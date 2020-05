ایلان ماسک در توییتر نام فرزند جدید خود را X Æ A-12 اعلام کرد!

ایلان ماسک اخیرا در توییتر پستی را منتشر کرد که نشان می‌دهد به همراه کلیر الیس بوچر (Claire Elise Boucher)، خواننده مشهوری که با اسم مستعار گرایمز (Grimes) شناخته می‌شود صاحب یک فرزند پسر شده. اما نکته جالب این ماجرا نامی است که برای فرزند جدید ایلان ماسک انتخاب شده.

یکی از دنبال‌کننده‌های ماسک بعد از انتشار این پست از وی پرسید که چه نامی برای فرزند خود انتخاب کرده‌اند و او هم در پاسخ نوشت: «X Æ A-12». از آن زمان تا کنون، وی هیچ توییت دیگری منتشر نکرد و جزئیات بیشتری نیز در رابطه با این مسئله منتشر نشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد فعلا باید برای رمزگشایی این نام عجیب و غریب به گمانه‌زنی‌های کاربران متوسل شویم.

مدیرعامل تسلا اخیرا در رابطه با بالا بودن ارزش سهام شرکت صحبت‌هایی انجام داد که در نهایت به کاهش ۳ میلیاردی آن ختم شد. در سال ۲۰۱۸ هم اعلام کرد بودجه کافی برای خصوصی کردن تسلا را دارد که این مسئله نیز تبعاتی را برایش به همراه داشت. او کاملا به خاطر پست‌های نه چندان جدی و خنده‌دار در توییتر مشهور است و تقریبا ۳۳.۶ میلیون دنبال‌کننده‌های او با سبک پست‌هایش آشنا هستند. به همین خاطر برخی‌ها فکر می‌کنند این موضوع کاملا شوخی است و نام این پسر در واقع چیز دیگری خواهد بود.

در این بین اما بودند کسانی که این مسئله را کمی جدی در نظر گرفته و فکر می‌کنند ایلان ماسک نام فرزندش را در قالب یک معما یا اسم رمز بیان کرده است. یکی از این افراد اما در پاسخ به این پیام ایلان ماسک گفت نام فرزند وی «X Ash Archangel» است و اتفاقا ماسک نیز این پیام را لایک کرد.

اما اگر بخواهیم به این نام عجیب نگاهی بیندازیم، می‌بینیم سر‌نخ‌هایی وجود دارد تا بتوانیم به نوعی به آن چه که قرار است نام این پسر باشد دست پیدا کنیم. حرف X می‌تواند دقیقا همان تلفظ خود را داشته باشد. اما از طرفی در بین اعداد رومی نیز چنین شکلی برای اشاره به عدد ۱۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد (مانند آیفون X). بنابراین شاید بتوان گفت باید آن را به صورت Ten تلفظ کرد.

حرف «Æ» هم تلفظ سختی ندارد اما می‌تواند نشان دهنده چیزی بیشتر از یک صدا باشد. در زبان‌های اروپایی این حرف را «اَش» می‌خوانند و صدای آن نیز برابر با حرف صدادار (فتحه) موجود در کلمه «bad» یا «cat» برابر است. بنابراین یا این حرف صرفا به شکل فتحه در اینجا نقش دارد و یا باید آن را اَش (ashe) در نظر گرفت.

تلفظ A-12 اما کمی به آنچه که نوشته شده نزدیک است. برخی‌ها می‌گویند این عبارت به نام هواپیمای سیا (CIA) اشاره دارد و برخی دیگر هم آن را یک معادله ریاضی می‌دانند. اما خب هیچ کدام از این‌ها ما را به جواب قطعی نمی‌رساند و حتی اگر به جوابی هم برسیم اصلا نمی‌دانیم باید چطور آن را تلفظ کنیم. بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم چه زمانی ماسک و گرایمز این معما را برایمان حل خواهند کرد.

نظر شما در رابطه با نام عجیب فرزند جدید ایلان ماسک چیست؟ آیا این حرف او نیز مانند بسیاری از حرف‌های دیگرش یک شوخی بوده؟

منبع: businessinsider

منبع متن: digikala