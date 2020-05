اینطور که به نظر می‌رسد، AMD همچنان در حال پیشروی در بازار پردازنده‌ها است و طبق آخرین آماری که منتشر شده، در بخش پردازنده‌های بالارده این شرکت بیش از ۵۰ درصد سهم را بر عهده دارد.

در طول چند سال گذشته AMD کاملا در بازار پردازنده‌ها پیشرفت کرده و این مسئله را تا حد زیادی مدیون عملکرد بی‌نظیر پردازنده‌های قدرتمند و ارزان قیمت سری رایزن خود است. با عرضه سری رایزن ۳۰۰۰ شنیده بودیم که این شرکت در برخی از بازار‌ها از اینتل پیشی گرفته اما اکنون این برتری به بخش بالارده نیز کشیده شده.

حدودا دو سالی هست که اینتل در بازارهای مختلف قافله را به رقیب سنتی خود می‌بازد. حتی لیزا سو، مدیرعامل AMD هم در گزارش مالی این شرکت اعلام کرده بود آن‌ها اینتل را ۳۰ ماه متوالی پشت سر گذاشته‌اند و اکنون بیش از ۵۰ درصد سهم پردازنده‌های بالارده را در بازار برعهده دارد.

AMD اخیرا درآمد فصل اول سال جاری خود را منتشر کرد که به ۱.۷۹ میلیارد دلار رسیده؛ این مقدار ۴۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که این شرکت در سال ۲۰۱۹ کسب کرده بود. لیزا سو در این رابطه گفت:

تقاضا برای خرید رایانه‌های شخصی (PC) در دیگر نقاط جهان واقعا زیاد بوده و همین مسئله نیز مشکلات بوجود آمده در بازار چین را جبران کرد. درآمد بدست آمده در بخش‌ پردازنده‌ها با عرضه سری قدرتمند رایزن به بازار به صورت سالانه افزایش داشت این مسئله نیز باعث دو رقمی شدن میزان فروش و متوسط قیمت شده. در نتیجه، معتقدیم برای دهمین فصل متوالی در این زمینه بهتر عمل کردیم.

اما علاوه بر سری پردازنده‌های دسکتاپ، AMD با عرضه سری رایزن ۴۰۰۰، به آرامی به بازار پردازنده‌های بالارده لپ تاپ نیز ورود کرده و معتقد است می‌تواند به کمک آن‌ها رشد سالانه خود را دو رقمی کند.

این شرکت همچنین به زودی از گرافیک‌های RDNA 2 و پردازنده‌های رایزن با معماری زن ۳ (ZEN 3) خود رونمایی خواهد کرد. اینطور که نظر می‌رسد، AMD قصد دارد با همان سیاستی که توانست به لطف آن اینتل را در بخش‌های زیادی پشت سر بگذارد، انویدیا را نیز وارد چالشی جدی کند. هرچند در حال حاضر انویدیا واقعا هدفی دست نیافتنی برای شرکت سرخ محسوب می‌شود.

انتظار می‌رود تا پایان امسال و با معرفی محصولات جدید از سوی AMD، رقابت در بازار گرافیک و پردازنده‌ها وارد فاز جدید و به شدت حساس و نفس‌گیر شود. به هر حال امیدواریم این رقابت‌ها باعث کاهش قیمت محصولات شود تا کاربران بتوانند بیشترین منفعت را از آن ببرند.

