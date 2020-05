شرکت لنوو طی هفته‌های گذشته اطلاعاتی را در مورد جدیدترین گوشی گیمینگ خود منتشر کرده که از بین آن‌ها می‌توانیم به سرعت شارژ ۹۰ وات اشاره کنیم. حالا طبق جدیدترین تصاویر منتشر شده، به نظر می‌رسد این گوشی گیمینگ از دوربین پاپ‌آپ جانبی بهره می‌برد.

سایت XDA-Developers تصاویری از تیزر تبلیغاتی این گوشی را منتشر کرده که در این میان وجود دوربین پاپ‌آپ در لبه‌ی کناری بدنه توجه را جلب می‌کند. در ادامه می‌توانید یکی از تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

وجود دوربین پاپ‌آپ در بخش کناری برای یک گوشی گیمینگ تا حدی منطقی به نظر می‌رسد زیرا این گوشی‌ها برای انجام بازی‌هایی مانند PUBG، Fortnite و Call of Duty Mobile به صورت افقی در دست گرفته می‌شوند. به همین خاطر لنوو با این کار احتمالا قصد دارد استریم این بازی‌ها به همراه ویدیو از چهره گیمرها را به کار راحت‌تری بدل کند.

البته زمانی که کاربران در حالت عادی گوشی را به صورت عمودی در دست می‌گیرند و می‌خواهند عکس سلفی ثبت کنند، باید مراقب باشند که دستشان جلوی دوربین سلفی را نگیرد. در یکی دیگر از اسکرین‌شات‌های مربوط به تیزر این گوشی گیمینگ لنوو شاهد پنل پشتی آن هستیم. طبق این تصویر، دوربین دوگانه اصلی تقریبا در مرکز پنل پشتی تعبیه شده است.

با توجه به گزارش XDA-Developers، این گوشی لنوو از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵، حافظه UFS 3.0 و رم LPDDR5 بهره می‌برد. همچنین ظاهرا نمایشگر مربوطه از رفرش ریت ۱۴۴ هرتز پشتیبانی می‌کند و در پنل پشتی هم دوربین‌های ۶۴ و ۱۶ مگاپیکسلی تشکیل شده است. یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی هم به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

البته شرکت لنوو در زمینه‌ی تبلیغات گوشی‌های خود سابقه چندان خوبی ندارد و شاید محصول نهایی شباهت زیادی به این تصاویر نداشته باشد. در این زمینه برای اظهارنظر دقیقتر باید منتظر انتشار گزارش‌ها و تصاویر بیشتری بمانیم.

منبع: Android Authority

The post آیا این گوشی گیمینگ لنوو مجهز به دوربین پاپ‌آپ جانبی است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala