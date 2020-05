دقایقی قبل شرکت اپل بی سروصدا از نسل جدید مک بوک پرو ۱۳ اینچی با کیبورد تازه‌نفس موسوم به «مجیک کیبورد» (Magic Keyboard) و نسل دهم پردازنده Core i5 اینتل رونمایی کرد. این لپ‌تاپ با قیمت پایه ۱۲۹۹ دلاری روانه‌ی بازار خواهد شد. روی هم رفته می‌توان گفت که این محصول نسبت به نسل قبلی فقط ارتقاهای جزئی داشته است. همچنین با معرفی این لپ‌تاپ، اپل رسما دیگر هیچ لپ‌تاپ جدیدی را با کیبوردهای مبتنی بر مکانیزم پروانه‌ای به فروش نمی‌رساند.

در نوامبر ۲۰۱۹ اپل از نسل جدید مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی رونمایی کرد و در ماه مارس هم مدل جدید مک‌بوک ایر معرفی شد که هر دو آن‌ها دارای مجیک کیبورد بودند. این یعنی در عرض ۶ ماه، اپل برای تمام لپ‌تاپ‌های جدید خود به استفاده از کیبورد مبتنی بر مکانیزم قیچی روی آورد. اپل در سال ۲۰۱۵ برای لپ‌تاپ‌های خود استفاده از کیبوردهای پروانه‌ای را آغاز کرد و بعد از گذشت ۵ سال و مطرح شدن انتقادهای گسترده به دلیل معایب آن‌ها، این شرکت بالاخره کوتاه آمد و مکانیزم مربوط به کیبوردهای لپ‌تاپ‌های خود را تغییر داد.

مدل جدید مک بوک پرو ۱۳ اینچی مانند نسل قبلی مجهز به پورت‌های USB-C و Thunderbolt 3 است. در بالای کیبورد همچنان شاهد نوار لمسی تاچ بار هستیم و در کنار آن باید به وجود حسگر اثر انگشت تاچ آی‌دی هم اشاره کنیم. مدل پایه این لپ‌تاپ از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه SSD بهره می‌برد. ولی کاربران می‌توانند مدل‌های مبتنی بر ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت حافظه رم و تا حداکثر ۴ ترابایت حافظه SSD را هم خریداری کنند.

مدل پایه این لپ‌تاپ که ۱۲۹۹ دلار قیمت دارد، علاوه بر ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه SSD مجهز به نسل هشتم پردازنده Core i5 اینتل است. برای خرید مدل پایه مجهز به پردازنده نسل دهم Core i5 و دارای ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD باید ۱۷۹۹ دلار بپردازید.

در ابتدا گفته می‌شد مانند مدل جدید مک‌بوک ۱۶ اینچی، این مدل هم با کاهش حاشیه‌های نمایشگر از نمایشگر ۱۴ اینچی بهره می‌برد که در نهایت چنین مشخصه‌ای عملی نشده است. اپل می‌گوید این نمایشگر ۱۳ اینچی می‌تواند روشنایی معادل ۵۰۰ نیت را به ارمغان بیاورد و از محدوده رنگ P3 پشتیبانی می‌کند.

منبع: The Verge

