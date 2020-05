اینطور که گفته می‌شود، گوشی جدیدی تحت عنوان هواوی P30 پرو New Edition در دست ساخت قرار دارد و جالب‌تر اینکه این گوشی حتی از سرویس‌های گوگل نیز بهره می‌برد.

روز گذشته یک پست تبلیغاتی توسط شعبه آلمان هواوی از گوشی‌های سری P30 منتشر شد که نشان می‌داد کاربران با خرید یک گوشی از این سری می‌توانند به صورت رایگان یک هواوی مدیاپد T3 10 و یک کیس محافظ برای آن نیز دریافت کنند.

گوشی‌هایی که کاربران با خرید آن‌ها می‌توانستند به این هدیه‌ها دسترسی داشته باشند شامل P30، P30 لایت، P30 لایت New Edition و P30 پرو می‌شدند اما در این بین نام عجیبی به چشم خورد و آن هم P30 پرو New Edition بود. محصولی که هنوز رسما معرفی نشده.

محصول جدید به دفعات زیاد در شرایط و ضوابط پست‌های تبلیغاتی هواوی، وودافون و اوتلو دیده شد. جالب اینجاست که نام این گوشی هم در ابتدا و هم در انتهای لیست گوشی‌های واجد شرایط ذکر شد تا بدین صورت اگر کسی با نگاه اول تصور کرد اشتباهی رخ داده، مطمئن شود که این محصول در دست ساخت قرار دارد.

اگر هواوی واقعا قصد داشته باشد P30 پرو New Edition را هم به جمع گوشی‌های سری P30 اضافه کند، باید انتظار داشته باشیم تفاوت آن با مدل پرو دقیقا مشابه تفاوتی باشد که P30 لایت با P30 لایت New Edition دارد؛ یعنی میزان رم و حافظه بیشتر و مشخصات مشابه دیگر که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پشتیبانی از سرویس‌ها و نرم‌افزارهای گوگل اشاره کرد.

پست تبلیغاتی در حال حاضر نشان می‌دهد این محصول از تاریخ ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت) در دسترس قرار خواهد گرفت (دیگر محصولات این سری در حال حاضر برای خرید در دسترس قرار دارند). از آن جایی که هواوی مدل پرو از این خانواده را با ۸ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی راهی بازار کرد، می‌توان این عضو جدید را اولین گوشی از سری P دانست که از ترکیب ۱۲/۱TB بهره می‌برد.

نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟ فکر می‌کنید با شرایط پیش آمده، آیا خرید محصولات هواوی منطقی است؟

