد و بررسی دوربین‌های آنر ۲۰ که این روزها یکی از جذاب‌ترین گوشی‌های میان‌رده بازار به حساب می‌آید. در ادامه یک گالری شامل عکس‌های بیشتر که با این گوشی گرفته شده را قرار داده‌ایم. همچنین اگر هنوز بررسی تخصصی این محصول را نخوانده‌اید، توصیه می‌کنیم از این لینک سراغ آن بروید. شما درباره آنر ۲۰ و دوربین‌های آن چه فکر می‌کنید؟



















