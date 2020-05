اگرچه در حال حاضر در بسیاری از خانه‌ها تلویزیون ۴K دیده نمی‌شود، اما حالا چندین شرکت سازنده مشغول سرمایه‌گذاری گسترده برای تولید تلویزیون‌های ۸K و مشغول آماده‌سازی بازار و افراد برای بهره‌گیری از این تلویزیون‌ها هستند. در این مطلب قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که چه زمانی خرید تلویزیون ۸K اقدامی منطقی خواهد بود.

زمانی که قیمت آن‌ها پایین بیاید

بزرگ‌ترین مانع خرید تلویزیون ۸K برای افراد معمولی بحث قیمت است. در حال حاضر قیمت تلویزیون‌های ۴K نسبت به گذشته بسیار پایین آمده و حداقل در کشورهای پیشرفته بسیاری از مردم به راحتی می‌توانند آن‌ها را خریداری کنند. با افزایش فروش این تلویزیون‌ها، قیمت آن‌ها باز هم کاهش می‌یابد.

فناوری‌های پیشرفته در ابتدا گران هستند زیرا برای آن‌ها مشتری‌های زیادی وجود ندارد و در نتیجه محصولات موردنظر را نمی‌توان به صورت بسیار انبوه تولید کرد. اما زمانی که تعداد بسیار بیشتری از محصولات تولید می‌شوند، قیمت آن‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. سونی در سال ۲۰۱۲ یکی از اولین تلویزیون‌های ۴K را با قیمت ۲۵ هزار دلار روانه‌ی بازار کرد. با وجود قیمت بسیار زیاد، این تلویزیون از ویژگی‌هایی مانند HDR پشتیبانی نمی‌کرد. اما طی ۸ سال گذشته تکنولوژی مربوط به نمایشگرها متحول شده‌اند و در این میان ویژگی جذاب HDR به نوعی استاندارد بدل شده است.

در حال حاضر شرکت‌های مختلف تلویزیون‌های ۸K را عرضه کرده‌اند. به‌عنوان مثال قیمت تلویزیون‌های ۸K سری MASTER سونی از ۱۰ هزار دلار آغاز می‌شود و به ۶۰ هزار دلار هم می‌رسد. این تلویزیون‌ها نه‌تنها بسیار گران‌قیمت هستند، بلکه شاید در آینده نزدیک هم نتوانند حرف زیادی برای گفتن داشته باشند.

نخستین تلویزیون‌های ۴K هم این‌گونه بودند. این تلویزیون‌ها در حال حاضر در مقایسه با تلویزیون‌های جدید اولد، QLED و مینی LED در زمینه محدوده دینامیکی و نسبت کنتراست اصلا نمی‌توانند توجه کاربران را جلب کنند. در ضمن آن‌ها هم در ابتدا بسیار گران بودند و به همین خاطر مانند بسیاری از فناوری‌های جدید، نباید برای خرید تلویزیون های ۸K عجله کرد.

وقتی که حجم زیادی از محتوای ۸K وجود داشته باشد

یکی از مهم‌ترین دلایلی که تلویزیون‌های ۴K بسیار دیر همه‌گیر شدند، بحث فقدان محتوای متناسب بود. زمانی که در سال ۲۰۱۲ این فناوری به دست کاربران رسید، تولید محتوای ۴K اصلا کار ساده‌ای نبود و هزینه‌ی بسیار زیادی داشت. همچنین پردازش و ویرایش فیلم‌های ۴K هم به کامپیوترهای بسیار قدرتمند و گران‌قیمت نیاز داشت.

به مرور زمان، دوربین‌های بیشتری از این رزولوشن پشتیبانی کردند و کامپیوترها قدرتمندتر شدند. زمانی که تولید محتوای ۴K ارزان‌تر شد، محتواهای ۴K بسیار بیشتری خلق شد و برای ۸K هم باید این روند طی شود. در حال حاضر فقط تعداد اندکی از سرویس‌های استریمینگ از رزولوشن ۸K پشتیبانی می‌کنند اما سرویس‌های معروفی مانند نتفلیکس، Hulu، HBO و دیگر نام‌های مشهور حداکثر کیفیت ۴K را برای کاربران ارائه می‌کنند.

تا زمانی که کاربران به راحتی نتوانند به انواع محتوای ۸K دسترسی پیدا کنند، تلویزیون‌های ۸K ارزش خرید نخواهند داشت. در این میان، آپ‌اسکیل کردن (Upscaling) که به ارتقای مصنوعی رزولوشن اطلاق می‌شود، تا حدی می‌تواند جای خالی محتوای ۸K طبیعی را پر کند.

زمانی که سرعت اینترنت بیشتر شود

به گفته نتفلیکس، یک ساعت استریم محتوای ۴K HDR حدود ۷ گیگابایت پهنای باند را مصرف می‌کند و به حداقل اینترنت مبتنی بر سرعت ۲۵ مگابیت در ثانیه نیاز دارد. از آنجایی که ویدیو ۸K به‌صورت افقی و عمودی از دو برابر رزولوشن ۴K بهره می‌برد، در مجموع شاهد ۴ برابر شدن تعداد پیکسل‌ها هستیم. به همین خاطر برای استریم یک ساعت محتوای ۸K HDR باید ۲۸ گیگابایت پهنای باند مصرف شود و اینترنتی با سرعت حداقل ۱۰۰ مگابیت در ثانیه مورد استفاده قرار بگیرد.

