طراحی گوشی جدید شیائومی با دوربین سلفی زیر نمایشگر فاش شد

کمپانی چینی شیائومی یکی از اولین تولید کنندگان گوشی‌های هوشمند بود که نمونه آزمایشی خود از یک گوشی بی‌حاشیه مجهز به دوربین سلفی زیر نمایشگر را به نمایش گذاشت. اگر ایده دوربین سلفی زیر نمایشگر با موفقیت به مرحله تجاری‌سازی و تولید انبوه برسد، می‌تواند به حضور بریدگی (ناچ) و حفره دوربین در نمایشگرها پایان دهد و مفهوم نمایشگر تمام صفحه را به معنی واقعی آن محقق کند.

زمانی که شیائومی از این ایده خود رونمایی کرد، هنوز تکنولوژی مناسب برای تحقق آن در سطح انبوه وجود نداشت. در ابتدای سال جاری نیز این شرکت از وجود موانعی خبر داد که ابتدا باید آن‌ها را رفع کرد تا بتوان دوربین‌های سلفی زیر نمایشگر را به دنیای گوشی‌های هوشمند آورد.

طبق اعلام لو وی‌بینگ، نایب رئیس این شرکت، نمایشگرهای مدرن تراکم پیکسلی بالایی دارند که همین عامل سبب می‌شود تا هنگام قرار گرفتن دوربین زیر نمایشگر، از جذب بخش زیادی از نور توسط دوربین جلوگیری شود. او در شبکه اجتماعی Weibo اعلام کرد که کل صنعت گوشی‌های هوشمند سخت در تلاش هستند تا به راه‌حلی دست پیدا کنند، اما ممکن است زمان بیشتری نیاز باشد.

به‌تازگی رندرهایی توسط LetsGoDigital منتشر شده‌اند که از ثبت پتنتی از سوی شیائومی حکایت دارند. این رندرها به وضوح دو طراحی مختلف از گوشی هوشمند آینده این شرکت را به نمایش می‌گذارند که به دوربین سلفی زیر نمایشگر مجهز است. تنها تفاوت این دو طراحی، محل قرار گیری دوربین سلفی نامرئی آن‌هاست.

طبق این طرح‌ها، زمانی که کاربر در حال استفاده از محتوای نمایشگر است، دوربین سلفی باید کاملا نامرئی باشد و توسط لایه‌ای از پیکسل‌ها پوشانده شده باشد. اما در صورت نیاز به استفاده از دوربین، این پیکسل‌ها غیر فعال خواهند شد تا دوربین سلفی کار خود را به بهترین نحو انجام دهد.

با توجه به این که پتنت مورد نظر در آوریل ۲۰۱۹ توسط شیائومی به ثبت رسید، ظاهر این گوشی بسیار با مدل‌های امروزی شباهت دارد و از طراحی استاندارد و مناسبی برخوردار است. طراحی ساده، نمایشگر خمیده، حاشیه‌های حداقلی در بالا و پایین و حذف حاشیه‌ها در اطراف نمایشگر از جمله المان‌هایی هستند که در بسیاری از گوشی‌های هوشمند امروزی یافت می‌شوند. البته ظاهر این دستگاه به پرچم‌دار سابق این شرکت، شیائومی می ۹ نیز بی‌شباهت نیست.

قطعا تا چند سال آینده گوشی‌های هوشمند با ناچ، حفره دورن نمایشگر و یا هر فناوری دیگری که باعث شود بخشی از نمایشگر اشغال شود خداحافظی خواهند کرد و ایده نمایشگر تمام صفحه به معنی واقعی کلمه محقق خواهد شد. می‌توان پیش‌بینی کرد ورود دوربین‌های سلفی زیر نمایشگر به عنوان یک استاندارد جدید در دنیای گوشی‌های هوشمند، بار دیگر بازار این محصولات را با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها همراه خواهد کرد. اما با توجه به این‌که شیائومی به عرضه محصولاتی با قیمت مناسب و مجهز به تکنولوژی‌های روز معروف است، می‌توان امید داشت که این شرکت راه را برای حضور این گوشی‌ها در رده قیمتی پایین‌تر هموار کند.

