سه روز پیش بود که شنیدیم شیائومی اطلاعات خصوصی کاربران خود را حین انجام فرایندهای مختلف جمع‌آوری می‌کند و به همین خاطر نیز شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت. حال این شرکت به اتهام Forbes واکنش نشان داده و اعتقاد دارد گزارش این وب‌سایت کاربران را گمراه کرده است.

شیائومی می‌گوید اطلاعات جمع‌آوری شده اصلا نمی‌تواند مشخص کند کدام کاربر چه کاری را انجام می‌دهد. آن‌ها معتقد ادعای وب‌سایت Forbes در این زمینه باعث گمراهی کاربران شده و در واقع این شرکت اصلا قوانین محلی و بین‌المللی حریم خصوصی را نقض نکرده است.

یکی از اتهامات مهم وارده به این شرکت در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات کاربران از طریق مرورگر بود که ظاهرا حتی در حالت ناشناس هم (incognito) این کار را انجام می‌داد. اما شیائومی بروزرسانی جدیدی را برای مرورگرهای Mi Browser و Mint Browser عرضه کرد که به کاربران این امکان را می‌دهد در صورت وب‌گردی ناشناس، در فرایند جمع‌آوری اطلاعات شرکت نکنند.

به نظر شما آیا شیائومی مورد اتهام واقع شده یا واقعا در این زمینه مقصر است؟

بیشتر بخوانید: طبق یک گزارش جدید شیائومی بخشی از اطلاعات خصوصی کاربران را ثبت می‌کند

منبع: gsmarena

The post پاسخ شیائومی به ابهامات اخیر در رابطه با ثبت اطلاعات خصوصی کاربران appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala