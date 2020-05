دوربین سلفی گلکسی اس ۲۰ اولترا رتبه دوم DxOMark را کسب کرد

دوربین سلفی گلکسی اس ۲۰ اولترا بعد از بررسی توسط کارشناسان سایت DxOMark موفق به اخذ امتیاز ۱۰۰ شده که این یعنی بعد از دوربین سلفی هواوی P40 پرو با امتیاز ۱۰۳ در رتبه دوم این رده‌بندی قرار می‌گیرد. برخلاف دوربین اصلی این گوشی که نسبت به رقبا حرف زیادی برای گفتن ندارد و رتبه ششم را از آن خود کرد، دوربین سلفی این گوشی از کیفیت قابل توجهی بهره می‌برد.

این دوربین سلفی با داشتن ۱۰۰ امتیاز، از این لحاظ هم رده دوربین سلفی هواوی Nova 6 5G محسوب می‌شود و نسبت به گلکسی نوت ۱۰ پلاس فقط ۱ امتیاز بیشتر دارد. به گفته کارشناسان، این دوربین سلفی عملکرد باثباتی دارد که آن را به یک گزینه‌ی قابل اعتماد برای علاقمندان به عکس‌های سلفی تبدیل کرده است.

دوربین سلفی این گوشی در زمینه‌ی نوردهی و کنتراست عکس توانسته امتیاز ۸۷ را به دست بیاورد. در گزارش DxOMark آمده که دوربین سلفی این گوشی در شرایط نوری مختلف می‌تواند عکس‌های مبتنی بر نوردهی مناسب را ثبت کند. اگرچه رنگ‌های ثبت شده خوشایند هستند و در این میان عملکرد وایت بالانس یا تراز سفیدی دقیق محسوب می‌شود، اما عملکرد کلی دوربین سلفی در این زمینه در شرایط مختلف یکسان نیست.

فوکوس این دوربین هم عملکرد خوبی دارد ولی فوق‌العاده به حساب نمی‌آید. این دوربین در زمینه ثبت جزییات بافت‌ها مانند پرچم‌داران برتر عملکرد خوبی دارد ولی در محیط‌های کم‌نور ضعف دوربین سلفی گلکسی اس ۲۰ اولترا نمود پیدا می‌کند. عملکرد فلش دوربین سلفی به اندازه دیگر پرچم‌داران برتر عالی نیست زیرا هنگام استفاده از فلش شاهد عملکرد ضعیف‌تر توازن سفیدی و وجود نویزها در چهره‌ها هستیم. در بیشتر اوقات هم حالت بوکه عملکرد خیلی خوبی دارد و فقط گاهی اوقات در تشخیص لبه‌های سوژه ضعف‌هایی دیده می‌شود.

در حالت فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه شاهد نوردهی دقیقی هستیم و مانند تصاویر، ویدیوها هم با جزییات بالا، رنگ‌های زنده و عمق میدانی وسیع ثبت می‌شوند. با این حال، از جمله ضعف‌های فیلمبرداری می‌توانیم به مشکلات فوکوس خودکار، نویزهای محسوس و مشکل توازن سفیدی در فضای باز اشاره کنیم. روی هم رفته، دوربین سلفی گلکسی اس ۲۰ اولترا نسبت به نمونه‌های رقیب حرف زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند رضایت بخش وسیعی از کاربران را جلب کند.

