شاید کمی عجیب به نظر برسد اما مشخص نیست چرا و چطور در حالی که گوگل هنوز از پیکسل ۴a رونمایی نکرده، حتی مقایسه دوربین آن با دیگر گوشی‌ها نیز منتشر می‌شود. این اتفاق چند روز قبل رخ داد اما روز گذشته باز هم نمونه‌هایی از تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی منتشر شد.

گوگل هنوز از پیکسل ۴a رونمایی نکرده اما بعید به نظر می‌رسد چیز خاصی در رابطه با این گوشی وجود داشته باشد که از آن خبر نداشته باشیم. یک کانال یوتیوب با نام Tecno‌Like Plus که ویدئوی در دست عضو جدید پیکسل‌ها را در ماه مارس منتشر کرده بود، این بار با نمونه‌های زیادی از تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی بازگشته تا به این سوال مهم پاسخ دهد؛ آیا یک دوربین برای گوشی‌های امروزی کافی است؟

با نگاهی به سخت‌افزار و اعداد و ارقام روی کاغذ انتظار شاهکار از پیکسل ۴a نداریم اما به نظر می‌رسد سنسور ۱۲.۲ مگاپیکسلی IMX363 سونی با گشودگی دیافراگم f/1.2 توانسته در کنار قدرت نرم‌افزاری گوگل و تکنیک‌ پردازش‌ عکس، به نتیجه‌ای فراتر از سطح قیمت و انتظار دست یابد. تمام این تصاویر توسط مدیر کانال یاد شده به ثبت رسیده اما به خاطر حجم بالای ویدئو، تنها به قرار دادن تصاویر اکتفا می‌کنیم. شما عزیزان می‌توانید با کلیک روی این لینک به صفحه مورد نظر در یوتیوب منتقل شوید.

در بخش اول به بررسی ۴ تصویر در نور روز و محیط بیرون از خانه و سپس ۴ تصویر در محیط خانه می‌پردازیم.

به عکاسی در نور شب که می‌رسیم، ۳ تصویر را مشاهده می‌کنیم که به ترتیب در حالت‌های عادی، حالت شب و فلش روشن با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در این حالت به خوبی می‌توان کیفیت عالی پیکسل ۴a را در عکاسی شب مشاهده کرد.

یک مشکل اساسی با دوربین‌های تکی، عدم توانایی بالای آن‌ها در بزرگ‌نمایی است. اما در تصویر زیر می‌بینیم که پیکسل چگونه این محدودیت را کنار زد.

یک مشکل اساسی دیگر هم عدم توانایی این دوربین‌ها در بوکه کردن تصاویر است. گوگل با سری پیکسل ۴ نشان داده که چقدر در این زمینه عالی عمل می‌کند و خب تا حدودی هم توانسته در پیکسل ۴a در این بخش خوب عمل کند.

البته یک محصول دیگر هم در سال ۲۰۲۰ روانه بازار شد که شدیدا با پیکسل ۴a از نظر قیمت رقابت می‌کند؛ آیفون SE 2020. بسیار جالب خواهد شد ببینیم سرنوشت رقابت این دو به کجا ختم می‌شود چون هر دوی آن‌ها از نظر قیمت در محدوده بسیار خوبی قرار دارند. هرچند وقتی به سخت‌افزار می‌رسیم آیفون با پردازنده قدرتمند A13 کاملا دست بالا را دارد. پردازنده‌ای که حتی پرچم‌داران اندرویدی نیز یارای رقابت با آن را ندارند.

گوگل قرار است در تاریخ ۲۲ ماه مه (۲ خرداد) از گوشی پیکسل ۴a رونمایی کند. نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟ به نظر شما در محدوده قیمتی ۴۰۰ دلار، کدام یک از این دو محصول (آیفون SE و پیکسل ۴a) ارزش خرید بیشتری دارند؟

