ساعاتی قبل گوشی‌های پایین‌رده هواوی Y6P و Y5P بی‌سروصدا معرفی شدند. همچنین کمپانی هواوی از تبلت میت‌پد T8 هم رونمایی کرد که در ادامه به مشخصات این سه گجت می‌پردازیم.

هواوی Y6P

گوشی هواوی Y6P از نمایشگر ۶.۳ اینچی LCD با رزولوشن HD+ بهره می‌برد. دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هم در بریدگی قطره‌ای شکل تعبیه شده است. در پنل پشتی هم شاهد دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی، اولترا واید ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. حسگر اثر انگشت فیزیکی هم در پنل پشتی دیده می‌شود.

قلب تپنده گوشی هواوی Y6P تراشه Helio P22 مدیاتک است که در کنار آن باید به تعبیه ۳ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش هم اشاره کنیم. انرژی آن از طریق باتری بزرگ ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و این گوشی مجهز به پورت قدیمی microUSB است. از لحاظ نرم‌افزاری هم با اندروید ۱۰ فاقد سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل سروکار داریم و در عوض سرویس موبایل هواوی مورد استفاده قرار گرفته است. گوشی هواوی Y6P با قیمت ۱۶۵ یورو روانه‌ی بازار می‌شود.

هواوی Y5P

گوشی هواوی Y5P از نمایشگر ۵.۴۵ اینچی LCD با حاشیه‌های ضخیم در بالا و پایین بهره می‌برد. در پنل پشتی فقط یک دوربین ۸ مگاپیکسلی به همراه فلش LED تعبیه شده و دوربین سلفی هم مبتنی بر سنسور ۵ مگاپیکسلی است.

هواوی برای این گوشی از تراشه Helio P22 مدیاتک استفاده کرده و در کنار آن می‌توانیم به ۲ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم. اما بر خلاف برادر بزرگ‌تر، باتری این گوشی مبتنی بر ظرفیت ۳۰۲۰ میلی‌آمپر ساعت است. طبق اعلام هواوی، این گوشی با قیمت ۱۲۵ یورو به دست کاربران می‌رسد.

هواوی میت‌پد T8

در کنار این دو گوشی، هواوی از تبلت پایین‌رده میت‌پد T8 هم رونمایی کرده که از نمایشگر ۸ اینچی LCD با رزولوشن ۱۲۸۰ در ۸۰۰ بهره می‌برد. در پنل پشتی هم یک دوربین ۵ مگاپیکسلی تعبیه شده و دوربین سلفی هم از نوع ۲ مگاپیکسلی محسوب می‌شود.

در داخل بدنه، تراشه MTK8768 مدیاتک وظیفه‌ی انجام پردازش‌ها را بر عهده دارد و در کنار ۲ گیگابایت حافظه رم نباید ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش را از قلم بیندازیم. هواوی برای این تبلت باتری ۵۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده و مانند دیگر گجت‌های جدید این شرکت، اندروید آن فاقد سرویس‌های گوگل است. این تبلت با قیمت بسیار مناسب ۱۰۰ یورو در ماه جاری در قفسه فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

منبع: GSM Arena