بر اساس گزارش سایت SpeedTest، میانگین جهانی سرعت اینترنت خانگی ۷۵ مگابیت در ثانیه برای دانلود و ۴۰ مگابیت برای آپلود است. این یعنی حداقل نیمی از جمعیت جهانی سرعت کمتر از این میانگین را دارند. حتی در آمریکا که با داشتن میانگین سرعت دانلود ۱۳۴ مگابیت در ثانیه در مقام هشتم جهان قرار دارد، در مناطق مختلف تفاوت زیادی در این زمینه دیده می‌شود. در این رابطه، اینترنت ۵G به لطف سرعت بسیار زیاد می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند ولی تا همه‌گیری این تکنولوژی هنوز فاصله زیادی داریم.

زمانی که اکثر گوشی‌ها بتوانند فیلم‌های ۸K ضبط کنند

قبل از اینکه تلویزیون‌های ۴K همه‌گیر و ارزان‌تر شوند، بسیاری از گوشی‌ها می‌توانستند ویدیوهای ۴K را ضبط کنند. در سال ۲۰۱۴، سونی اولین دوربین مصرفی با قابلیت ضبط فیلم‌های ۴K را معرفی کرد که ۲ هزار دلار قیمت داشت. در همان زمان، سامسونگ از گلکسی اس ۵ رونمایی کرد که یکی از اولین گوشی‌های دارای قابلیت فیلم‌برداری ۴K محسوب می‌شود. اپل هم سال بعد با عرضه آیفون ۶ اس و ۶ اس پلاس به این روند ملحق شد.

این پیشرفت‌ها باعث شد که فیلم‌برداری ۴K از یک کار بسیار نوآورانه و عجیب به کار ساده‌ای که گوشی شما از پس انجام آن برمی‌آید، بدل شود. کیفیت ویدیوهای ۴K این گوشی‌ها اهمیت زیادی نداشت بلکه این توانایی آن‌ها برای انجام چنین کاری بود که در مرکز توجه قرار گرفت. در حال حاضر هم تعداد گوشی‌های دارای قابلیت فیلم‌برداری ۸K رو به افزایش است. در رابطه با این فناوری می‌توان گفت که احتمالا حدود ۴ یا ۵ سال دیگر خرید محتوای ۸K به پدیده همه‌گیری بدل خواهد شد.

وقتی که پلی‌استیشن ۶ (یا ۷) عرضه شود

کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس که در اواخر ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار می‌شوند، منجر به افزایش همه‌گیری بازی‌های مبتنی بر رزولوشن ۴K خواهند شد. اگرچه هم سونی و هم مایکروسافت قبلا کنسول‌های دارای این امکان را عرضه کرده‌اند، ولی در هر صورت این چند ساله بیشتر بازی‌ها با در نظر گرفتن مبنای رزولوشن ۱۰۸۰p توسعه پیدا کرده‌اند.

در همین رابطه می‌توانیم به نقش مهم ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن در افزایش محبوبیت تلویزیون‌های HD اشاره کنیم. برای محتوای ۴K حقیقی هم ایکس‌باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ نقش مهمی خواهند داشت. اگر به دنبال خرید یک کنسول برای اجرای جدیدترین بازی‌ها هستید، احتمالا می‌خواهید این بازی‌ها به بهترین نحو نمایش داده شوند. اگرچه در حال حاضر هم تعداد زیادی از افراد تلویزیون‌های ۴K خریداری کرده‌اند، اما عرضه این دو کنسول و همچنین ارائه‌ی بازی‌های جذاب باعث می‌شود که گیمرها انگیزه بیشتری برای خرید تلویزیون ۴K پیدا کنند.

با وجود اینکه هنوز نسل جدید پلی‌استیشن و ایکس‌باکس عرضه نشده، ولی در هر صورت برای نسل بعدی آن‌ها مطمئنا توان پردازشی بسیار بیشتری ارائه می‌شود و یکی از ویژگی‌های احتمالی آن‌ها پشتیبانی از رزولوشن ۸K خواهد بود. از آنجایی که مهاجرت کامل کنسول‌ها به سمت پشتیبانی از ۴K دو نسل طول کشیده، باید ببینیم برای ۸K هم این اتفاق تکرار می‌شود یا نه.

زمانی که افراد در مورد ۱۶K صحبت کنند

در حالی که فعلا در مورد آینده ۸K صحبت می‌کنیم، فناوری ۴K در حال جا افتادن است. بسیاری از سرویس‌های استریمینگ حجم قابل توجهی از محتوای ۴K را ارائه می‌دهند و بسیاری از فیلم‌های قدیمی و سریال‌ها به صورت ۴K در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. بنابراین زمانی که دنیا برای پذیرش ۸K آماده باشد، صحبت‌های مربوط به ۱۰K یا ۱۶K آغاز می‌شود.

تا چند سال دیگر خرید تلویزیون ۸K اقدامی منطقی نخواهد بود

در حال حاضر که در سال ۲۰۲۰ به سر می‌بریم، خرید تلویزیون ۸K ایده‌ی خوبی محسوب نمی‌شود. محتوای مناسبی وجود ندارد، قیمت آن بسیار بالا است و فناوری نمایشگرها با سرعت زیادی در حال تغییر است. زمانی که تلویزیون‌های ۸K برای عموم کاربران آماده باشند، هزینه تولید نمایشگرهای micro-LED به شدت پایین آمده و کاربران می‌توانند با پرداخت مبلغ مناسب این نوع تلویزیون‌ها را خریداری کنند و از محتواهای جذاب مبتنی بر این رزولوشن بهره ببرند.

بیشتر بخوانید: همه‌ی آن‌چه باید در مورد رزولوشن تصویر بدانید

منبع: How To Geek

The post چه زمانی خرید تلویزیون ۸K اقدامی منطقی خواهد بود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala