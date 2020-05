مایکروسافت روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد ویندوز ۱۰X را فعلا به جای گجت‌های دو نمایشگره، برای لپ‌تاپ‌های عادی مبتنی بر یک نمایشگر آماده کند. مدیر ویندوز و گجت‌های مایکروسافت در بیانیه خود گفته: «از ماه اکتبر که ما برنامه‌های خود برای گجت‌های ویندوزی مبتنی بر دو نمایشگر اعلام کردیم، جهان اطراف ما تا حد زیادی تغییر کرده است. ما ویندوز ۱۰X را برای انعطاف‌پذیری طراحی کرده‌ایم و همین انعطاف‌پذیری ما را قادر ساخته که فعلا تمرکز آن را به سمت گجت‌های ویندوزی مبتنی بر یک نمایشگر معطوف کنیم.»

مایکروسافت در مورد ارائه‌ی این سیستم‌عامل برای لپ‌تاپ‌های عادی تاریخ اعلام نکرده و در مورد عرضه گجت‌های دو نمایشگره مبتنی بر این سیستم‌عامل هم زمان مشخصی اعلام نشده است. با این حال، چیزی که می‌توانیم با اطمینان بگوییم این است که ویندوز ۱۰X ابتدا روانه‌ی لپ‌تاپ‌های عادی می‌شود.

به دلیل شیوع ویروس کرونا، مایکروسافت تصمیم گفته اولویت مربوط به ویندوز‌ ۱۰X را به لپ‌تاپ‌های عادی تغییر دهد. در جریان قرنطینه‌های صورت گرفته در سرتاسر جهان، شمار قابل توجهی از کاربران برای درس خواندن یا کار کردن بیش از پیش از لپ‌تاپ‌ها یا کامپیوترهای دسکتاپ استفاده می‌کنند.

ویندوز ۱۰X که در اصل برای گجت‌های دو نمایشگره مانند سرفیس نئو طراحی شده، نسبت به نسخه معمولی ویندوز از رابط کاربری ساده‌تر و مدرن‌تری بهره می‌برد. همانطور که گفتیم، مایکروسافت در مورد زمان‌بندی ارائه ویندوز ۱۰X هنوز اظهارنظر نکرده و در این زمینه گزارش‌هایی منتشر شده که عرضه این نسخه از ویندوز برای گجت‌های دو نمایشگره در سال ۲۰۲۰ محقق نخواهد شد. در هر صورت با انتشار اطلاعات بیشتر، در این زمینه راحت‌تر و دقیق‌تر می‌توان اظهارنظر کرد.

