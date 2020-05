هواوی به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، نمی‌تواند از تکنولوژی‌های آمریکایی برای محصولات خود استفاده کند. یکی از اثرات این ممنوعیت هم عدم دسترسی گوشی‌های جدید هواوی به سرویس‌های موبایل گوگل است. به همین خاطر گوشی‌های این شرکت نمی‌توانند به اکوسیستم نرم‌افزاری گوگل که شامل اپلیکیشن‌هایی مانند پلی استور، گوگل مپ، جیمیل و دیگر موارد است دسترسی داشته باشند. این مساله برای بازار چین اهمیتی ندارد زیرا بیشتر اپلیکیشن‌های گوگل در چین فیلتر هستند ولی در بازار جهانی، این موضوع فروش گوشی‌های هواوی را تحت تاثیر قرار داده است.

با وجود این چالش‌ها، هواوی سال گذشته موفق شد با افزایش ۳۵ میلیونی فروش گوشی‌ها، آمار کلی فروش را به ۲۴۰ میلیون برساند. این یعنی بعد از سامسونگ، هواوی همچنان در مقام دوم بازار جهانی موبایل قرار دارد. هواوی در ابتدا قصد داشت سال گذشته سامسونگ را پشت سر بگذارد که تحریم آمریکا باعث شد این برنامه دچار مشکلات متعددی شود. اما این کمپانی با ارائه‌ی استراتژی‌های جدید همچنان امیدوار است که می‌تواند جایگاه سامسونگ را از آن خود کند.

تفاوت اساسی رویکرد هواوی نسبت به گوگل

هواوی به ناچار جدیدترین گوشی‌های خود را با نسخه متن‌باز اندروید به همراه اپ استور AppGallery عرضه کرده است. AppGallery در سال ۲۰۱۱ در چین ارائه شد و نسخه بین‌المللی آن هم در سال ۲۰۱۸ معرفی شده است. هواوی فکر می‌کند کلید پیشی گرفتن از سامسونگ این است که AppGallery را در مقایسه با پلی استور گوگل به محیطی امن‌تر و جذاب‌تر برای کاربران بدل کند. برای افزایش امنیت این محیط، کمپانی هواوی هویت توسعه‌دهندگان را بررسی می‌کند تا امکان استفاده از هویت جعلی امکان‌پذیر نباشد.

علاوه بر این، هواوی مدعی شده که این شرکت در زمینه‌ی کشف اپلیکیشن‌های حاوی بدافزار بهتر از گوگل عمل خواهد کرد. طی چند سال گذشته، اپلیکیشن‌های حاوی بدافزار موجود در پلی استور سروصدای زیادی راه انداخته‌اند و باید ببینیم که آیا هواوی‌ در این زمینه واقعا می‌تواند بهتر عمل کند یا نه. همچنین هواوی‌ خاطرنشان کرده که هیچ داده‌ای به سرورهای خود در چین ارسال نمی‌کند و این دقیقا همان موضوعی است که هواوی‌ همواره متهم به انجام آن بوده و به تازگی گزارشی در مورد انجام این کار توسط شیائومی منتشر شده است. هواوی تاکید کرده که برخلاف بسیاری از شرکت‌ها، داده‌های شخصی کاربران این اکوسیستم برای تبلیغات و دیگر کارها مورد سوء استفاده قرار نمی‌گیرد.

هواوی‌ همچنان در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارد. طبق قوانین آمریکا، دولت این کشور برای محصولات تولید شده در کشورهای خارجی که حاوی بیش از ۲۵ درصد تکنولوژی آمریکایی هستند، می‌تواند محدودیت‌هایی را اعمال کند. اما حالا این دولت قصد دارد محدودیت مربوط به این قانون را به ۱۰ درصد کاهش دهد. با چنین کاری، دولت آمریکا می‌تواند ساخت تراشه‌های هواوی‌ توسط TSMC را ممنوع کند. از آنجایی که به نظر نمی‌رسد دولت ترامپ به این زودی‌ها قصد لغو تحریم‌های هواوی‌ را داشته باشد، باید ببینیم این شرکت در برابر این فشارهای فزاینده چگونه می‌تواند اهداف خود را عملی کند.

