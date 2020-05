با توجه به جزئیات جدیدی که اخیرا در رابط با سرفیس بوک ۳ منتشر شد، به نظر می‌رسد باید انتظار یک محصول قدرتمند و حرفه‌ای را داشته باشیم.

به گزارش وب‌سایت Windows Latest، سرفیس بوک ۳ در دو مدل بالارده ۱۳ و ۱۵ اینچی به پردازنده‌های قدرتمند و ۳۲ گیگابایت حافظه رم مجهز خواهد شد. این اطلاعات از طریق گواهی‌نامه (Certification) این محصول بدست آمده که جزئیات بیشتر آن را در زیر می‌خوانیم.

با توجه به گواهی‌نامه جدید، سرفیس بوک ۳ قرار است به پردازنده‌های نسل ۱۰ شرکت اینتل مجهز شود و مایکروسافت هم قصد دارد دو مدل ۱۳ و ۱۵ اینچی از این محصول را به فروش برساند.

سرفیس بوک ۳ احتمالا از تنوع سخت‌افزاری خوبی برخوردار خواهد بود و اینطور هم که به نظر می‌رسد مایکروسافت قرار است لپ تاپ‌های جدید خود را به ۳۲ گیگابایت رم نیز مجهز کند. بدین ترتیب هم کاربران عادی و هم کاربران حرفه‌ای به محصولاتی دسترسی خواهند داشت که برای برطرف کردن نیازشان عالی است.

همچنین به نظر می‌رسد پردازنده سری i7 از نسل ۱۰ اینتل (آیس لیک U) به عنوان قلب تپنده مدل‌های بالارده این محصول بکار گرفته شود. یعنی همان چیپی که در سرفیس لپ تاپ ۳ و سرفیس پرو ۷ مورد که در اکتبر سال گذشته راهی بازار شدند مورد استفاده قرار گرفت.

یکی دیگر از جزئیاتی که در رابطه با این محصول منتشر شد تاریخ عرضه به بازار است که در رابطه با هر دوی آن‌ها (مدل‌های ۱۳ و ۱۵ اینچی) به ۰۵/۰۱/۲۰۲۰ (۱۲ اردیبهشت) اشاره شد. بدیهی است این تاریخ نشان دهنده در دسترس بودن این محصولات در تاریخ یاد شده نیست اما می‌تواند حاکی از آن باشد که سرفیس بوک ۳ کاملا آماده عرضه به بازار است.

مایکروسافت هنوز اطلاعات زیادی در رابطه با سرفیس بوک جدید نداده و به همین خاطر فعلا در مورد تاریخ عرضه آن خبری نداریم. اما بسیاری از خبرها و شایعات روی ماه ژوئن اتفاق نظر دارند. بنابراین باید منتظر ماند و دید در ماه آینده چه پیش خواهد آمد.

منبع: forbes

منبع متن: digikala