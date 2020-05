مدتی قبل اپل از نسل جدید آیفون SE رونمایی کرد که با توجه به قیمت ۳۹۹ دلاری آن، گوشی جذابی محسوب می‌شود. اما در این میان در رابطه با آیفون‌های پرچم‌دار یا همان خانواده آیفون ۱۲ چه اطلاعاتی منتشر شده است؟

اگرچه به دلیل شیوع ویروس کرونا و چالش‌های پیش آمده این احتمال وجود دارد که این آیفون‌ها با مقداری تأخیر روانه‌ی بازار شوند، ولی به نظر می‌رسد حتی در این حالت هم این تأخیر چندان طولانی نخواهد بود. البته به دلیل لغو کنفرانس‌ها و رویدادهای مختلف، احتمالا حتی رویداد معرفی آیفون‌ها هم به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد. در هر صورت در این مطلب قصد داریم به مروری بر خبرهایی که از جانب منابع موثق در مورد خانواده آیفون ۱۲ منتشر شده، بپردازیم.

نام‌گذاری و تاریخ معرفی

در ابتدا نام‌گذاری اپل برای آیفون‌ها بسیار ساده و سرراست بود. با این حال، بعد از معرفی آیفون X در سال ۲۰۱۷ اوضاع کمی پیچیده شد. اگرچه در مورد نام‌گذاری نسل جدید آیفون‌ها نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم، ولی با توجه به سابقه اپل می‌توانیم بگوییم که به احتمال زیاد با خانواده آیفون ۱۲ سروکار داریم.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از منابع مختلف، این سری جدید از آیفون‌ها از لحاظ طراحی تفاوت‌های مختلفی با نسل قبلی دارند. از آنجایی که معمولا آیفون‌های مبتنی بر طراحی جدید نام کاملا جدیدی را دریافت می‌کنند، پس انتخاب نام آیفون ۱۱ اس برای این خانواده بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در رابطه با تاریخ معرفی هم همان‌طور که احتمالا می‌دانید تقریباً تمام آیفون‌ها در ماه سپتامبر معرفی شده‌اند. بنابراین برای خانواده آیفون ۱۲ هم در سپتامبر ۲۰۲۰ باید انتظار معرفی آن‌ها را داشته باشیم. حتی اگر ویروس کرونا خطوط تولید این آیفون‌ها را دچار مشکل کرده باشد، احتمالا در این ماه محصولات موردنظر معرفی می‌شوند و شاید فقط در تاریخ عرضه آن‌ها تأخیر به وجود بیاید.

نگاهی به اعضای خانواده آیفون ۱۲

اپل نشان داده که مرتبا مشغول افزایش جمعیت نسل‌های جدید آیفون‌ها است. طبق گزارش‌های متعدد، امسال شاهد معرفی ۴ مدل جدید آیفون پرچم‌دار خواهیم بود. سال گذشته، این شرکت از آیفون ۱۱ (جانشین آیفون XR)، آیفون ۱۱ پرو (جانشین آیفون XS) و آیفون ۱۱ پرو مکس (جانشین آیفون XS مکس) رونمایی کرد. اما امسال اوضاع کمی فرق دارد. در ادامه می‌توانید تصویر منتشر شده از جانب تحلیلگر مشهور محصولات اپل، مینگ چی کو را مشاهده کنید.

آیفون ۴.۷ اینچی که در این تصویر مشاهده می‌کنید، به طور کامل با نسل جدید آیفون SE مطابقت دارد و این یعنی برای سال ۲۰۲۰ باید منتظر ۴ آیفون دیگر بمانیم. اما در این میان، وجود دو آیفون پرچم‌دار با اندازه مشابه موضوع عجیبی محسوب می‌شود.

یک تئوری مطرح شده این است که آیفون ۵.۴ اینچی و یکی از مدل‌های ۶.۱ اینچی در حقیقت دو مدل از آیفون ۱۲ به حساب می‌آیند. طبق این تئوری، دیگر مدل ۶.۱ اینچی احتمالا آیفون ۱۲ پرو خواهد بود که با وجود داشتن اندازه مشابه آیفون ۱۲، از ویژگی‌های بهتری بهره می‌برد و مدل ۶.۷ اینچی هم به‌عنوان آیفون ۱۲ پرو مکس انجام وظیفه خواهد کرد. گفته می‌شود در این خانواده تمام اعضا از نمایشگر اولد بهره می‌برند و دیگر شاهد مدل مبتنی بر نمایشگر LCD نخواهیم بود. در هر صورت با نزدیک‌تر شدن به زمان عرضه، مطمئنا جزییات بیشتری در مورد آن‌ها منتشر می‌شود. اما با فعلا با اطمینان زیادی می‌توانیم بگوییم که آیفون ۱۲ از ۴ عضو تشکیل شده است.

طراحی؛ بریدگی نمایشگر کوچک‌تر و لبه‌های تخت

سال گذشته، آیفون‌های جدید با طراحی تقریبا تکراری روانه‌ی بازار شدند و تنها تغییر مهم آن‌ها، تغییر شکل و شمایل ماژول دوربین این گوشی‌ها بود. اما در رابطه با خانواده آیفون ۱۲، انتظار تغییرات مختلف در زمینه‌ی طراحی را داریم. اول از همه باید به کاهش اندازه ناچ یا همان بریدگی نمایشگر اشاره کنیم.

در حال حاضر بریدگی نمایشگر آیفون‌ها بخش قابل توجهی از قسمت فوقانی نمایشگر را اشغال کرده ولی ظاهرا قرار است در نسل جدید آیفون‌ها، این بریدگی فقط یک چهارم عرض نمایشگر را از آن خود کند. طی چند سال گذشته، بسیاری از گوشی‌های اندرویدی یا به طور کامل ناچ را حذف کرده‌اند یا اینکه اندازه آن را به طور قابل توجهی کاهش داده‌اند. اما از آنجایی که اپل باید سیستم مربوط به تشخیص چهره را در این بخش تعبیه کند، پس اپل در نهایت نمی‌تواند مثلا از بریدگی قطره‌ای شکل بهره ببرد.

از دیگر تغییرات مهم مربوط به طراحی نمی‌توان تغییر لبه‌های بدنه را از قلم بیندازیم که در این زمینه شاهد لبه‌های تخت مشابه آیفون ۴ و نسل جدید آیپد پرو خواهیم بود. این موضوع نشان می‌دهد اپل بالاخره قرار است بهره‌گیری از لبه‌های خمیده را کنار بگذارد و بار دیگر از لبه‌های تخت فلزی بهره ببرد.

در ابتدا، شایعاتی در مورد کنار گذاشتن پورت لایتنینگ از خانواده آیفون ۱۲ و بهره‌گیری از پورت USB-C منتشر شد ولی در حال حاضر، تمام خبرها حاکی از آن هستند که جدیدترین نسل آیفون‌های پرچم‌دار کماکان از پورت لایتنینگ بهره می‌برند.

مشخصات سخت‌افزاری

مطابق معمول، نسل جدید آیفون‌های پرچم‌دار از تراشه تازه‌نفس اپل بهره می‌برند و این یعنی قلب تپنده آن‌ها تراشه A14 خواهد بود که یک تراشه ۵ نانومتری محسوب می‌شود. همچنین این گوشی‌ها به لطف بهره‌گیری از مودم X55 کوالکام می‌توانند از فناوری ۵G پشتیبانی کنند. مدل‌های رده‌بالا آیفون در سال گذشته با ۶ گیگابایت حافظه رم عرضه شدند و برای آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس می‌توانیم انتظار تعبیه حداقل ۶ گیگابایت حافظه رم را داشته باشیم. دو مدل ارزان‌تر این خانواده هم احتمالا با رم ۴ گیگابایتی روانه‌ی بازار می‌شوند.

از دیگر انتظارات هم باید به افزایش حافظه داخلی مدل پایه اشاره کنیم. نسل جدید آیفون SE با حافظه پایه ۶۴ گیگابایتی عرضه شده و به همین خاطر برای مدل‌های پرچم‌دار احتمالا بالاخره شاهد حافظه پایه ۱۲۸ گیگابایتی خواهیم بود.

در رابطه با دوربین هم دو مدل ارزان‌تر این خانواده از دوربین دوگانه و دو مدل گران‌تر از دوربین سه‌گانه بهره می‌برند. دوربین دوگانه از دوربین‌های اولترا واید و واید تشکیل شده ولی برای دوربین سه‌گانه شاهد تعبیه دوربین‌های واید، اولترا واید و تله‌فوتو خواهیم بود. در کنار دوربین سه‌گانه، باید به وجود سنسور LiDAR هم اشاره کنیم که قرار است در زمینه‌ی واقعیت افزوده امکانات زیادی را به ارمغان بیاورد.

قیمت خانواده آیفون ۱۲

در ابتدا بهتر است که نگاهی به قیمت پایه سری آیفون ۱۱ بیندازید:

آیفون ۱۱: ۶۹۹ دلار

۶۹۹ دلار آیفون ۱۱ پرو: ۹۹۹ دلار

۹۹۹ دلار آیفون ۱۱ پرو مکس: ۱۰۹۹ دلار

با توجه به پشتیبانی از فناوری ۵G و طراحی جدید، احتمالا بسیاری از کاربران فکر می‌کنند که اپل نسل جدید آیفون‌ها را با قیمت بالاتری عرضه خواهد کرد. اما بر اساس برخی شایعات اولیه، به نظر نمی‌رسد با افزایش قیمت روبرو شویم و طبق این شایعات با چنین قیمت‌هایی سروکار خواهیم داشت:

آیفون ۱۲ با نمایشگر ۵.۴ اینچی: ۶۴۹ دلار

۶۴۹ دلار آیفون ۱۲ با نمایشگر ۶.۱ اینچی: ۷۴۹ دلار

۷۴۹ دلار آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر ۶.۱ اینچی: ۹۹۹ دلار

۹۹۹ دلار آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر ۶.۷ اینچی: ۱۰۹۹ دلار

اگر این قیمت‌ها صحت داشته باشند، پس این یک خبر بسیار خوب برای خریداران این گوشی‌ها است. در همین زمینه مثلا می‌توانیم به سامسونگ اشاره کنیم که گلکسی اس ۲۰ اولترا را با قیمت پایه ۱۴۰۰ دلاری عرضه کرده است. این یعنی گران‌ترین مدل جدید آیفون ۳۰۰ دلار ارزان‌تر از گران‌ترین پرچم‌دار سامسونگ خواهد بود. البته همان‌طور که گفتیم این قیمت‌ها فعلا در حد شایعه هستند و باید منتظر انتشار گزارش‌های بیشتری بمانیم.

منبع: Android Authority

